Kiếm thủ Vũ Thành An và tấm HCV để cởi bỏ áp lực

Chiến thắng tại nhà thi đấu Chroy Changvar Convention Center Hall B của SEA Games 32 trong đầu giờ chiều ngày 15-5 giúp đội kiếm chém nam Việt Nam giành ngôi vô địch sau khi vượt qua đối thủ Singapore. Tất cả cùng chúc mừng những kiếm thủ xuất sắc của đội tuyển bởi đây là kết quả HCV thứ ba mà đội tuyển đấu kiếm Việt Nam chờ đợi nhằm hoàn thành chỉ tiêu đặt ra với đường với Đoàn thể thao Việt Nam.

Ngồi một góc xa sau trận chung kết, gương mặt của Vũ Thành An đã giãn ra được phần nào. Sự căng thẳng đã không còn mà thay vào đó là nụ cười của chiến thắng. “Chúng tôi đã có được chiến thắng này là thành công của cả đội. Thật vui mừng vì đạt thành tích như đề ra”.

Hai ngày trước, Vũ Thành An thật sự tự tin bước vào chung kết gặp kiếm thủ người Thái Lan tại nội dung kiếm chém cá nhân nam nhưng rồi thua trận đáng tiếc 14-15 để nhận tấm HCB dù một năm trước, Vũ Thành An là nhà vô địch của nội dung tại SEA Games 32. Có rất nhiều câu hỏi từ báo giới trao đổi với Vũ Thành An về trận thua này và bản thân kiếm thủ của thể thao Hà Nội cũng nhìn nhận, mình thua sẽ là một bài học kinh nghiệm để có sự chuẩn bị tốt hơn những giải đấu phía sau. Dĩ nhiên, không ai muốn lấy các lý do để lý giải và kết quả đã là kết quả. Qua hai ngày, sự chuẩn bị tinh thần đã tốt hơn và Vũ Thành An cùng đồng đội làm được điều chờ đợi nhất là giành HCV.

Quãng thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, kiếm thủ số một của nội dung kiếm chém nam Việt Nam gặp chấn thương và dù được dự giải Grand Prix 2023 ở lượt đấu tại Hàn Quốc cuối tháng 4 vừa qua, ban huấn luyện phải đề phòng Vũ Thành An không được chơi quá máu lửa bởi sức khỏe cho SEA Games là quan trọng nhất. Chính thế, tuyển thủ này phải kìm mình để giữ trạng thái tâm lý tốt nhất trước ngày tranh tài ở Campuchia vừa qua.

SEA Games 2011 là kỳ thi đấu đầu tiên chàng tuyển thủ đấu kiếm trẻ tuổi Vũ Thành An được góp mặt tại một kỳ Đại hội. Chào sân lần đầu ấy, Vũ Thành An có hai tấm HCB (cá nhân, đồng đội nam kiếm chém).

Tới SEA Games 2015, Vũ Thành An đã lần đầu tiên giành được HCV và có cú đúp vô địch trong hai nội dung sở trường trên. Cứ thế tuyển thủ này giành thêm 1 HCV tại SEA Games 2017, 2 HCV tại SEA Games 2019, 2 HCV tại SEA Games 31-2021 (thi đấu tháng 5-2022 ở Việt Nam) và bây giờ là 1 HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Tám tấm HCV qua ngần ấy kỳ SEA Games là một thành tích đáng kể với Vũ Thành An nhưng bản thân của tuyển thủ vẫn khẳng định khi đã thi đấu là không có thái độ thoái lui, xem thường đối thủ mà luôn tôn trọng, thận trọng trước tất cả dù đó là người trẻ hay người nhiều kinh nghiệm.

Sau SEA Games 31-2021, Vũ Thành An đã rơi vào một khoảng lặng của sự nghiệp để không muốn nhắc lại sự không may mắn ấy. Chính vì thế, kiếm thủ từng xem như gương mặt sáng giá của thể thao Hà Nội không còn xuất hiện nhiều trước truyền thông. Áp lực phần nào đó vẫn còn. Nhưng, về chuyên môn, Vũ Thành An chưa một lần muốn từ bỏ đam mê với thể thao.

Sàn đấu tại SEA Games 32, bà xã của Vũ Thành An tới tận nơi cổ vũ chồng thi đấu. Đã có những nỗi buồn sau nội dung cá nhân đầu tiên. Sự cổ vũ của người thân cùng ban huấn luyện và đồng đội ngay tại sàn đấu là một trong những động lực cho cá nhân Vũ Thành An lấy lại sự tự tin tốt nhất.

Tấm HCV đồng đội ở SEA Games 32 có thể xem là lúc tuyển thủ này cởi bỏ được nút thắt về áp lực. Vũ Thành An từng tâm sự “mỗi con người có một giai đoạn để có sự thành công và cũng để trải nghiệm có những bài học cho mình. Tôi luôn ý thức được điều ấy để dù thắng hay thua vẫn phải quyết tâm cho sự nghiệp của mình”.