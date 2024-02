Dự đoán vòng 26 giải ngoại hạng Anh cùng máy tính AI: Thử thách lớn cho Arsenal, Man City lấy nhẹ 3 điểm

Vòng 26 vào cuối tuần này sẽ chỉ có 8 trận, do Liverpool đã đá sớm để thắng Luton trước khi đá chung kết Cúp liên đoàn với Chelsea vào ngày chủ nhật. 6 trong số 8 trận vòng 26 sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, trong đó Arsenal phải đối mặt với bài kiểm tra quan trọng khi họ gặp Newcastle United trên sân Emirates.

Dự đoán nhanh

+ Arsenal sẽ duy trì phong độ tuyệt vời gần đây ở Premier League để đánh bại Newcastle.

+ Man City không khó có trận thắng thứ 6 liên tiếp trước Bournemouth.

+ Man United chiếm ưu thế trước Fulham nhờ siêu máy tính Opta nhưng đoàn quân của Erik ten Hag sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng.

Aston Villa đã trở lại top 4, tiếp tục cuộc chiến với Tottenham và Man Utd để giành một suất tham dự UEFA Champions League, sẽ tận dụng cơ hội của họ khi tiếp đón Nottingham Forest ở trận đấu sớm thứ Bảy.

Đội bóng của Unai Emery giờ đây cần lấy lại phong độ sân nhà, nơi họ bất bại 17 trận tại Premier League trước khi thua 2 trận liên tiếp gần nhất. Nhưng Villa vẫn ghi bàn trong 26 trận gần đây nhất, chuỗi bàn thắng tốt nhất của họ kể từ năm 1983. Họ cũng chưa từng thua 3 trận sân nhà liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020.

Ngoài ra, Forest đã thua 21 trong số 23 trận sân khách trước các đội đang trong top 4 khi trận đấu diễn ra, vì vậy Villa được siêu máy tính Opta coi là ứng cử viên sáng giá để giành chiến thắng với 55,5% cơ hội, còn Forest giảm ở mức 18,9%. Dù sao, Nuno Espírito Santo có thể vui vẻ cầm hòa, cơ hội được đánh giá là 25,6%.

Hai chiến thắng trong ba trận gần đây nhất ở Premier League đã mang lại cho Brighton hy vọng rằng họ vẫn có thể thách thức một suất dự cúp châu Âu khi tiếp đón Everton. Everton đã giành chiến thắng trong trận lượt về với tỷ số 5-1 ở mùa giải trước, bằng màn trình diễn phản công chuẩn xác, đó là 1 trong 2 chiến thắng gần nhất trên sân Brighton của Everton, tuy nhiên họ bước vào trận đấu này sau chuỗi 8 trận không thắng ở Premier League. Đây là chuỗi trận không thắng liên tục dài nhất giải đấu. Vì vậy, Brighton được đánh giá cao hơn với 48,6% cơ hội chiến thắng trong khi của Everton là 23,5%.

Crystal Palace sẽ có trận đấu nhiều ý nghĩa với Burnley khi khoảng cách giữa 2 đội chủ là 5 điểm cùng mối nguy cơ xuống hạng gần như nhau. Họ vừa thay HLV, với Oliver Glasner trở thành người Áo thứ hai làm HLV ở Premier League sau Ralph Hasenhüttl. Có thể Glasner phải lo lắng khi biết rằng chỉ 1 trong số 15 HLV từng dẫn dắt Palace ở Premier League là thắng trận đầu tiên, một cái “huông” khá đặc biệt. Rất may là đối thủ của họ cũng đang khốn khổ, nên máy tính cho C.Palace đến 44% cơ hội chiến thắng so với 26,7% của đội khách do Vincent Kompany dẫn dắt. Tuy nhiên, tỷ lệ hòa trận này rất cao, lên đến 29,3%.

Manchester United (50,9%) đang hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Premier League khi họ chào đón đội giữa bảng Fulham (21,7%) tới Old Trafford. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiền đạo đang bùng nổ Rasmus Højlund. Với ít nhất một bàn thắng trong mỗi lần ra sân ở 6 trận gần nhất, anh đang giữ kỷ lục ghi bàn liên tiếp của CLB. Đội khách Fulham cũng sẽ cảnh giác với Bruno Fernandes, người đã ghi bàn thắng quyết định trong cả hai lần Fulham đối đầu Man United gần nhất tại Premier League.

Bournemouth đang hy vọng tránh bị kéo vào nhóm xuống hạng, vì thế mà việc gặp Man City lúc này đúng là không may. HLV Pep Guardiola đã thắng cả 12 trận gặp Bournemouth trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 37-7, kỷ lục 100% chiến thắng trước đối thủ tốt nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Đã thế, Bournemouth còn không thắng trận nào trong số 19 trận đối đầu với Man City (chỉ hòa 2), nên máy tính cho Man City đến 72% cơ hội chiến thắng, trong đó Bournemouth là 9,5% ít ỏi.

Arsenal đang có phong độ tuyệt vời tại giải đấu khi ghi được 11 bàn thắng mà không để thủng lưới trong hai trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, họ đã không thể tung ra cú sút trúng đích nào khi để thua Porto 0-1 ở Champions League hồi giữa tuần, trong khi đó Newcastle sẽ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục khi đang có chuỗi bất bại 4 trận. Máy tính vẫn cho đội bóng của Mikel Arteta cơ hội chiến thắng là 55,1%, trong khi “Những chú chim chích chòe” chỉ là 19,7%. Lý do: Arsenal bất bại trong 11 trận sân nhà gần nhất ở Premier League trước Newcastle.

Wolves (53,9%) sẽ có cơ hội thắng trận thứ 3 trong bốn trận gần nhất khi tiếp đón Sheffield United (19,3%) vào Chủ nhật.

West Ham đang tìm cách giải quyết tình trạng sa sút đáng báo động gần đây khi họ tiếp Brentford trong trận chiến quan trọng vào đêm thứ Hai. Từ đầu năm 2024 đến nay, West Ham chỉ mới kiếm được 3 điểm, còn để thủng lưới ít nhất 2 lần trong cả 5 trận đấu ở Premier League khi gặp Brentford (đều thua). Đội bóng của David Moyes đang tránh trận thua thứ tư liên tiếp tại premier League, hi vọng nhiều nhất là sự trở lại sau chấn thương của Lucas Paqueta, người đã giúp West Ham đã thắng 10 trong số 18 trận đấu ở Premier League so với con số 0 trận thắng trong 7 trận khi anh vắng mặt.

Máy tính đánh giá West Ham có xác suất thắng là 40,3%, nhưng Brentford vẫn có cơ hội khá lớn 30,9%. Tỷ lệ trận hòa cũng khá cao (28,8%).

HỒ VIỆT