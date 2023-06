Man.United – Vẫn còn đó những vấn đề về tiền đạo

Lấy trường hợp của Harry Kane. Tiền đạo của Tottenham có rất ít lựa chọn nếu phải rời khỏi London, trong đó Man.United là đội bóng mà xét về danh tiếng là có vẻ phù hợp với tiền đạo người Anh. Về lý thuyết, Kane có thể đến Old Trafford sau khi hợp đồng với Tottenham của anh hết hạn vào năm 2024, nhưng mùa này thì khó xảy ra. Man.United chưa tuyên bố họ từ bỏ cuộc đua giành Kane, đơn giản vì họ chưa bao giờ ở trong cuộc đua đó cả.

Điều đó không có nghĩa là Kane không được thèm khát. “Một cầu thủ tuyệt vời, một nhân cách tuyệt vời” lời của Erik ten Hag nói hồi tháng Tư. Nhà cầm quân người Hà Lan tin rằng Man.United nên quan tâm đến những cầu thủ đẳng cấp. Ông tuyên bố vào tháng trước rằng họ cần “những nhân tố giỏi hơn” để đạt đến cấp độ trong tiến trình tìm lại quyền lực cũ.

Chẳng cần phải đến mức chuyên gia, ai cũng thấy Man.United cần có một số 9 siêu hạng. Số lượng bàn thắng là một trong những yếu tố được quan tâm nhất ở giải ngoại hạng Anh. Những chân sút tốt nhất sẽ thuộc về các đội bóng giỏi nhất. Man.United hiện tại vẫn được xếp vào nhóm các ứng viên vô địch, nhưng hàng công của họ là mớ hỗn độn. Câu chuyện giữa họ và C.Ronaldo có thể xem là điển hình. Nó như một ước mơ tuyệt vọng của 2 thực thể đã hết thời, gán ghép với nhau.

Chân sút được xem là số 9 duy nhất hiện nay của Man.United đó là Anthony Martial. Nhưng tiền đạo người Pháp chỉ ghi được 2 bàn trong 12 trận gần đây nhất, không đá trận nào trong tháng 2 hoặc tháng 3 và lúc đội cần anh nhất ở chung kết FA Cup thì anh lại gặp chấn thương. Martila đơn giản là không thể trông đợi. Với Marcus Rashford dù có một mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp, nhưng công bằng mà nói, đó chỉ ở mức được kỳ vọng đối với cá nhân anh chứ không lấp đầy được khoảng trống mà Man.United đang thiếu.

Đó là lý do mà người gán 3 cái tên Mbappe, Kane và Victor Osimhen cho đội chủ sân Old Trafford. Họ không chỉ cần một số 9, mà là cần một số 9 thực sự có đẳng cấp đã được chứng minh. Một đội bóng có doanh thu hàng đầu thế giới như Man.United đương nhiên là đủ tiền để mua ngôi sao, vấn đề là họ …có dám mua không khi đối tác ép giá. Mùa hè năm trước, họ đã gặp vấn đề với chuyện này khi thực hiện bản hợp đồng với Antony. Một cầu thủ chỉ ở mức khá nhưng đã khiến ngân sách của Man.United thâm hụt nặng. Chưa hết, nếu De Gea ra đi, Man.United không nhận được phí chuyển nhượng do thủ môn này tự do nhưng họ sẽ phải tốn tiền mua người thay thế. Tình hình là Man.United không bán được ai nên muốn chi tiêu, họ sẽ phải dè chừng Luật công bằng tài chính.

HLV Ten Hag một lần nữa rơi vào tình cảnh “liệu cơm gắp mắm”. Họ cần một số 9 với giá rẻ. Ivan Toney có thể là ứng cử viên sáng giá nhất ở Premier League nhưng lại vừa bị cấm thi đấu đến 2024. Ollie Watkins có thể là lựa chọn tốt nhất hiện có nếu như muốn sở hữu một tiền đạo người Anh. Có tin cho biết Man.United theo đuổi “Haaland phiên bản 2.0” Rasmus Hojlund, nhưng cầu thủ 20 tuổi này chỉ ghi được 9 bàn thắng ở Serie A cho Atalanta mùa trước, không có gì bảo đảm anh ta sẽ thành công tại Premier League. Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt hay Goncalo Ramos của Benfica cũng là các cái tên đáng chú ý, nhưng điểm chung của họ là phải trông đợi vào tài năng cầm quân của Ten Hag vì họ đều có xuất phát theo kiểu của Antony.

Ole Gunnar Solskjaer hồi tháng trước có tiết lộ rằng ông đã đề nghị mua Erling Haaland vào năm 2018 nhưng CLB đã không lắng nghe. Lý do cũng khá đơn giản, Solskjaer ban đầu cũng chỉ là một kiểu HLV tạm quyền. Các HLV của Man.United luôn chịu áp lực phải có thành tích nên hệ thống chuyển nhượng cũng tập trung vào mục tiêu này nhiều hơn. Họ tiêu tiền nhiều hơn đầu tư. Đó chính là vấn đề lớn nhất của Man.United sau triều đại Sir Alex Ferguson. Họ chỉ thực hiện được được các hợp đồng với C.Ronaldo hay Antony nhưng không còn năng lực để phát hiện và tuyển mộ các tài năng tiềm năng. Chính sách chuyển nhượng của Man.United không có sự thống nhất nào cả và từ lâu, họ đã bị xem là kẻ thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Không cải tổ được khâu này, Man.United sẽ khó tìm được người họ cần.