Amorim: “Man.United phải thể hiện sự can đảm trước Arsenal”

Ruben Amorim đối mặt với thử thách thực sự trước Arsenal đang bay cao vào thứ Tư.

Quỷ đỏ phải vật lộn để ghi bàn trong mùa giải này, chỉ 13 bàn thắng trong 12 trận đầu tiên, nhưng hàng công của họ cuối cùng đã bùng nổ để đánh bại Everton 4-0 tại Old Trafford vào Chủ nhật. Kết quả giúp đội bóng của tân HLV Amorim vươn lên vị trí thứ 9, kém 4 điểm so với tốp 4 nhưng kém đội đầu bảng Liverpool đến 15 điểm. Tuy nhiên, họ sẽ đến Emirates với nhận thức về một nhiệm vụ khó khăn, đối đầu chủ nhà Arsenal - đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng - đang hừng hực phong độ sau 3 chiến thắng liên tiếp có cách biệt 3 bàn trở lên trên mọi đấu trường kể từ sau kỳ nghỉ quốc tế. Quỷ đỏ cũng thua cả 3 trận Premier League gần nhất trước Arsenal, và không giành chiến thắng tại Emirates kể từ tháng 1-2019.

“Đó là đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi từng đối mặt. Nhưng mỗi trận đấu đều là một thử thách”, HLV Amorim nói với các phóng viên vào thứ Hai. “Điều quan trọng là phải can đảm, khi tôi nói can đảm thì không phải lúc nào cũng gây áp lực cao hơn. Không giống nhau. Bạn phải hiểu trò chơi, những khoảnh khắc của trò chơi. Chúng ta cần có bóng, đó là điểm then chốt. Chúng tôi muốn có bóng, chúng tôi muốn thống trị một số khoảnh khắc của trận đấu, bởi vì bạn biết những trận đấu này rất khó để kiểm soát từ đầu đến cuối. Chúng tôi phải can đảm và chơi trận đấu của mình”.

HLV Amorim cho biết tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes, người đã rời sân ở phút 66 vào Chủ Nhật nhưng đã tập luyện cùng đội: “Tôi đã gặp cậu ấy vào sáng thứ Hai. Bruno khỏe mạnh và không cần nghỉ ngơi nhiều. Cậu ấy đã sẵn sàng để chơi”.

Trung vệ tân binh Leny Yoro sẵn sàng chơi trận đấu chính thức đầu tiên cho Man.United.

Nhà cầm quân 39 tuổi người Bồ Đào Nha cũng khen ngợi hậu vệ 19 tuổi Leny Yoro, người đã ký hợp đồng từ Lille trong năm nay nhưng vẫn chưa chơi trong một trận đấu chính thức nào cho Man.United sau khi bị chấn thương trong giai đoạn trước mùa giải. Sự trở lại của Leny Yoro, cũng như của Harry Maguire, thật sự đáng giá trong bối cảnh trung vệ Lisandro Martinez bị treo giò, còn Jonny Evans và Victor Lindelof đều đang chấn thương. Ngoài ra, tiền vệ phòng ngự trẻ Kobbie Mainoo cũng là cầu thủ Man.United bị treo giò khác.

“Thể lực của Yoro đã tốt hơn. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có mặt trong đội hình”, HLV Amorim nói. “Tôi nghĩ Yoro là một tài năng đặc biệt. Chúng tôi phải cẩn thận trong những khoảnh khắc đầu tiên này vì chúng tôi không có quá nhiều buổi tập luyện cùng nhau. Cậu ấy đã tập luyện, không phải một mình mà trong một nhóm nhỏ các cầu thủ. Yoro thực sự nhanh nhẹn, cậu ấy là một hậu vệ hiện đại, điều đó tốt khi đội muốn gây áp lực cao và cần các trung vệ giỏi một đấu một. Tôi nghĩ cậu ấy có thể làm được điều đó. Yoro rất giỏi với bóng, tôi thực sự phấn khích”.

Vị tân HLV của Quỷ đỏ cũng cho biết không thoải mái khi người hâm mộ hát tên ông, thay vì thể hiện sự ủng hộ đối với các cầu thủ: “Tôi không thích nó! Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi là HLV, họ cần phải hô vang tên các cầu thủ và tên CLB. Vì vậy, đó không phải là điều tốt cho tôi. Tôi hiểu và thực sự trân trọng mối liên hệ với người hâm mộ, nhưng tôi muốn họ ủng hộ đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ, vì họ ở trên sân. Nhưng tôi thực sự vinh dự vì điều đó, tôi cảm thấy có mối liên hệ với người hâm mộ, và chúng tôi cần kết quả để duy trì điều đó”.

VIỆT TÙNG