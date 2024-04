Giải vô địch quốc gia 2024: Không có ngoại binh nhưng Hà Nội bất ngờ thắng chủ nhà Hà Tĩnh

Đội Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Hà Tĩnh (đỏ) ở trận đấu chiều ngày 4-4. Ảnh: MINH MINH

Sau một ngày được nghỉ, giải đấu trở lại tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh trong chiều tối 4-4. Nếu ở những ngày trước việc đội nam Hà Nội thi đấu giằng co và để thua 2-3 trước nam Ninh Bình thì kết quả trên được người hâm mộ cho rằng đó là may mắn của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường thì trong trận đấu với chủ nhà Hà Tĩnh chiều 4-4, các tay đập Hà Nội khẳng định được khả năng của mình chứ không chờ vào may mắn.

Khán đài nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh kín chỗ bởi người hâm mộ chủ nhà rất kỳ vọng đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả đã không như chờ đợi.

Tại trận này, Hà Nội vẫn có trên sân những gương mặt tốt nhất như Nguyễn Xuân Đức, Lý Văn Chường trong khi Hà Tĩnh dựa nhiều ở các mũi đánh Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương và ngoại binh Assanaphan Chantajorn. Tiếc là hàng chắn của Hà Tĩnh không thật sự chắc chắn đồng thời phòng thủ hàng sau mắc lỗi nhiều nên chủ nhà sớm để đối thủ Hà Nội vượt lên dẫn trước 2 ván đầu bằng tỷ số lần lượt là 25/18, 25/13. Lấy lại tinh thần và có sự điều chỉnh cự ly giữa hàng trước với hàng sau, HLV Lê Thanh Hùng và các học trò Hà Tĩnh của mình giải tỏa bớt căng thẳng khi giành lại 2 ván thắng bằng kết quả 25/21, 25/20 đưa trận đấu vào ván 5 để quyết định. Tại ván thứ 5 này, từng bên giằng co nhau điểm số nhưng ở thời điểm quyết định thì Hà Nội vượt lên thắng 15/12. Chung cuộc, đội nam Hà Nội thắng chủ nhà Hà Tĩnh với tỷ số 3-2.

Cầu thủ Hà Nội ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mình ở giải vô địch quốc gia 2024. Ảnh: MINH MINH

Đây là chiến thắng đầu tiên của nam Hà Nội ở mùa giải năm nay. Quan trọng hơn, đội bóng không tăng cường cầu thủ ngoại mà chỉ sử dụng các nội binh do mình đào tạo và giữ được sự ổn định đội hình.

Trong khi đó, nam XSKT Vĩnh Long chưa thể có chiến thắng ở mùa giải năm nay. HLV lão làng Bùi Huy Châm chưa thể cải thiện thành tích cho đội bởi đội hình vẫn còn yếu hơn trước đối thủ Biên Phòng nên kết thúc trận đấu tối 4-4, XSKT Vĩnh Long thua 0-3. Đội nam Biên Phòng đã toàn thắng 4 trận ở giai đoạn 1 của mình trong khi XSKT Vĩnh Long thua 3 trận tính tới lúc này.

MINH CHIẾN