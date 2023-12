HLV Lê Thái Bình thôi làm HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An

HLV Lê Thái Bình thôi làm HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 23-12, đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An (đơn vị đang tham gia quản lý đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An) đã khẳng định HLV Lê Thái Bình xin thôi, không tiếp tục công tác huấn luyện tại đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Hợp đồng của HLV Lê Thái Bình với đội bóng sẽ kết thúc ngày 31-12. “HLV Lê Thái Bình đã trao đổi và có nguyện vọng thôi công tác HLV trưởng tại đội bóng, ban Giám đốc Công ty xem xét và có làm việc cụ thể bởi chúng tôi cũng phải lên các phương án chuyên môn để đội bóng có HLV trưởng, ổn định tập luyện trước khi bước vào mùa giải 2024”, đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An cho biết.

HLV Lê Thái Bình đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An từ đầu mùa giải 2023 sau khi cựu HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền thôi vai trò HLV trưởng của đội bóng này. Ở mùa giải 2023, ông Lê Thái Bình cùng đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An xếp hạng 3 chung cuộc, giành HCĐ vô địch quốc gia. Năm 2022, ông Lê Thái Bình là thành viên ban huấn luyện của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An, phụ tá cho HLV Hiền. Cũng trong năm 2022, ông Bình đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mời tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 31 và đội tuyển giành HCB trên sân nhà.

Khi không còn là HLV trưởng đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An, ông Lê Thái Bình sẽ trở lại công việc huấn luyện chuyên môn bóng chuyền nữ Long An tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An. Đơn vị này đang quản lý HLV Lê Thái Bình.

Liên quan tới việc chọn HLV trưởng cho tương lai, đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An cho biết nhiều phương án được đưa ra như có thể tìm kiếm chuyên gia nước ngoài phù hợp về chuyên môn và kinh phí hoặc cũng có thể tìm HLV trong nước tới huấn luyện đội bóng.

Dù vậy, đội nữ VTV Bình Điền Long An vẫn ưu tiên trên hết là các HLV bóng chuyền của thể thao Long An do vậy các lãnh đạo sẽ làm việc cùng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An để hỏi kỹ lưỡng nhân sự có HLV nào tới làm việc thay vị trí của ông Lê Thái Bình hay không. Khi không có HLV nào của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An tới làm việc, lúc đó sẽ thực hiện phương án thuê HLV trưởng từ bên ngoài. Dự kiến trong tháng 1-2024, đội VTV Bình Điền Long An sẽ quyết định sớm nhân sự vị trí HLV trưởng của đội bóng.

MINH CHIẾN