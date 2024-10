Rafael Leao bị ‘đóng băng’ ở AC Milan?

HLV Paulo Fonseca và Rafael Leao

AC Milan có khởi đầu mùa giải không như mong đợi với HLV Paulo Fonseca khi đứng thứ 8 sau 8 vòng đấu Serie A và kém đội đầu bảng Napoli tới 8 điểm. Ở Champions League, đội bóng áo sọc đỏ đen cũng mới có 1 trận thắng sau 2 trận thua liên tiếp. AC Milan tiếp Napoli trên sân nhà vào rạng sáng ngày mai (30-10) là trận đấu đáng được chờ đợi nhất ở lượt trận thứ 9 trong tình trạng thiếu hụt cầu thủ. Hai trụ cột là Theo Hernandez và Tijjani Reijnders ngồi ngoài vì án treo giò buộc HLV Paulo Fonseca phải có sự điều chỉnh nhân sự.

Bất ngờ lớn nhất mà ông Fonseca đưa ra trước trận đấu khó khăn này là Rafael Leao không có mặt ở đội hình xuất phát. Tiền đạo cánh Bồ Đào Nha này ngồi dự bị suốt 90 phút ở trận AC Milan thắng Udinese 1-0 dù mất người từ phút 29. Leao trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu với Brugge ở Champions League nhưng dấu ấn khá mờ nhạt. HLV đồng hương Fonseca thay Noah Okafor và Samuel Chukwueze ngay sau đó đã mang lại tác động tích cực. Hai cầu thủ vào sân thay người đã chuyền bóng để Reijnders ghi 2 bàn thắng giúp AC Milan thắng 3-1 (lúc Leao rời sân đang có tỷ số 1-1), trận thắng đầu tiên ở Champions League.

Âm hưởng của trận thắng Brugge khiến HLV Fonseca muốn tiếp tục trao cơ hội cho Okafor và Chukwueze ở trận đấu với Napoli. HLV 51 tuổi này cho biết bộ ba Chukwueze – Christian Pulisic – Okafor đá sau lưng trung phong Alvaro Morata. Như vậy, trong vòng 10 ngày, ông Fonseca để Leao ngồi dự bị 2 trận ở Serie A. Ông Fonseca có giải thích lý do Leao không được ra sân ở trận đấu với Udinese hoàn toàn về chiến thuật. Do Reijnders bị truất quyền thi đấu quá sớm nên AC Milan phải tăng cường cầu thủ phòng ngự nên một cầu thủ tấn công như Leao không có cơ hội ra sân cũng là điều dễ hiểu. Ngoài việc động viên Okafor và Chukwueze sau trận đấu hay với Brugge, Leao không ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Napoli còn có lý do khác nữa là Theo Hernandez vẫn chưa hết án treo giò. Thực tế, khi thiếu vắng Hernandez phối hợp cùng nhau ở cánh trái thì Leao cũng không thực sự hiệu quả. Nếu như trận đấu với Bologna hồi cuối tuần qua không hoãn vì lý do mưa lớn thì trận này Hernandez đã có thể ra sân trở lại sau 2 trận ngồi ngoài từ lỗi phản ứng trọng tài. Nói tóm lại, ông Fonseca không xếp Leao đá chính hoàn toàn do chuyên môn chứ không phải vì mâu thuẫn.

HOÀNG HƯNG