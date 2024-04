Giải vô địch quốc gia 2024: Bất ngờ tiếp tục mang tên Hà Tĩnh và Long An

Đội nam Hà Tĩnh để thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà ở giai đoạn 1 giải đấu năm nay. Ảnh: VFV

Khán giả Hà Tĩnh tiếp tục ngồi kín nhà thi đấu trong chiều tối ngày 5-4 để chờ đợi các tay đập chủ nhà phải có chiến thắng trong cuộc đấu với đối thủ Long An. Bởi ngay trước đó, thầy trò HLV Lê Thanh Hùng (Hà Tĩnh) đã thua Hà Nội ở trận đấu ngày 4-4. Vậy nhưng, một kịch bản thay đổi về kết quả đã không diễn ra khi cầu thủ Hà Tĩnh đối đầu Long An lại để thua trận.

Xuyên suốt trận đấu, các mũi tấn công của nam Hà Tĩnh như Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương, Dương Ngọc Danh hay Assanaphan Chantajorn chơi không đủ sự hứng khởi, thiếu chặt chẽ nhất để rồi tự mình đánh bóng hỏng và tấn công thiếu sắc bén nên mất điểm đáng tiếc. Bên kia mành lưới, HLV Phạm Phước Tiến (Long An) không thể đưa ra sân chủ công Lê Văn Thành nhưng bù lại ngoại binh người Campuchia Kuon Mom cùng Vũ Quang Khơi thi đấu xuất sắc, ghi điểm chính xác. Trong trận này, ban huấn luyện của nam Long An tổ chức các miếng đánh chiến thuật tốc độ nhanh ở những mũi phụ công hiệu quả nên hàng chắn của Hà Tĩnh bị động và sớm bị khuất phục. Khép lại trận đấu, Long An thắng chủ nhà Hà Tĩnh 3-0 (25/23, 25/21, 27/25).

Chiến thắng ghi nhận nỗ lực của cầu thủ Long An. Đây cũng là bất ngờ cho đội bóng của HLV Phạm Phước Tiến khi họ đã giành được 2 chiến thắng tính tới lúc này (đội này đã thắng Đà Nẵng trước đó). Trong khi đó, Hà Tĩnh được đánh giá đội có khả năng đứng ở nhóm đầu nhưng để thua liên tiếp 2 trận đấu ngay trên sân nhà và rơi xuống nhóm cuối bảng.

Tại trận đấu sớm ở ngày 5-4, Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 (25/23, 25/13, 25/19) trước Hà Nội nên đảm bảo được vị trí trong nhóm đầu. Ở trận tối muộn ngày 4-4, Ninh Bình thua 1-3 trước đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa và ngày 5-4 đội bóng này tiếp tục thi đấu trận muộn nhất để gặp nam Đà Nẵng.

Lúc này, đội nam Biên Phòng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là Sanest Khánh Hòa và Thể Công Tân Cảng còn 3 đội tạm ở nhóm dưới là XSKT Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Hà Nội.

MINH CHIẾN