Máy tính AI dự đoán vòng 23 Premier League: Man City tọa sơn quan hổ đấu khi Arsenal dễ hòa Liverpool

Dự đoán nhanh:

+ Arsenal và Liverpool được đánh giá là rất dễ hòa nhau khi cơ hội chiến thắng của 2 bên khá sít sao.

+ Man City sẽ đánh bại Brentford và tiếp tục gây áp lực lên đối thủ cùng ngôi vô địch.

+ Aston Villa và Newcastle United cũng được dự đoán sẽ ghi những chiến thắng quan trọng.

Everton sẽ tiếp Tottenham trong trận đấu sớm thứ Bảy, khi đội chủ nhà đang gặp khó khăn về phong độ ở Premier League với chuỗi 5 trận không thắng, trong đó có việc họ không ghi được bàn nào trong 3 trận gần nhất. Họ cũng không thắng trong 10 trận sân nhà gần nhất khi tiếp Tottenham, mặc dù 4 lần gặp nhau gần đây nhất giữa các bên tại Goodison Park đều kết thúc ở tỷ số hòa. Vì vậy, máy tính cũng đưa ra tỷ lệ hòa khá cao: 28,2%.

Cựu tiền đạo Everton, Richarlison đang có phong độ tốt cho Tottenham với 7 bàn thắng trong 7 trận gần nhất, và đây có thể là lần đầu tiên anh ấy ghi bàn trong 4 lần ra sân liên tiếp kể từ chuỗi trận ấn tượng khi còn khoác áo Everton hồi tháng 3-2021. Chính Richarlison mở tỷ số cho Tottenham ở trận lượt đi thắng Everton 2-1. Vì thế Tottenham được đánh giá cao với tỷ lệ 45,2%, còn Everton ở mức 26,6%.

Trận đấu trên sân nhà với Crystal Palace mang đến cho Brighton cơ hội phục hồi sau trận thua choáng váng dưới tay Luton Town. Thất bại 0-4 trên Luton đã làm rung chuyển đội bóng của Roberto De Zerbi, nhưng ít nhất họ đã bất bại trong 9 trận sân nhà gần nhất, đây là chuỗi trận dài nhất từ ​​trước đến nay của họ ở Premier League. Vì vậy Brighton có nhiều khả năng thắng với 47,2%, trong khi Palace bị đánh giá là 24,8%.

Fulham (36,4%) làm sân khách trước Burnley (33,7%), đội nằm mãi trong nhóm 3 đội cuối bảng. Burnley sẽ được an ủi khi bất bại trong 28 trận sân nhà gần nhất trước Fulham, với 22 trận thắng và trận thua gần nhất của họ là tận năm 1951. Dù vậy, dựa trên phong độ của 2 đội, máy tính tin rằng khả năng hòa khá cao, với tỷ lệ 29,9%.

Newcastle và Luton bước vào trận gặp nhau tại St. James’ Park với phong độ cao sau chiến thắng vào giữa tuần. Chiến thắng của Newcastle trước Aston Villa giúp duy trì hy vọng mong manh về một suất Champions League, nhưng họ biết rằng sẽ phải cần một phong độ ổn định từ nay đến cuối mùa giải để đạt được mục tiêu đó. Trong khi đó, Luton hiện có 63,7% cơ hội để trụ hạng sau khi đánh bại Brighton. Newcastle đã thua 2 trận gần nhất tại St James’ Park nhưng đã thắng 13 trong 16 trận sân nhà trước đó. Vì vậy mà Newcastle được siêu máy tính trao 55,3% cơ hội chiến thắng, đây là tỷ lệ cao nhất dành cho các đội chủ nhà ở vòng này.

​​Sheffield United gặp khó khăn tiếp đón Aston Villa, đội sẽ quyết tâm trở lại sau phong độ sa sút gần đây. Trận thua Newcastle đồng nghĩa với việc Villa chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng họ vẫn vững vàng trong cuộc chiến top 4. Cũng ở trận thua Newcastle, tiền đạo Ollie Watkins đã có bàn thắng thứ 10 ở mùa này, cũng là bàn thắng thứ 50 của anh cho Villa. Anh đã ghi 10 bàn trở lên trong cả 4 mùa giải ở Premier League, trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đạt được điều đó kể từ Robbie Fowler và Alan Shearer. Máy tính dự đoán Villa ​​​​sẽ quay trở lại con đường chiến thắng với xác suất là 53,8%.

