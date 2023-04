Hơn 5.000 cảnh sát và 7.000 tình nguyện viên Campuchia hỗ trợ SEA Games và Para Games

Theo đó, Campuchia huy động hơn 5.000 lực lượng cảnh sát tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn ở các địa điểm tổ chức SEA Games 32 và Para Games 32. Đội ngũ chịu trách nhiệm chính này sẽ phối hợp với nhiều lực lượng an ninh khác nhau, cùng hướng đến việc đưa 2 sự kiện lớn của thể thao Đông Nam Á về đích an toàn. Bên cạnh đó, 3.000 cán bộ y tế luôn trong tâm thế sẵn sàng để thực hiện việc sơ cứu, chữa bệnh cho thành viên của các đoàn thể thao nếu có vấn đề xảy ra.

“Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 2023 đã được khoảng 1.000 nghệ sĩ của Bộ Văn hóa và Mỹ thuật, cùng 2.000 VĐV và tổng cộng 3.000 quân nhân tập luyện sôi nổi để có một màn trình diễn hoành tráng”, ông Thong Khon chia sẻ trên website chính thức SEA Games 32 và Para Games 12. Đối với tình nguyện viên, những người được xem là “cánh tay nối dài” của Ban tổ chức nước chủ nhà, Hiệp hội Thanh niên Campuchia từ tháng 3 đã tuyển chọn và đào tạo khoảng 5.000 người hỗ trợ SEA Games 32 và 2.000 cho sự kiện Para Games 12.

Về các địa điểm tổ chức, bao gồm việc lắp đặt trang thiết bị, cơ sở vật chất và cơ cấu quản lý theo tiêu chuẩn kỹ thuật thể thao đã được Campuchia tích cực chuẩn bị và xúc tiến. Ngoài ra, Chính quyền Thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep (những điểm địa tổ chức môn thi đấu) đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban tổ chức SEA Games và Para Games Campuchia để tuyên truyền, làm công tác truyền thông, đưa sự kiện trọng đại của quốc gia đến gần hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước. Bộ Giáo dục Campuchia đã ký quyết định cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ học từ ngày 20-4 đến 18-5 để hỗ trợ việc giao thông, đồng thời còn khuyến khích lực lượng này đến các địa điểm thi đấu theo dõi và cổ cho các đoàn thể thao.

Đối với việc sản xuất tin tức và phát sóng trực tiếp SEA Games 32 và Para Games 12, Bộ Thông tin Campuchia đang tích cực làm việc với các đài truyền hình địa phương theo các nguyên tắc của Hội đồng thể thao Đông Nam Á và các khuyến nghị từ Chính phủ. Toàn đội các chương trình thi đấu ở SEA Games 32, bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc sẽ được phát sóng miễn phí đến các quốc gia Đông Nam Á.

Theo nhật báo Khmer Times, dự kiến 12.400 thành viên đến từ 11 đoàn thể thao của quốc gia Đông Nam Á đăng ký tham dự SEA Games 32 và Para Games 12. Nước chủ nhà Campuchia đã đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho các đoàn thể thao và đại biểu. Theo đó, khoảng 3.500 người sẽ sinh hoạt ở làng thể thao đặt trong Khu liên hợp Thể thao quốc gia Morodok Techo. Trong khi, hơn 2.000 người khác được bố trí lưu trú, ăn uống ở một số khách sạn Phnom Penh từ 4 sao trở lên gần địa điểm thi đấu. Bên cạnh hơn 2.000 người có nội dung thi đấu ở 4 địa phương khác cũng được sắp xếp ở trong những khách sạn sang trọng.

SEA Games 32 cũng là kỳ SEA Games 32 đầu tiên được tổ chức ở Campuchia, từ ngày 5 đến 17-5, với 37 môn thi đấu tương ứng 581 bộ huy chương được trao. Trong khi Para Games 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9-6, có tổng cộng 431 bộ huy chương được trao ở 13 môn thi đấu.