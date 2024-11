Mohamed Salah đang tiến bộ vượt bậc – Liverpool phải giữ chân anh ấy

Có một cách nói bóng đá phổ biến trong những năm gần đây: Bạn hầu như không thể nhắc đến bất kỳ số liệu thống kê tấn công nào mà không bắt đầu câu: "Chỉ có Mohamed Salah..." Cầu thủ người Ai Cập đã trở thành hiện tượng kể từ khi ký hợp đồng với Liverpool vào năm 2017, ghi và kiến ​​tạo các bàn thắng giúp Lữ đoàn đỏ giành vinh quang ở cả trong và ngoài nước.

Và anh ấy vẫn đang làm như vậy. Chỉ tuần trước, anh đã ghi bàn trong chiến thắng ngược dòng 2-1 của Liverpool trước Brighton với bàn thắng thứ 164 tại Premier League, đưa anh vượt qua người hùng cũ của The Kop là Robbie Fowler và lên vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.

Sau đó, với pha kiến ​​tạo và bàn thắng thứ 165 trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa vào thứ Bảy, Salah đã trở thành cầu thủ đầu tiên ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này đạt được hai con số cho cả bàn thắng (10) và kiến ​​tạo (10) trên mọi đấu trường, làm được như vậy chỉ sau 17 lần ra sân. Điều này khiến mọi người một lần nữa có thể nói rằng: " Chỉ có Mohamed Salah mới đạt được hai con số về số bàn thắng và kiến ​​tạo trong mọi giải đấu mùa này."

Liverpool đã bắt đầu cuộc sống sau Jürgen Klopp như một cơ thể giàu khao khát, khi Arne Slot giành chiến thắng trong 9 trong số 11 trận đầu tiên tại Premier League, đồng thời họ cũng đã vào đến tứ kết của cúp Liên đoàn và đứng đầu giai đoạn đầu tiên của Champions League với tư cách là đội duy nhất có bốn trận toàn thắng.

Không có gì ngạc nhiên khi Salah là một trong những nhân vật chủ chốt đưa họ đến thời điểm mà họ dẫn trước năm điểm ở vị trí dẫn đầu Premier League sau chiến thắng trước Villa. Siêu máy tính Opta hiện đánh giá họ là ứng cử viên sáng giá nhất để giành chức vô địch. Chỉ trong mùa giải 2019-20 (31 – Thắng 10 Hòa 1) – khi họ vô địch giải đấu – Liverpool mới giành được nhiều điểm hơn sau 11 trận đấu của mùa giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu với Villa, pha kiến ​​tạo của Salah cho bàn mở tỷ số của Darwin Núñez không hẳn là cố ý. Anh ấy đang cố gắng chạy qua khung thành trước khi bị Leon Bailey kéo ngã, với Núñez chạy theo bóng lỏng lẻo và tìm thấy mành lưới, nhưng chính sự tỉnh táo của Salah để tăng tốc xuống sân trong pha phản công sau quả phạt góc của Villa đã tạo nên sự thay đổi.

Bàn thắng muộn của anh ấy để ấn định chiến thắng là pha lập công kinh điển của Salah. Sau khi chặn bóng từ Diego Carlos ở giữa sân, anh ấy chạy về phía khung thành trước khi lấy lại bình tĩnh và kết thúc trận đấu với Emiliano Martínez, người chiến thắng giải Yashin tại QBV 2024.

Đây là lần thứ 12 mà Salah vừa ghi bàn vừa kiến ​​tạo trong một trận đấu Ngoại hạng Anh chỉ kém Wayne Rooney (36) một bàn để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến ​​tạo nhất trong lịch sử giải đấu. Đây là một màn trình diễn hiệu quả khác của cầu thủ 32 tuổi này, sau khi anh có hai pha kiến ​​tạo vào thứ Ba tuần trước giúp Liverpool đánh bại nhà vô địch Đức Bayer Leverkusen với tỷ số 4-0 tại Champions League.

Việc anh đạt được hai con số cho cả bàn thắng và kiến ​​tạo chỉ trong 17 lần ra sân khiến anh trở thành cầu thủ đạt được thành tích này nhanh nhất cho Liverpool trong 40 mùa giải gần đây. Luis Suárez là người nhanh thứ hai, đạt được thành tích này trong 23 lần ra sân (2013-14). Để đảo ngược một chút xu hướng "chỉ có Mo Salah" đã đề cập trước đó, chỉ có Harry Kane (24), Marmoush (24) và Robert Lewandowski (21) có nhiều bàn thắng hơn Salah trên mọi đấu trường mùa này trong số các cầu thủ ở năm giải đấu hàng đầu.

Đây là mùa giải thứ tư liên tiếp Salah đạt được hai con số cho cả số bàn thắng và kiến ​​tạo, và hiện tại anh cũng đang có tốc độ tốt nhất từ ​​trước đến nay về số bàn thắng tham gia mỗi 90 phút kể từ khi đến Merseyside hơn bảy năm trước.

