Enzo Maresca: “Chelsea chỉ là ổn định, chưa thể đua vô địch”

Việc Chelsea leo lên vị trí thứ 3 tại Giải Ngoại hạng Anh khiến giới chuyên môn dành những đánh giá cao cho công việc của HLV Enzo Maresca, thậm chí tin The Blues sẵn sàng tranh đoạt danh hiệu cao quý nhất bóng đá Anh, nhưng nhà cầm quân người Italy thì không nghĩ như vậy.

HLV Enzo Maresca cho rằng còn quá sớm để gọi Chelsea là ứng cử viên vô địch.

Chelsea có chuỗi 4 trận bất bại tại Premier League trước trận đấu vào Chủ Nhật tại Stamford Bridge tiếp đón Aston Villa. The Blues chỉ thua 2 lần trong 12 trận đấu tại Premier League mùa này - thua 0-2 trước Man.City trong trận mở màn mùa giải, và 1-2 tại Anfield vào tháng trước. Đội bóng của HLV Enzo Maresca kém 9 điểm so với đội đầu bảng Liverpool, nhưng chỉ kém 1 so với đương kim vô địch Man.City. Mặc dù vậy, HLV Maresca cho rằng còn quá sớm để gọi Chelsea là ứng cử viên vô địch: “Tôi thực sự muốn nói rằng ‘Vâng, chúng tôi đã ở đó’, nhưng sự thật là chúng tôi chưa ở đó”.

HLV Maresca chỉ nhận rằng đội của ông đã chuyển từ hỗn loạn sang sự ổn định. Cách đây không lâu, Chelsea rối bời vì sự thay đổi liên tục trên băng ghế chỉ đạo, và nỗ lực chi tiêu của các ông chủ mới có vẻ lãng phí sau những màn trình diễn không ổn định trên sân. Cho đến mùa hè này, Maresca đã trở thành vị HLV chính thức thứ 4 của The Blues kể từ khi CLB thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư người Mỹ vào giữa năm 2022.

HLV Maresca chỉ nhận rằng The Blues mới chuyển từ tình trạng hỗn loạn sang sự ổn định.

“Thật tuyệt khi thấy đội bóng tiến bộ, điều đó rất quan trọng. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nhưng đồng thời bạn phải thực tế”, Maresca cho biết thêm. “Bạn vẫn có thể thấy sự khác biệt giữa chúng tôi và phần còn lại trong thời điểm này. Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ không cạnh tranh, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó cho đến cùng. Nhưng trọng tâm chính trong thời điểm này phải là cảm giác rằng chúng tôi đang cải thiện từng trận đấu”.

Nhà cầm quân 44 tuổi người Italy đã nêu tên Liverpool, Man.City và Arsenal là những đội bóng đang dẫn trước Chelsea. “Đối với tôi, vấn đề không phải là về điểm số, về bảng xếp hạng.... Vấn đề là về quá trình - 5 năm cùng nhau, 9 năm cùng nhau”, Maresca nhắc đến nhiệm kỳ của các HLV Mikel Arteta tại Arsenal và Pep Guardiola tại Man.City. Trong khi đó, Arne Slot đang trong năm đầu tiên dẫn dắt Liverpool, nhưng đội bóng này hầu như không thay đổi so với thời Jurgen Klopp.

LINH SƠN