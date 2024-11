HLV kỳ cựu Claudio Ranieri có thể trở lại dẫn dắt AS Roma

Trong hoàn cảnh không tìm được người ưng ý dẫn dắt CLB, ban lãnh đạo AS Roma đang có kế hoạch mời HLV lão làng Claudio Ranieri dẫn dắt nhiệm kỳ thứ ba với thời hạn tới cuối mùa giải hiện tại.

Cựu HLV Claudio Ranieri sẽ phải rút lại quyết định giải nghệ để dẫn dắt Roma lần thứ 3

HLV Claudio Ranieri quyết định nghỉ hưu sau khi giúp Cagliari trụ hạng Serie A thành công ở mùa giải 2023-2024. Ông cũng vừa mừng sinh nhật lần thứ 73 hồi tháng trước nhưng có thể sẽ trở lại làm việc trong những ngày tới. Bằng chứng rõ nhất là ông vừa cùng với người đại diện của mình là Pietro Chiodi bay sang Luân Đôn để gặp anh em tỷ phú Friedkin (Dan và Ryan) bàn về khả năng kế nhiệm HLV Ivan Juric.

Ông Ranieri là CĐV trung thành của AS Roma khi còn bé. Ông làm HLV cho đội bóng thủ đô Italy lần thứ nhất từ năm 2009 tới tháng 2-2011, lần thứ hai từ tháng 3 cho tới tháng 6-2019. Ông Ranieri sẽ bàn với anh em Friedkin hai phương án, đó là ông làm HLV tạm quyền tới cuối mùa giải hoặc làm giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ cho HLV mới.

Có vẻ như đây là cách tiếp cận về việc chọn HLV mới của Giám đốc Florent Ghisolfi bởi ông trước đó cho biết tân HLV là một dự án dài hạn. Kế hoạch ban đầu của ông Ghisolfi là Vincenzo Montella nhưng huyền thoại Roma này đang mắc kẹt ở đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Montella còn hợp đồng với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tới năm 2026 kèm mức lương 2,2 triệu euro/năm. Có điều khoản phá vỡ hợp đồng là Montella phải bồi thường 6 tháng lương, tức là tương đương 1,1 triệu euro. Ông Montella muốn AS Roma phải trả khoản phí này để giải phóng hợp đồng với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng phía CLB của gia đình tỷ phú Texas không đồng ý.

AS Roma đang trải qua năm 2024 đầy sóng gió. Họ sa thải HLV giàu thành tích Jose Mourinho hồi tháng Giêng để thay bằng HLV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện là Daniele De Rossi. Cựu danh thủ Italy trụ lại sân Olimpico tới tháng 9 đã phải nhường chỗ cho Ivan Juric. HLV người Croatia từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở Serie A vừa bị sa thải sau trận thua Bologna 2-3 trên sân nhà.

Khả năng ông Ranieri giữ vai trò HLV cho tới hết mùa giải nhằm giúp cho ông Florent Ghisolfi có thời gian để lựa chọn HLV phù hợp nhất với AS Roma. Giới bình luận nhận định rằng ông Juric sớm phải rời Roma vì cách chơi thiên về sức mạnh của ông không phù hợp với phần lớn những cầu thủ kỹ thuật của đội bóng thủ đô. Đó cũng là lý do để ông Ghisolfi cần thời gian để tìm HLV phù hợp và lâu dài cho AS Roma.

HOÀNG HƯNG