Với 20 lần tham gia ghi bàn chỉ trong 1.347 phút, Salah đang trung bình ghi một bàn thắng hoặc kiến ​​tạo sau mỗi 67,5 phút trên mọi đấu trường trong mùa giải này. Chiến dịch ra mắt đầy ấn tượng của anh tại câu lạc bộ vào năm 2017-18, trong đó anh ghi được 44 bàn thắng và có thêm 14 pha kiến ​​tạo, chứng kiến ​​anh trung bình tham gia sau mỗi 71 phút.

Số phút Mohamed Salah tham gia ghi bàn mỗi mùa giải tại Liverpool

Salah luôn ghi bàn, và thành tích của anh cũng luôn bao gồm khả năng tạo cơ hội đỉnh cao. Anh đã đạt được hai con số kiến ​​tạo trong mọi mùa giải tại Liverpool ngoại trừ mùa giải 2020-21 (6). Tuy nhiên, anh có vẻ sẽ kết thúc mùa giải này với thành tích cao nhất cho Quỷ đỏ trong một chiến dịch duy nhất. Salah chỉ cần thêm bảy lần nữa để vượt qua thành tích tốt nhất của anh là 16 pha kiến ​​tạo trong mùa giải 2022-23.

Anh và người đồng hương Marmoush (E.Franfrurt) là những cầu thủ duy nhất đạt được hai con số về kiến ​​tạo tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu trên mọi đấu trường mùa giải này. Salah chắc chắn đã trở thành cầu thủ chủ chốt của Liverpool một lần nữa. So với các đồng đội của mình, Salah có số lần tham gia ghi bàn nhiều gấp đôi so với bất kỳ ai khác (Luis Díaz – 11) và đã tạo ra ít nhất chín cơ hội từ bóng sống hơn bất kỳ ai khác (Cody Gakpo – 21), với 30 cơ hội của anh ấy nhiều hơn 12 cơ hội so với Trent Alexander-Arnold (18) - người thường xuyên kiến ​​tạo của Liverpool. Anh cũng đã tham gia vào 100 chuỗi tấn công mở, kết thúc bằng cú sút trong mọi giải đấu, nhiều hơn ít nhất 24 lần so với bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác.

Với tất cả những điều đã nói, có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa rằng Salah vẫn đang ở hoặc gần đạt đến đỉnh cao phong độ, điều này khiến người hâm mộ Liverpool càng lo lắng hơn khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Có lẽ dễ hiểu khi câu lạc bộ không vội vàng cung cấp cho anh ấy một hợp đồng mới hấp dẫn vào mùa hè. Phong độ của Salah gây thất vọng như bất kỳ ai khi cuộc đua giành danh hiệu của Liverpool đã lụi tàn vào năm 2023-24.

Anh chỉ chơi một lần ở Premier League giữa Ngày đầu năm mới và trận đấu trên sân nhà với Manchester City vào ngày 10 tháng 3. Từ thời điểm anh trở lại cho đến cuối mùa giải, Salah chỉ ghi được ba bàn thắng trong 11 trận đấu tại giải đấu, với một quả phạt đền trong trận hòa 2-2 với Manchester United và một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-2 trước Tottenham sau khi chức vô địch giải đấu đã biến mất khỏi tầm mắt từ lâu.

Tuy nhiên, nếu còn bất kỳ nghi ngờ nào về trình độ của Salah, về cách anh bùng nổ trong hệ thống của HLV Slot và liệu anh có còn xứng đáng với số tiền đáng kể cần bỏ ra để gia hạn hợp đồng hay không, thì chắc chắn sẽ không còn nữa.

Các báo cáo cho thấy Liverpool thực sự đang đàm phán với Salah, cùng với Virgil van Dijk và Alexander-Arnold, những người cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau. Sức nặng của cầu thủ người Ai Cập chắc chắn đã tăng lên trong những tuần gần đây, dẫn đến việc một người hâm mộ giơ một tấm biển tại trận đấu hôm thứ Bảy có nội dung: "Anh ấy bắn cung. Bây giờ hãy đưa cho Mo tiền của anh ấy" ám chỉ đến màn ăn mừng bàn thắng bằng cung tên của anh ấy.

Năng suất của Salah kể từ khi anh đến Liverpool thực sự đáng kinh ngạc. Anh đã ghi được 221 bàn thắng và 97 pha kiến ​​tạo trong 366 lần ra sân cho câu lạc bộ và chưa bao giờ ghi được dưới 23 bàn trong một mùa giải. Anh ấy có thể tiếp tục ở đẳng cấp này trong bao lâu? Đó là phỏng đoán của bất kỳ ai, nhưng nếu có cầu thủ nào xứng đáng được hưởng lợi ích của sự nghi ngờ, thì chắc chắn đó là anh ấy. Người hâm mộ Liverpool chắc chắn hy vọng Vua Ai Cập sẽ tiếp tục trị vì họ trong một thời gian dài sắp tới.

HỒ VIỆT