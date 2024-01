Haaland đã được tưởng thưởng, Man.City thống trị Dubai Globe Soccer Awards

Erling Haaland nhận giải Cầu thủ của năm tại Giải thưởng Bóng đá toàn cầu Dubai.

Lễ trao giải lần thứ 14, diễn ra tại Atlantis, The Palm và được tổ chức với sự hợp tác của Hội đồng thể thao Dubai, đã chứng kiến Man.City giành được 6 giải thưởng. Bên cạnh Haaland lần đầu được vinh danh tại một giải thưởng cá nhân danh giá - sau khi 2 lần về nhì sau Lionel Messi ở Quả bóng Vàng và The Best FIFA trong vài tháng qua - thì Pep Guardiola trở thành HLV xuất sắc nhất, Khaldoon Al Mubarak được vinh danh là Chủ tịch xuất sắc nhất, Man.City là CLB bóng đá nam xuất sắc nhất, Rodri giành giải Tiền vệ xuất sắc nhất và Ederson được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất.

Ban tổ chức cho biết những người chiến thắng đã được chọn từ hơn 70 triệu phiếu bầu của người hâm mộ từ hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành công này đánh dấu mùa giải 2022-23 đáng kinh ngạc của Man.City, khi họ trở thành CLB thứ 2 của Anh vô địch Premier League, Champions League và FA Cup trong một mùa giải. Tính cả năm 2023, đoàn quân của Guardiola đã giành được tổng cộng 5 danh hiệu, bao gồm Siêu cúp châu Âu và tháng trước là FIFA Club World Cup.

Một phái đoàn lớn của Man.City, bao gồm tất cả 25 ngôi sao của đội hình chính vốn đang ở UAE để tham gia trại huấn luyện giữa mùa, đã có mặt tại lễ trao giải. Haaland, người đã giành được giải thưởng trước rất nhiều ngôi sao gồm Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah và Kylian Mbappe, đã chia sẻ khi nhận giải thưởng: “Trước hết, những đồng đội của tôi ngồi đây là một tập thể tuyệt vời. Và tất nhiên là người quản lý của tôi. Đây là một CLB tuyệt vời và sự hỗ trợ mà các cầu thủ chúng tôi nhận được từ ban lãnh đạo là rất lớn. Tôi thực sự thích thú và may mắn khi được ở đó”.

Khi được hỏi khi nào dự kiến ​​sẽ trở lại sau chấn thương ở chân, lý do khiến anh phải ngồi ngoài kể từ ngày 6-12, ngôi sao 23 tuổi người Na Uy nói: “Tôi thực sự hy vọng sẽ sớm trở lại, vì tôi phát ốm khi không thể thi đấu. Vì vậy, hy vọng sẽ sớm”.

Pep Guardiola được vinh danh HLV xuất sắc nhất.

HLV Guardiola, người vượt qua một số đối thủ nổi tiếng như Carlo Ancelotti của Real Madrid, Lionel Scaloni của Argentina và Diego Simeone của Atletico Madrid, đã suy ngẫm về 12 tháng tuyệt vời vừa qua. “Có rất nhiều lý do cho sự thành công này, đặc biệt là tất cả đều đang ngồi ở đó”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã ra hiệu về phía các cầu thủ của mình, trước khi nói tiếp. “Tất nhiên, chúng tôi đang ở UAE, nơi Abu Dhabi đã giúp đỡ vô điều kiện. Vâng, tôi thực sự, thực sự hạnh phúc”.

Ronaldo cũng đã giành được 3 giải thưởng gồm Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất, Giải thưởng Globe Soccer Maradona cho người ghi nhiều bàn nhất trong một năm dương lịch và Cầu thủ được yêu thích nhất trong năm của người hâm mộ. Siêu sao người Bồ Đào nha, sẽ 39 tuổi vào tháng tới, đã tận hưởng một năm 2023 tuyệt vời khi ghi 54 bàn để vượt lên trên những cầu thủ như Harry Kane, Mbappe và Haaland. Ronaldo chia sẻ: “Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. Tôi phải nói lời cảm ơn đến các đồng đội, HLV của tôi, từ Al Nassr, từ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tôi cảm thấy rất tự hào…”.

Cristiano Ronaldo và Giải thưởng Globe Soccer Maradona cho người ghi nhiều bàn nhất trong một năm dương lịch.

Về giải thưởng Người hâm mộ yêu thích, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cho biết: “Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong bóng đá là làm cho người hâm mộ vui vẻ, bởi vì chính những người đến sân để xem bàn thắng, để xem những trận đấu hay. Và nếu họ bỏ phiếu thì đó là vì họ có niềm đam mê bóng đá. Đối với tôi, đó là một giải thưởng đặc biệt, bởi vì không có các bạn, bóng đá chẳng là gì cả. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã bỏ phiếu cho tôi rất nhiều. Và hãy tiếp tục ủng hộ bóng đá và tiếp tục ủng hộ Al Nassr và Cristiano Ronaldo”.

Những giải thưởng khác bao gồm tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid là Cầu thủ mới nổi. Nhà vô địch World Cup nữ của Tây Ban Nha, Aitana Bonmati được vinh danh Cầu thủ nữ xuất sắc nhất. Barcelona được bầu chọn là CLB nữ xuất sắc nhất...

