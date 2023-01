Không riêng VTV Bình Điền Long An, nhiều đội bóng cũng thay HLV trưởng

Đại diện Công ty TNHH thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An) đã trao đổi cùng SGGP trong ngày 4-1 “đúng là HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền đã xin nghỉ, thôi không tham gia với đội bóng của chúng tôi. Ban lãnh đạo công ty và ban huấn luyện chuyên môn đội bóng làm việc cụ thể về việc này. HLV Hiền là người có kinh nghiệm được các cầu thủ yêu mến và có chuyên môn huấn luyện tốt nhưng HLV đã đề đạt nguyện vọng xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Lúc này, chúng tôi đã làm việc kỹ lưỡng cùng ban huấn luyện và bổ nhiệm HLV Lê Thái Bình làm HLV trưởng của đội bóng ở mùa giải năm nay”.

Trước đó, HLV Lê Thái Bình là thành viên ban huấn luyện đội 1 của VTV Bình Điền Long An cũng như sắm vai trò trợ lý HLV cho cựu HLV trưởng Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, HLV Lê Thái Bình là thành viên ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Ông Bình là chồng của cựu VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Hiện tại, Ngọc Hoa đã tham gia công tác đào tạo VĐV trẻ cho bóng chuyền VTV Bình Điền Long An.

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo đội bóng, trước mắt, ban huấn luyện sẽ được bổ sung thêm 1 HLV từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Long An để đảm bảo tốt nhất chuyên môn huấn luyện cùng tân HLV trưởng Lê Thái Bình. Vào lúc này, Công ty TNHH thể thao VTV Bình Điền Long An quản lý đội bóng tuyến 1, còn tuyến trẻ do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Long An quản lý về đào tạo chuyên môn.

Cựu HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An từ cuối năm 2020. Khi đó, bà Hiền được mời về thay thế HLV Nguyễn Quốc Vũ. Ngoài các thứ hạng và ngôi vô địch ở các giải mở, thành tích vô địch quốc gia gần nhất mà cựu HLV trưởng này có cùng VTV Bình Điền Long An là hạng 3 năm 2022. Năm 2021, đội bóng đã dự giải ở vòng 1 nhưng tới vòng 2 đã rút lui do nhiều cầu thủ dương tính với Covid-19.

Tính tới thời điểm này, chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2023, không riêng nữ VTV Bình Điền Long An, nhiều đội bóng đã thay đổi HLV trưởng so với năm 2022. Đáng chú ý nhất là đương kim á quân quốc gia Hóa chất Đức Giang HN đã thuê chuyên gia Thái Lan Padejsuk Wannachote (cựu HLV đội nữ Nakon Ratchasima) về huấn luyện và đảm nhiệm vai trò HLV trưởng thay ông Nguyễn Hữu Hà. Ông Padejsuk Wannachote đã ra mắt cùng đội bóng tại cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2022 vào tháng 10 năm ngoái. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, chuyên gia này sắm vai trò HLV trưởng đội nữ Hà Nội thi đấu ở giải.

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa cũng sẽ có thay đổi nhân sự ở vị trí HLV trưởng. HLV dẫn dắt đội bóng này tại Đại hội thể thao toàn quốc vừa qua là ông Đỗ Văn Niên tuy nhiên bước vào mùa giải mới 2023, bóng chuyền Thanh Hóa sẽ tái bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Dũng sắm vai trò HLV trưởng. Ông Dũng từng dẫn dắt đội nữ Thanh Hóa ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2022 và đội bóng trụ hạng thành công.

Về nam, các đội Hà Tĩnh, TPHCM có sự thay đổi vị trí HLV trưởng so với năm 2022. Sau khi HLV Bùi Huy Châm kết thúc hợp đồng, đội nam TPHCM đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Hòa làm HLV trưởng. Với bóng chuyền Hà Tĩnh, ngay sát giờ thi đấu giải vô địch quốc gia 2022 thì đội bóng phải thay HLV trưởng là ông Thái Quang Lai bằng HLV kỳ cựu Võ Từ Liêm. Tuy nhiên, vào lúc này, bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã bổ nhiệm HLV trưởng là ông Lê Thanh Hùng. Ông Hùng đã chỉ đạo đội bóng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vừa qua.