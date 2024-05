Khai mạc Cúp VTV9-Bình Điền 2024: Thanh Thúy và đồng đội chưa có chiến thắng đầu tay

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã nỗ lực thi đấu trận khai màn tuy nhiên đối thủ PFU Blue Cats (Nhật Bản) đã vượt trội hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu muộn nhất trong ngày của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An (chủ giải) với đối thủ tới từ Nhật Bản PFU Blue Cats.

Trước khi trận đấu diễn ra, Lễ khai mạc của giải đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cùng VTV9 và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức ngắn gọn nhưng mang nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Đắk Lắk tạo sự hiếu khách tới tất các đội bóng dự Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 cùng người hâm mộ bóng chuyền có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Ban tổ chức đọc lời khai mạc giải đấu và tất cả cùng hướng tới những trận so tài hấp dẫn, quyết liệt nhất ở Đắk Lắk lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau đó, 2 đội bóng đã bước vào tranh tài với sự so kè quyết liệt ngay từ đầu. Trước một đối thủ mạnh có đẳng cấp tới từ Nhật Bản, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) thận trọng sử dụng những cầu thủ tốt nhất ngay từ ván đầu như chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, ngoại binh Chen Peiyan cùng Trà My, Lữ Thị Phương, Như Anh và libero Khánh Đang. Đội hình này đã vận hành tốt để chơi ăn miếng trả miếng với cầu thủ FPU Blue Cats và giành chiến thắng 25/22.

Tuy vậy, đó là tất cả những gì các cô gái VTV Bình Điền Long An làm được. Bởi lẽ, sau ván đầu, HLV Futoshi điều chỉnh hợp lý và cầu thủ FPU Blue Cats hoàn toàn hóa giải được Trần Thị Thanh Thúy hay Chen Peiyan. Với một tâm lý thi đấu hưng phấn và kiểm soát được thế trận hoàn toàn trong các ván còn lại, lần lượt các tay đập Kawazoe Miyu, Valdes Melissa hay Okuma Kisa của FPU Blue Cats làm hàng chắn VTV Bình Điền Long An chao đảo, bị khuất phục. Buộc phải có sự thay đổi, HLV Thái Quang Lai đã xoay chuyển đội hình và có lúc Thanh Thúy phải rời sân nhường chỗ cho Khánh Vy nhưng khi mà bước 1 cùng phòng thủ không hiệu quả, cầu thủ VTV Bình Điền Long An nhanh chóng xuống tinh thần trước đối phương. Khép lại trận đấu, VTV Bình Điền Long An thua 1-3 (25/22, 11/25, 15/25, 17/25).

Chiến thắng tuyệt đối ngay trận đầu tiên đã giúp thầy trò HLV Futoshi nổi lên là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024.

Tại Lễ khai mạc Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024, Ban tổ chức đã trao biểu trưng 1,4 tỷ đồng (20 căn nhà tình nghĩa) là hoạt động thiện nguyện xã hội tới đại diện tỉnh Đắk Lắk.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)