Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM chiêu mộ Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Thái Hưng

Phạm Thái Hưng đã gia nhập đội nam Công an TPHCM. Ảnh: THÁI HƯNG

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM chính thức đạt được thỏa thuận và ký hợp đồng với các cầu thủ Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Thái Hưng. Ngoài họ, một số cầu thủ khác cũng gia nhập đội bóng để dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 như Lê Hoài Hận, Bùi Xuân Tiến, Lê Quang Đoàn. Các cầu thủ đã ra mắt đội bóng trong ngày 17-1 tại TPHCM.

Nguyễn Văn Hạnh đang do đội bóng chuyền nam Thể Công Tân Cảng quản lý và sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2024. Tuy nhiên, điều lệ của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 cho phép các đội bóng được thuê tăng cường cầu thủ từ giải vô địch quốc gia xuống góp mặt trong đội hình để thi đấu nên việc Nguyễn Văn Hạnh khoác áo đội nam Công an TPHCM là không trái quy định. Trong khi đó, Phạm Thái Hưng đã kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ là Sanest Khánh Hòa sau năm 2023 nên là cầu thủ tự do trước khi ký hợp đồng với đội nam Công an TPHCM. Tại mùa giải vô địch quốc gia 2023, Văn Hạnh đã giành HCĐ vô địch quốc gia khi đội Thể Công Tân Cảng xếp hạng 3 còn Phạm Thái Hưng ngôi vô địch cùng đội Sanest Khánh Hòa.

Mục tiêu của đội bóng chuyền nam TPHCM tại mùa giải năm nay là giành suất thăng hạng lên chơi giải vô địch quốc gia 2025. Năm ngoái, đội bóng này giành quyền dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2023 nhưng không đạt được suất thăng hạng. Theo quy định của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, suất thăng hạng chỉ dành cho đội nam và đội nữ vô địch sau vòng chung kết. HLV trưởng đội bóng chuyền nam công an TPHCM đang là ông Trần Văn Triều.

MINH CHIẾN