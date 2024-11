Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024: Cựu binh Ngọc Hoa cùng VTV Bình Điền Long An có chiến thắng

Việc phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa có mặt trên sân đã giúp các cầu thủ VTV Bình Điền Long An tự tin hơn để thi đấu hiệu quả, có chiến thắng quan trọng.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An ăn mừng chiến thắng quan trọng cho mình ở tối 8-11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm ngày thi đấu tiếp theo của giai đoạn 2 giải đấu đang diễn ra tại Lào Cai là cuộc đối đầu quan trọng giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước vào tối muộn ngày 8/11.

Khép lại giai đoạn thứ nhất của giải, 2 đội bóng này đang dẫn đầu với số điểm vượt hơn các đối thủ. Chính vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội trong giai đoạn 2 có ý nghĩa quan trọng để từng bên giữ vững vị trí của mình. Và cuộc đấu này, VTV Bình Điền Long An có chiến thắng thuyết phục.

Công đầu phải kể tới chính là HLV, cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An đã để phụ công kỳ cựu này thi đấu trọn vẹn trận đấu mà không cần thay thế. Sau gần 5 năm mới trở lại thi đấu bóng chuyền đỉnh cao nhưng Ngọc Hoa không hề bị ngợp. Sự có mặt của tay đập kỳ cựu này trên sân và ở trung tâm hàng trên giúp khâu phòng thủ trên lưới và dứt điểm nhanh qua các tình huống bóng phối hợp cùng chuyền 2 Kim Thoa của VTV Bình Điền Long An trở nên hiệu quả hơn. Việc còn lại của các tay đập trẻ như Trà My, Như Anh hay Khánh Vy, Lan Vy là bình tĩnh đập bóng trong từng pha tấn công được dàn xếp, cùng ghi điểm.

Bên kia mành lưới, HLV Phạm Minh Dũng cố gắng bố trí đội hình ra sân với Như Quỳnh, Nguyệt Anh, Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Lâm Oanh và ngoại binh chiều cao vượt trội Jana Kulan để các cô gái áo lính tìm cơ hội chiếm lĩnh thế trận.

Các tay đập của VTV Bình Điền Long An chơi hiệu quả hơn đối thủ trong trận này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dẫu vậy một lần nữa, đội bóng áo lính chưa khắc phục được khả năng phòng thủ bọc lót yểm hộ sau các tình huống. Do đó, nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước thường để đối phương ghi điểm bằng nhiều tình huống bỏ nhỏ dễ dàng.

Trận đấu đã khép lại với tỷ số thắng 3-1 nghiêng về VTV Bình Điền Long An (25/23, 25/22, 20/25, 25/20). Qua 2 trận tại giai đoạn 2, đội bóng áo lính đều để thua. Với VTV Bình Điền Long An, chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Thái Quang Lai giữ được vị trí số 1 và sẽ yên tâm hơn khi bước vào những trận còn lại trong các ngày tiếp theo.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Toàn đội đã chơi nỗ lực hết mình Ngọc Hoa được nhiều người chú ý tại trận đấu trở lại này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Phóng viên: - Ngọc Hoa đánh giá thế nào về trận đấu trở lại này của mình? HLV, cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa: - Đây là trận đấu mà toàn đội chúng tôi đã chơi tốt. Vị trí của tôi cũng là vị trí không cần nhiều sức, tập trung để phòng thủ và tấn công các tình huống bóng nhanh. Tôi làm tốt điều ấy, theo đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Phóng viên: - Bạn đã đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ ở giải vô địch quốc gia 2024, sự chuẩn bị chuyên môn của Ngọc Hoa như thế nào trước đó? HLV, cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa: - Tôi đã vừa tham gia công tác huấn luyện chuyên môn cùng các HLV trong đội, vừa có sự chuẩn bị cho bản thân. Tôi mất khoảng 2 tháng chuẩn bị. Mình có sự kết hợp trong huấn luyện và tập luyện để chuẩn bị hết khả năng của mình. Khi được giao nhiệm vụ và thấy mình đáp ứng được với vị trí mà ban huấn luyện đề ra, tôi đồng ý ra thi đấu, cùng các cầu thủ VTV Bình Điền Long An chơi với sự quyết tâm cao nhất. Phóng viên: - Sau trận thắng đầu tiên của giai đoạn 2, đội bóng sẽ bớt áp lực hơn trước những cuộc đấu tiếp theo chứ? HLV, cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa: - Rõ ràng điều này đúng. Chúng tôi rất tập trung cho trận đấu trước Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và thắng được đội bạn. Chiến thắng chắc chắn giúp đội giảm bớt áp lực tâm lý vì trong các lượt tiếp theo chúng tôi còn gặp Ninh Bình. Nhưng khi đã có sự thoải mái tâm lý lúc này, cầu thủ và ban huấn luyện đều tin tưởng đạt được các điểm số như dự liệu đề ra. Hiện tại, tinh thần toàn đội rất vui và phấn chấn khi có trận thắng đầu tiên. Phóng viên: - Xin cám ơn Ngọc Hoa và chúc bạn cùng đội bóng tiếp tục thành công!

MINH CHIẾN