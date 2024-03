Indian Wells: Carlos Alcaraz gầm thét trở lại, Andy Murray đầy phiền muộn với câu hỏi về “giải nghệ”

Alcaraz gầm thét sau chiến thắng ngược dòng trước Arnaldi

Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, người được xem là “Lãnh tụ mới của Next Gen”, đã thắng 9 game liên tiếp để giành trận thắng đầu tiên sau 1 tháng trời. Trước đó, anh trải nghiệm đến 2 trận thua liên tục tại bán kết ở Buenos Aires và vòng 1 tại Rio de Janeiro.

Alcaraz đã ăn mừng đầy cảm xúc sau khi thay đổi cục diện trận đấu, anh gầm thét dữ dội sau chiến thắng, và chia sẻ thẳng thắn: “Tôi phải thay đổi một số thứ. Tôi đã phạm một số sai lầm trong ván đấu đầu tiên”.

Alcaraz ăn mừng điểm thắng

“Tôi phải thực hiện nhiều cú giao bóng 1 hơn ở trong ván 2 và ván 3, và tôi nghĩ, đó là chìa khóa then chốt để tôi cải thiện trình độ một chút, trong các pha đánh giằng co, cả các pha giằng co kéo dài, tìm lại được nhịp điệu, và tôi thật sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng thành công”.

Alcaraz đã hoàn toàn lành chấn thương mắt cá: “Thành thật mà nói, nó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, di chuyển bình thường mà không phải suy nghĩ về nó. Đó là một trận đấu tốt để nhận ra rằng, tôi vẫn tốt hơn tôi nghĩ. Tôi đã chơi rất tuyệt vời vì như vậy”.

Với kết quả này, Alcaraz sẽ đấu Felix Auger-Aliassime (Canada, hạt giống số 31) ở vòng đấu thứ 2. Trước đó, Felix đã đánh bại Constant Lestienne (Pháp, vượt qua vòng loại) trong một trận đấu vòng 1 khác với điểm số 6-4, 6-1.

Trong một biến cố đáng chú ý khác, Cựu số 1 nước Anh Andy Murray lại để thua trận đấu tiếp theo. Anh thất thủ với điểm số 6-7 (3-7) và 1-6 trước đối thủ người Nga Andrey Rublev (hạng 5 ATP). Đây là trận thua thứ 8/12 trận trong mùa này của Murray.

Sau trận thua mới nhất, cánh phóng viên lại “đào” một câu hỏi cũ rích, nhưng hóa ra vẫn mang tính thời sự, dù rất nhiều lần Murray và những người ủng hộ anh chỉ trích về chuyện này: “Khi nào thì anh giải nghệ?”.

Murray để thua Rublev

Khá thất vọng khi lại nhận một câu hỏi tương tự sau một trận đấu đáng thất vọng khác, tay vợt hạng 61 thế giới tỏ ra vô cùng phiền muộn: “Tôi không hiểu rằng, tại sao tôi lại cứ liên tục bị hỏi như vậy kiểu như vậy?”.

“Tôi có thể nói rằng, tôi sẽ không thi đấu quá mùa Hè năm nay”, Murray nhắc lại việc anh đã từng nói về chuyện giải nghệ này, “Từ giờ trở đi, tôi sẽ không nói nhiều hơn nữa về điều đó, cho đến bất cứ khi nào tôi buộc phải dừng lại”.

“Tôi có cảm giác như là, chẳng ai lắng nghe tôi. Ý của tôi là, vâng, tôi đã lên kế hoạch kết thúc vào mùa Hè. Tôi không biết tôi có thể nói thêm gì nữa, vâng. Tôi đã luôn bị hỏi như vậy trong khoảng... 18 tháng nay, hay tương tự”, Murray tiếp tục phàn nàn.

“Đó rõ ràng là điều các bạn suy nghĩ, nhưng tôi vẫn chưa có quyết định. Một khi tôi đã quyết định, tôi sẽ bày tỏ điều đó và không ai lắng nghe. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao tôi cứ bị hỏi đi hỏi lại, thật sự ấy”, Murray bật cười khi nói câu này.

Một số kết quả ở giải đơn nữ

_Angelique Kerber (Đức) thắng Jelena Ostapenko (Latvia) 5-7, 6-3, 6-3

_Iga Swiatek (Ba Lan) thắng Danielle Collins (Mỹ) 6-3, 6-0

_Caroline Wozniacki (Đan Mạch) thắng Donna Vekic (Croatia) 7-6 (7-5), 6-3

_Marta Kostyuk (Ukraine) - Mai Hontama 6-4, 6-2

Kerber giành chiến thắng lớn nhất trong 3 năm trở lại đây

Đ.Hg.