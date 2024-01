HLV Lê Thái Bình dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 cùng đội nam Long An

HLV Lê Thái Bình tiếp tục dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 nhưng trong công tác chuyên môn với đội nam Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An đã có quyết định bổ nhiệm HLV Phạm Phước Tiến đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nam Long An từ tháng 1-2024. Ông Tiến sẽ giữ vai trò chính huấn luyện chuyên môn và chỉ đạo đội bóng chuyền nam Long An dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Cựu HLV trưởng đội nam Long An là ông Nguyễn Quốc Vũ thôi công tác trên để tập trung công việc tại phòng huấn luyện thi đấu của Trung tâm.

Đáng chú ý, bóng chuyền nam Long An cũng giao nhiệm vụ trợ lý HLV đội nam Long An đối với HLV Lê Thái Bình. HLV Lê Thái Bình là HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An đã thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và đạt hạng 3 chung cuộc. Sau đó, ông Lê Thái Bình đã xin thôi công tác trên từ cuối tháng 12-2023 và trở lại làm việc ở Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An. Như vậy, HLV Lê Thái Bình vẫn tiếp tục góp mặt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.

Các năm 2023 và 2024, HLV Nguyễn Quốc Vũ giữ vai trò HLV trưởng đội nam Long An và đội bóng này đã thi đấu đạt kết quả trụ hạng thành công. Năm 2024, nội dung nam của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chỉ có 9 đội góp mặt và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Bốn đội bóng có kết quả tốt nhất sau khi thi đấu vòng tròn sẽ giành quyền dự vòng chung kết. Bốn đội bóng có kết quả kém nhất sẽ phải dự lượt đấu trụ hạng. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 vẫn quy định 2 đội nam, 2 đội nữ thành tích kém nhất phải xuống hạng.

MINH CHIẾN