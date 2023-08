Đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin sẽ tìm thuê ngoại binh phù hợp chuyên môn

Trước khi vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 khởi tranh, 10 đội bóng nam, 10 đội nữ sẽ phải hoàn tất thủ tục đăng kí cầu thủ nội và cầu thủ ngoại của mình với ban tổ chức. Thời điểm đăng kí thi đấu có quy định về đăng kí sơ bộ và sau đó đăng kí chính thức cuối cùng tại cuộc họp kĩ thuật, chuyên môn của ban tổ chức ngay trước giờ khai cuộc.

Trao đổi ngày 27-8 vừa qua, đại diện đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin cho biết hiện tại đội bóng có chủ trương sẽ tìm kiếm thuê ngoại binh bổ sung lực lượng thi đấu vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Tuy nhiên, công tác tìm thuê cầu thủ ngoại không dễ dàng bởi đội bóng này sẽ cần con người phù hợp với đội hình cũng như phù hợp với nguồn kinh phí mình có.

Cũng theo thông tin trao đổi, hiện tại các cầu thủ tuyến một của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh là cầu thủ trụ cột của đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Các cầu thủ này sẽ thi đấu trong màu áo của đội bóng tại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay chứ không ra nước ngoài khoác áo thi đấu như nhiều đồn đoán. Năm ngoái tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin không thuê cầu thủ ngoại. Năm nay, mục tiêu của đội bóng là lọt vào trận chung kết của giải vô địch quốc gia 2023. Hiện tại, ba tuyển thủ trên đang có mặt tại Thái Lan cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Thay vì lịch dự kiến tháng 12 như ban đầu, vòng hai của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3-11 tới 12-11. Không giống như vòng một của giải là các bảng đấu diễn ra theo khung thời gian khác nhau, vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ tổ chức các bảng đấu cùng thời điểm.

Ban tổ chức đã ấn định địa điểm thi đấu ở Đắk Nông gồm bảng C nam (Sanest Khánh Hòa, Thể Công, Hà Tĩnh, Long An, TPHCM); bảng D nữ (Hóa chất Đức Giang tia sáng, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thanh Hóa). Bảng thi đấu còn lại tổ chức tại thành phố Đà Nẵng gồm bảng D nam (Biên Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, VLXD Bình Dương); bảng C nữ (Ninh Bình, Bộ tư lệnh Thông tin, Geleximco Thái Bình, TPHCM, Ngân hàng Công thương).

Tại mỗi bảng ở mỗi địa điểm sẽ chọn hai đội nam xếp đầu và hai đội nữ để có tổng bốn nam, bốn nữ dự vòng chung kết, tranh ngôi vô địch. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16-11 tới 19-11. Vòng chung kết nữ được dự kiến tổ chức tại Quảng Nam, vòng chung kết nam tại Nha Trang (Khánh Hòa). Năm nay, sau vòng hai, hai đội có kết quả kém nhất của nam và hai đội có kết quả kém nhất của nữ sẽ xuống hạng mà không phải thi đấu vòng chung kết ngược.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 có 2 đội nam, 2 đội nữ xuống hạng. Năm 2024, giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ còn 9 đội nam, 9 đội nữ tham dự.