Chelsea chào đón Wolves tới Stamford Bridge, tìm cách phục thù cho thất bại ở lượt đi vào đêm Giáng sinh. Sau trận thua nặng nề tại Anfield, Chelsea hy vọng sẽ lấy lại phong độ và kéo dài mạch bất bại hiện là 10 trận trước Wolves. Máy tính cho Chelsea tỷ lệ thắng là 48,6%, một khoảng cách rõ ràng so với Wolves (23,1%). Tuy nhiên, khả năng hòa khác cao: 28,3%.

Manchester United sẽ tiếp đón West Ham, đội đánh bại họ ở London ngay trước Giáng sinh. Man United đã thắng 12, hòa 3 và không thua trong 15 trận gần đây nhất trước West Ham tại Old Trafford trong khuôn khổ Premuer League. Ba trận Man United vs West Ham gần nhất ở Manchester đều kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho đội chủ nhà. Trong khi đó, David Moyes chỉ thắng 1 lần trong 19 trận đấu đến làm khách tại Old Trafford và chưa bao giờ đánh bại họ ở đó tại Premier League. Đội bóng của Erik ten Hag được đánh giá có 45,8% khả năng thắng, còn tỷ lệ hòa là 27,8%.

Arsenal và Liverpool sẽ đại chiến tại Emirates. Arsenal đã giành chiến thắng ở mùa trước nhưng ngay cả sau đó họ cũng để thua 0-2 ở FA Cup trong trận gần đây. Liverpool là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Arsenal trong kỷ nguyên Premier League với 108 bàn.

Tại Premier League, Arsenal đã giành được 5 điểm từ 3 trận gần nhất gặp Liverpool (1 thắng, 2 hòa). Họ đang mong muốn duy trì thành tích bất bại trong 4 trận đấu liên tiếp trước Lữ đoàn đỏ lần đầu tiên kể từ khi đội bóng của Arsène Wenger làm được điều đó từ tháng 12-2014 đến tháng 1-2016 (một thắng, 3 hòa). Tuy nhiên, Liverpool đã ghi bàn trong 16 trận liên tiếp trước Arsenal ở giải vô địch Anh. Lần cuối cùng họ không thể ghi bàn vào lưới pháo thủ thành London là vào tháng 8-2015.

Trận đấu hôm Chủ nhật sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu lần gặp nhau thứ 200 giữa hai gã khổng lồ. Liverpool hiện có 79 trận thắng so với 66 của Arsenal (54 trận hòa). Trong khi đó, Arsenal đã thắng 6 trong 7 trận đấu gần nhất tại Emirates, ngoại trừ trận thua 0-2 trước West Ham hồi cuối năm ngoái. Chỉ có Liverpool và Aston Villa là kiếm nhiều điểm trên sân nhà hơn Arsenal ở Premier League mùa này. Lần đầu tiên trong mùa giải này, siêu máy tính Opta đã tạo ra tỷ lệ chiến thắng giống nhau (35,9%) cho cả hai đội, với tỷ số hòa là 28,2%.

Trận đấu giữa Brentford và Manchester City vào thứ Hai sẽ kết thúc vòng 23. Đây sẽ là trận đầu tiên trong mùa của họ vì trận lượt đi đã bị hoãn khi Man City dự FIFA World Cup.

Brentford đã thắng Man City 2 trận ở mùa trước và có cơ hội trở thành đội đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp trước Man City kể từ khi Liverpool thắng trận 4 trận liên tiếp vào tháng 12-2016. Nhưng Pep Guardiola chưa bao giờ thua ba trận liên tiếp cùng một đối thủ tại giải ngoại hạng cả. Trận này, Haaland có thể ra sân để hi vọng tìm bàn thắng vào lưới Brentford, đội duy nhất mà anh chưa sút tung lưới. Với tỷ lệ 57,2%, một chiến thắng của Man City là dự đoán tự tin nhất từ ​​siêu máy tính Opta trong tuần này.

HỒ VIỆT