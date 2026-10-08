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Đình Bắc, Quang Hải, Nguyễn Thị Oanh tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao

SGGPO

Nhiều gương mặt nổi bật của Thể thao Việt Nam sẽ tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 10-10.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sẽ tham dự Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao vào ngày 10-10 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: VFF
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sẽ tham dự Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao vào ngày 10-10 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: VFF

Lễ phát động Phong trào toàn dân luyện tập thể thao” với lời kêu gọi “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” do Bộ VH-TT-DL phối hợp cùng Đài THVN, UBND Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trong 2 ngày 10 và 11-10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố cả nước.

Dự kiến, hơn 12.000 người sẽ tham gia Lễ phát động. Trong khuôn khổ Lễ phát động, người dân sẽ được giao lưu với nhiều VĐV nổi bật của Thể thao Việt Nam ngay tại hồ Hoàn Kiếm ngày 10-10 như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường (điền kinh), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây).

Trong đó, Ngọc Yến và Khánh Ly, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường vừa thi đấu cùng Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ban tổ chức sẽ bố trí khu biểu diễn, hướng dẫn, trải nghiệm và thi đấu giao lưu các môn thể thao gồm pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao.

Ngoài ra, người dân có cơ hội trải nghiệm các môn võ thuật như vovinam, judo, wushu, taekwondo, võ cổ truyền biểu diễn tại Lễ phát động.

Tất cả các môn thể thao đều có VĐV, HLV, hướng dẫn viên chuyên môn đảm bảo an toàn cho người trải nghiệm.

Đại diện Bộ VH-TT-DL cho biết, chương trình Lễ phát động sẽ diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn và sau nghi thức phát động sẽ thực hiện chạy bộ đồng hành.

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MINH CHIẾN

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Nguyễn Đình Bắc Nguyễn Quang Hải Nguyễn Thị Oanh Bộ VH-TT-DL Cục TDTT Việt Nam Lễ phát động

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