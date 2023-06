Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo đấu giải bơi vô địch quốc gia Italy

Giải này, chúng ta có Nguyễn Huy Hoàng dự nội dung 400m tự do, 800m, 1.500m tự do, 200m bướm nam; Trần Hưng Nguyên dự 400m tự do, 200m ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân nam; Phạm Thanh Bảo dự 50m ếch, 100m ếch và 200m ếch nam.

Theo kết quả thi đấu, tại nội dung 400m tự do nam, Trần Hưng Nguyên đạt thông số 4’04”06 còn Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 3’55”58. Trong nội dung 100m ếch nam, Phạm Thanh Bảo đạt kết quả 1’03”49. Ở cuộc đua 50m ếch kình ngư người Bến Tre đã về đích với kết quả 29”02 còn thi đấu nội dung 200m ếch, Thanh Bảo đạt thông số 2’20”76.

Thi đấu 200m bướm, Nguyễn Huy Hoàng đạt kết quả 2’05”97. Thi đấu cự ly 800 tự do, Nguyễn Huy Hoàng đạt thông số 7’58”71 còn Trần Hưng Nguyên thi đấu nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân đã có thành tích 4’31”12 và 2’07”47 tại 200m ngửa cũng như đạt 2’10”97 ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.

Trong nội dung quan trọng 1.500m tự do của mình, Nguyễn Huy Hoàng đã đạt kết quả 15’10”01. So với thành tích từng giúp Huy Hoàng giành HCV SEA Games 32 (15’11”24) thì đây là một thành tích tốt của cá nhân tuyển thủ. Dù vậy, kết quả vẫn còn kém xa thông số 15’01”63 của chính Huy Hoàng từng lập tại ASIAD 18-2018 và khi đó kình ngư người Quảng Bình giành được HCB nội dung.

Ba tuyển thủ đang được tập huấn dài ngày tại Hungary để hướng tới thi đấu ASIAD 19-2022. Dự giải ở Italy là một trong những cuộc cọ xát nằm trong chương trình tập luyện.