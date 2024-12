Guardiola: “Man.City giờ bắt đầu từ con số không”

HLV Pep Guardiola cho biết Man.City phải “bắt đầu từ con số không” sau trận thua 0-2 trước Liverpool.

Các bàn thắng của Cody Gakpo và Mohamed Salah đã đảm bảo chiến thắng cho Liverpool, đội đã bỏ xa 9 điểm so với các đội bám đuổi gần nhất là Arsenal và Chelsea. Trong khi Man.City đã rơi xuống vị trí thứ 5 với 23 điểm, kém đội thứ 4 Brighton về hiệu số và đã kém 11 điểm so với ngôi đầu bảng sau 13 vòng đấu. HLV Guardiola bị chế giễu bằng những tiếng hô vang ‘Sáng mai ông sẽ bị sa thải’ bởi người hâm mộ Liverpool - HLV của Man.City đã đáp trả bằng cách giơ 6 ngón tay về phía đám đông để biểu thị số danh hiệu giành được trong thời gian ông ở Etihad - và thừa nhận rằng Man.City phải khởi động lại mùa giải ở một tư thế khác.

“Tôi xin chúc mừng Liverpool và chúng tôi sẽ thiết lập lại, bắt đầu từ con số không”, Guardiola nói. “Chúng tôi sẽ khởi động lại và cố gắng làm tốt. Chúng tôi chấp nhận thực tế như nó vốn có và tập trung phục hồi lại. Tôi muốn đội bóng trở lại, các cầu thủ trở lại. Tôi rất tin tưởng vào những cầu thủ này, tôi biết họ đã làm gì để có vị trí này. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải. Tôi có cảm giác từ đây rằng chúng tôi có thể xây dựng được điều gì đó, có thể bạn gọi tôi là ảo tưởng, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm được”.

HLV Guardiola đáp trả những lời chế giễu từ người hâm mộ Liverpool.

Man.City đã bị lấn át hoàn toàn tại Anfield, họ may mắn không thua nặng nề hơn nếu Virgil van Dijk không kém may dứt điểm trúng cột dọc, và Mohamed Salah cũng bỏ lỡ một cơ hội lớn. “Trong 15, 20 phút đầu tiên, Liverpool là không thể ngăn cản, họ khởi đầu rất mạnh mẽ, chúng tôi đã cố gắng chơi với nhiều quyền kiểm soát và đường chuyền, nhưng thật khó để giành chiến thắng”, Guardiola thừa nhận. “Hiện tại chúng tôi không có tốc độ ở giữa sân và Liverpool mạnh hơn trong các pha tranh chấp, khiến bạn phải khó khăn để có bóng. Chúng tôi cũng không giỏi trong các pha chuyển đổi trên 30-40 mét so với họ... Nhiều lần chúng tôi đến Anfield trong thời kỳ đỉnh cao và cũng phải chịu đựng. Lúc này, chúng tôi không thể cạnh tranh với Liverpool vì họ rất nhanh và mạnh hơn chúng tôi ở mọi vị trí”.

Nhưng Guardiola, người ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm vào tháng 11, tin tưởng rằng các cầu thủ sẽ xoay chuyển tình thế để lặp lại những thành công trước đây. “Chúng tôi không nghĩ rằng mình có thể thua một trận, hai trận. Giờ chúng tôi thua sáu hoặc bảy trận, quá nhiều, nhưng đó là sự thật, hãy chấp nhận! Chúng tôi phải thích nghi và chúng tôi sẽ làm được. Tôi không thể quên những cầu thủ mà tôi có. Tôi đang ở đây với tư cách là một HLV và bảo vệ những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ nhờ họ và hơn bao giờ hết, tôi muốn ở bên họ và ôm họ. Chúng tôi phải thay đổi kết quả và khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”.

Tiếp theo, Man.Ciy cần phải hồi phục thật nhanh trong trận tiếp đón Nottingham Forest vào thứ Tư, vì nếu nhận thêm thất bại nữa họ sẽ bị chính đối thủ này qua mặt trên bảng xếp hạng.

LINH SƠN