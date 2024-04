Giải vô địch quốc gia 2024: Sanest Khánh Hoà đứng đầu sau vòng 1

Đội nam S.Khánh Hòa vẫn là ứng viên vô địch quốc gia 2024 số 1. Ảnh: VFV

Tối 6-4 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh, nội dung nam giai đoạn 1 giải đấu năm nay chỉ còn 3 trận đấu cuối cùng qua đó ngã ngũ các kết quả cuối. Tại ngày cuối ngày, Hà Nội bất ngờ thắng SXKT Vĩnh Long 3-2, đương kim vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa thắng dễ chủ nhà Hà Tĩnh 3-0. Tại trận so tài muộn nhất, Thể Công Tân Cảng thắng Long An 3-0.

Như vậy, nội dung nam giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã kết thúc với 20 trận so tài xuyên suốt gần 1 tuần thi đấu. Theo kết quả tổng hợp, đội đương kim vô địch quốc gia là Sanest Khánh Hòa tạm dẫn đầu ở giai đoạn 1 giải năm nay. Xếp ngay sau đội bóng này là đội nam Biên Phòng và Thể Công Tân Cảng cùng Đà Nẵng. Nhóm 3 đội xếp cuối của giai đoạn 1 lần này là Long An, Hà Tĩnh, SXKT Vĩnh Long. Nội dung nam giai đoạn 1 giải năm nay chứng kiến 20 trận đã được tổ chức và từng đội đều thi đấu với nỗ lực cao nhất. Do kết quả giai đoạn 1 lần này không được lấy để tính thành tích dự Cúp Hùng Vương 2024 nên ít nhiều giới chuyên môn nhìn nhận một số đội còn phải nỗ lực cao nhất.

Nội dung nam, nội dung nữ giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc giai 2024 đã kết thúc và từng đội sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới giai đoạn 2 giải đấu diễn ra tháng 11-2024.

Năm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia có 9 đội nam, 9 đội nữ tham dự và từng đội phải đấu vòng tròn một lượt từ đó chọn ra các đội trong nhóm 4 đội đầu tiên sẽ tranh cúp vàng chung kết còn 4 đội có kết quả kém nhất phải gặp nhau tìm suất trụ hạng.

MINH CHIẾN