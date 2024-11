HLV Luciano Spalletti trao cơ hội cho các tài năng trẻ Italy

Pietro Comuzzo (giữa) lần đầu tiên được triệu tập

Có tới 7 sự thay đổi trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Luciano Spalletti triệu tập lần này so với tháng 10. Đó là hai trung vệ Riccardo Calafiori và Matteo Gabbia chấn thương. Thủ môn dự bị Michele Di Gregorio cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Đội trưởng AS Roma là Lorenzo Pellegrini buộc phải vắng mặt do án treo giò. Ba cầu thủ khác là Raoul Bellanova, Nicolo Fagioli và Nicolo Zaniolo không được gọi tên vì phong độ sa sút.

Bù đắp cho sự vắng mặt của những cầu thủ nói trên, HLV Luciano Spalletti đã điền tên 4 tài năng trẻ của bóng đá Italy lần đầu tiên lên đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu với Bỉ và Pháp. Đó là Caleb Okoli, Pietro Comuzzo, Nicolo Savona và Nicolo Rovella. Cơ hội được thi đấu của những cầu thủ trẻ trong đợt thi đấu quốc tế cuối cùng của năm 2024 khá cao. Sự vắng mặt của hai trung vệ Calafiori và Gabbia mở đường cho Comuzzo và Okoli bởi vì cả 2 nằm thường xuyên chơi trong đội hình 3 trung vệ ở CLB của mình là Fiorentina và Leicester City. Nếu như Alessandro Bastoni và Alessandro Buongiorno chắc chắn chiếm 2/3 suất đá chính ở hàng thủ thì suất còn lại có thể là sự tranh chấp giữa Comuzzo và Okoli.

Nếu như Okoli đã được triệu tập 2 lần trước nhưng chưa có cơ hội ra sân thì Comuzzo có sự thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Cầu thủ 19 tuổi của Fiorentina góp mặt ở đội tuyển U20 hồi tháng 9, lên U21 vào tháng 10 và giờ đây có mặt ở đội 1. Tờ Gazzetta đánh giá rất cao tài năng và sự chững chạc của Comuzzo khi viết rằng: “Anh ấy thi đấu điềm tĩnh và chắc chắn như cầu thủ đã 30 tuổi”. Savona cũng vừa có mặt ở đội tuyển U21 hồi tháng trước thì nay lên đội 1 vì có phong độ rất ấn tượng ở vai trò cầu thủ chạy cánh phải ở Juventus. Tiền vệ Rovella đóng vai trò chủ chốt giúp Lazio thắng 9 trong 10 trận gần đây trên mọi giải đấu.

HLV Luciano Spalletti khá thành công kể từ sau Euro 2024 với 3 thắng 1 hòa trong 4 trận gần đây. HLV 66 tuổi liên tục gọi tên những cầu thủ trẻ nhằm tạo ra đội tuyển Italy có chiều sâu cho World Cup 2026. Hai cầu thủ trẻ được triệu tập lần đầu tiên hồi tháng 10 là Niccolo Pisilli và Daniel Maldini tiếp tục có mặt lần này. Daniel thậm chí còn được tung ra sân để trở thành thế hệ thứ ba gia đình danh giá Maldini vinh dự khoác màu áo Thiên thanh.

HOÀNG HƯNG