Thủ quân say xỉn của Inter Milan trở thành đại sứ chống nghiện rượu

Fredy Guarin (phải) khi chơi cho Inter Milan

Fredy Guarin là một trong những cầu thủ thành đạt của làng bóng Colombia. Anh từng chơi cho hai đội bóng lớn ở châu Âu là Inter Milan, Porto rồi sau đó sang Shanghai Shenshua ở Trung Quốc để nhận mức lương khủng. Guarin từng vô địch Europa League trong màu áo Porto năm 2011 khi đá chính ở trận chung kết thắng Braga 1-0.

Sự nghiệp anh lao dốc sau thành công đó cùng Porto. Guarin bị đem cho mượn ở Inter Milan sau đó ký hợp đồng chính thức với đội bóng áo sọc xanh đen. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài phát thanh Caracol ở quê nhà, cựu cầu thủ 38 tuổi tiết lộ anh đã sai lầm khi nghiện rượu nặng. Anh uống rượu khá nhiều khi chơi bóng ở Italy rồi sau đó chuyển tới Trung Quốc thi đấu vào năm 2016. Guarin thừa nhận: “Tôi nghiện rượu ngay từ khi tập nhấp nháp”.

Fredy Guarin mang băng đội trưởng Inter Milan

Chuyển sang Brazil thi đấu năm 2019, Guarin có sự khởi sắc chút ít nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch Covid-19. Vợ anh quyết định ly dị càng làm anh buồn thêm và lao vào rượu chè nhiều hơn.

“Tôi uống 50, 60 thậm chí là 70 ly bia mỗi ngày. Tôi uống 10 ngày liên tiếp và lăn ra ngủ, tới khi thức dậy thấy ly bia sát bên mình. Dịch bệnh tới, tôi không tập luyện, không có đội bóng nào, không bóng đá và không có nỗi sợ nào. Tôi tới khu ổ chuột và hôn mọi cô gái. Tôi hoàn toàn buông xuôi…”, Guarin nhớ lại.

Anh đã thoát chết năm 2020 nhờ may mắn. Lúc còn chơi cho Vasco Da Gama, Guarin ở tầng 17 và định lao xuống đất nhưng may mắn là do quá say nên không phát hiện ra tấm lưới trên ban công đã cứu mạng anh.

Guarin quyết định quay trở về Colombia và đi cai rượu. Cựu cầu thủ 38 tuổi bắt đầu thấy khỏe hơn, cuộc sống tươi vui hơn. Bây giờ, anh muốn sử dụng trải nghiệm “xương máu” về nghiện rượu để giúp cho mọi người thức tỉnh sớm hơn mình trước đây. Dự kiến sang năm 2025, anh sẽ tới Mỹ với tư cách đại sứ cho chương trình “Chiến lược sức khỏe tâm thần chống lại chứng nghiện rượu trong thể thao".

HOÀNG HƯNG