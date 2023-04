HLV Jose Mourinho đánh dấu 100 trận cầm quân AS Roma bằng trận thua

Chấn thương quá nhiều khiến AS Roma thất thế trước chủ nhà Atalanta trong ngày HLV Jose Mourinho đánh dấu cột mốc 100 trận dẫn dắt đội bóng thủ đô Italia.

AS Roma tới làm khách Atalanta với hy vọng có thể bắt kịp điểm số với Juventus đang ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho không thể có Chris Smalling và Gini Wijnaldum do chấn thương sau trận thắng Feyenoord ở Europa League. Cựu HLV Chelsea đánh giá rất cao tầm quan trọng của Smalling là một trung vệ chắc chắn và khả năng chỉ huy ở hàng thủ. Không có được trung vệ kỳ cựu người Anh, AS Roma thua 3 bàn vì những lỗi cá nhân rất đáng tiếc. Đội trưởng Pellegrini gỡ 1 bàn và 1 lần dứt điểm dội khung thành. Ông Mourinho cho rằng dù thua nhưng ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội trong hoàn cảnh thiếu người cho chấn thương.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc 100 trận mà ông Mourinho dẫn dắt AS Roma. HLV 60 tuổi này cho biết không hề để tâm tới cột mốc này nhưng khi nhận ra thì thấy nó tới thật nhanh. Ông hài lòng với cuộc sống và công việc đang diễn ra tại thủ đô nước Italia. AS Roma có cùng 56 điểm với AC Milan ở vị trí thứ 4 và chỉ kém Juventus đứng hạng 3 đúng 1 trận thắng. Ngoài ra, AS Roma cũng đã có vé dự bán kết Europa League.

Tuy nhiên, nỗi lo của ông Mourinho là chấn thương quá nhiều ở AS Roma. Ngoài hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Smalling và Wijnaldum thì trong trận đấu với Atalanta, có thêm hai cầu thủ chấn thương nữa là Paulo Dybala và Llorente. Cả hai buộc phải rời sân ở những phút cuối trận nhưng HLV Mourinho hết quyền thay người nên AS Roma phải chơi với 9 cầu thủ trên sân. Ông Mourinho nói vui rằng có thể ông sẽ xỏ giày ra sân thi đấu với AC Milan vào cuối tuần vì đội bóng thiếu người. Sau đó, ông sẽ gọi là Totti và Aldair nhằm giúp đội trong lúc khó khăn về nhân sự như lúc này.