Hai cầu thủ Premier League bị bắt vì nghi ngờ hiếp dâm

Tờ The Sun hôm qua loan tin: Hai cầu thủ bóng đá Premier League đã bị bắt giữ trong sân bóng của CLB vì cáo buộc cưỡng hiếp vài ngày trước đó.

Các cầu thủ trẻ Premier League đang bị gài bẫy hoặc vướng vào cáo buộc tình dục ngày một nhiều

Cảnh sát đã ập vào sân vận động của một CLB vào cuối tuần này. Một trong những cầu thủ, 19 tuổi, đã bị bắt vì nghi ngờ hành hung, hỗ trợ và tiếp tay cho một vụ cưỡng hiếp.

Các nguồn tin cho biết anh ta được phép rời khỏi sân vận động sau một cuộc phỏng vấn ngắn trước khi chính thức bị bắt. Cầu thủ đã qua đêm trong phòng giam và sau đó bị các thám tử thẩm vấn một cách thận trọng.

Đồng đội của anh ta, cũng 19 tuổi, bị bắt vào ngày hôm sau và bị thẩm vấn vì nghi ngờ hiếp dâm. Đêm thứ Ba, cảnh sát xác nhận các cầu thủ đã được tại ngoại để chờ điều tra thêm.

Vụ hiếp dâm xảy ra vào tối thứ Sáu. Nạn nhân đã liên lạc với cảnh sát vài giờ sau đó và nộp đơn khiếu nại chính thức. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: “Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi có trình báo về một vụ hiếp dâm. Một người đàn ông 19 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ hành hung, hỗ trợ và tiếp tay cho một vụ cưỡng hiếp. Một người đàn ông 19 tuổi thứ hai đã bị bắt vì nghi ngờ hiếp dâm. Cả hai người đàn ông đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh cho cảnh sát.”

Một nguồn tin nói với tờ The Sun: “Một trong những cầu thủ đã có mặt tại sân vận động của CLB. Cảnh sát đến muốn nói chuyện với anh ta. Anh ta được đưa đến một phòng riêng tầng hầm và bị cảnh sát thẩm vấn. Cầu thủ này rời CLB cùng một cá nhân khác và bị cảnh sát chính thức bắt giữ vào đêm hôm đó”.

Những người trong CLB cho biết các cuộc đàm phán đã bắt đầu về “các bước tiếp theo”. Không rõ liệu họ có bị đình chỉ hoạt động chờ kết quả điều tra của cảnh sát hay không.

Người phát ngôn của CLB cho biết: “Vì vấn đề hiện đang nằm trong tay cảnh sát nên CLB sẽ không đưa ra bình luận gì thêm trong giai đoạn này”.

Tình trạng cưỡng hiếp và bị gài bẫy gia tăng

Premier League đang bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ bê bối tình dục nghiêm trọng liên quan đến các cầu thủ hàng đầu. Tiền đạo Manchester United, Mason Greenwood, 22 tuổi, đã bị CLB đình chỉ thi đấu vào tháng 1-2022 sau khi anh bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố gắng cưỡng hiếp, hành hung, kiểm soát và có hành vi cưỡng bức.

Các cáo buộc chống lại Mason Greenwood sau đó đã được Cơ quan công tố Crown hủy bỏ và cầu thủ này hiện đang phục hồi sự nghiệp của mình dưới dạng cho mượn ở La Liga khoác áo đội bóng Getafe.

Cựu hậu vệ của Manchester City, Benjamin Mendy, 29 tuổi, bị nhiều phụ nữ buộc tội cưỡng hiếp nhưng đã được trắng án sau 2 phiên tòa vào năm ngoái. Hiện anh đang khoác áo đội bóng Lorent của giải Ligue 1.

Những trường hợp trên đã khiến Premier League phải đưa ra các bài học về tình dục tự nguyện cho tất cả cầu thủ. Các quan chức bóng đá đã đồng ý với động thái này trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về hàng loạt cáo buộc.

Là một phần của những cuộc tình chớp nhoáng, các chuyên gia bảo vệ sẽ dạy cho cầu thủ ý nghĩa của sự đồng ý và cách tìm kiếm cơ hội yêu đương với ai đó. Các ngôi sao cũng đã được đào tạo về quấy rối tình dục, bắt nạt và xử lý các mối quan hệ tình dục.

Sáng kiến ​​này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Premier League và tổ chức Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, The Three Hijabis và Level Up.

