HLV Luciano Spalletti lấy cảm hứng từ Pep Guardiola

HLV Luciano Spalletti sẵn sàng tiếp thu điều mới mẻ từ Pep

Lần đầu tiên sau 19 năm trời, Italia thi đấu tại Mỹ. Hai trận giao hữu với Venezuela và Ecuador do cộng đồng 20 triệu người Italia ở Mỹ tổ chức cho thầy trò Luciano Spalletti chuẩn bị Euro 2024.

HLV 65 tuổi giải thích lý do ông tìm kiếm chiến thuật mới cho đội tuyển Italia. Thứ nhất là khi thay thế Roberto Mancini dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì cuộc đua giành vé dự Euro 2024 đang quá căng thẳng nên không thể xáo trộn quá nhiều. Ông áp dụng sơ đồ 4-3-3 rất thành công với Napoli mùa giải trước cho đội tuyển. Ngay cả những trận bị thua hoặc cầm hòa, ông Spalletti cũng không dám thay đổi vì lo ngại các cầu thủ không đủ thời gian “hấp thụ” cái mới. Bây giờ là lúc rảnh rang nên cựu HLV Napoli muốn tìm phương án chiến thuật thứ hai cho tuyển Italia ở Euro 2024 sắp tới. Lý do thứ hai là ông nhận thấy Manchester City của HLV Pep Guardiola chơi rất mượt mà với những cầu thủ chạy cánh. Lý do thứ ba là Serie A có quá nhiều CLB chơi theo sơ đồ 3 trung vệ ở mùa giải này.

“Trong bóng đá hiện đại, các đội bóng cần phải linh hoạt chiến thuật trong mỗi trận đấu. Các cầu thủ cũng phải thích nghi với điều đó mới có thể phát triển tốt hơn được. Chuyến du đấu Mỹ là dịp để Italia xây dựng lối chơi 3 trung vệ và tăng cường cầu thủ hai cánh”, ông Spallettti nói. Rất có thể Italia sẽ chơi theo sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-2-4-1 ở hai trận đấu sắp tới. Những buổi tập gần đây, các cầu thủ Italia có vẻ thích nghi khá tốt với chiến thuật mới. Đó là lối chơi mà yêu cầu các cầu thủ phải cầm bóng nhiều hơn, ngay cả thủ môn. Thủ môn đội trưởng Gianluigi Donnarumma cho biết nhờ sự cải thiện cách chơi bóng bằng chân ở PSG nên thích ứng tốt với những yêu cầu của HLV Spalletti.

Luciano Spalletti cho biết là cơ hội lên tuyển dự Euro 2024 vẫn mở rộng với các cầu thủ bởi Serie A còn 9 vòng đấu nữa. Những cầu thủ có khả năng đáp ứng nhiều vị trí thi đấu, hòa nhập nhanh với sự điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu sẽ ưu tiên được lựa chọn.

Mateo Retegui không có nhiều bàn thắng ở Genoa nhưng tiền đạo gốc Argentina này có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng tấn công nên sẽ được đá trung phong ở trận đấu sắp tới. Federico Chiesa là cầu thủ đa năng khi có thể chơi tiền đạo cả hai cánh lẫn trung phong. Điều ông Spalletti “trăn trở” nhất là hai cầu thủ chạy cánh. Liệu Federico Dimarco và Di Lorenzo có chơi tốt như ở Inter Milan và Napoli hay không bởi vì ở đội tuyển quốc gia họ phải dâng cao hơn so với khi còn chơi ở CLB. Theo ông, sự thay đổi của sơ đồ 3-4-2-1 hay 3-2-4-1 phụ thuộc rất nhiều vào hai cầu thủ chạy cánh.

HOÀNG HƯNG