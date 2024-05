Công an TPHCM: Xây dựng phong trào TDTT vững mạnh

Giải Điền kinh công an TPHCM đã bế mạc sau 3 ngày (13 đến 15-5) tranh tài sôi nổi tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM), qua đó tìm ra những ngôi vô địch ở từng nội dung và đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT cho từng cán bộ, chiến sĩ.

Giải đấu bế mạc vào chiều ngày 15-5. Ảnh: THANH TÙNG

Giải Điền kinh công an TPHCM 2024 đã thu hút hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc công an TPHCM, tham gia 10 nhóm tuổi nam - nữ, thi đấu 14 nội dung. Với sự tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu quyết tâm, các vận động viên đã mang đến những trận tranh tài kịch tính, hấp dẫn.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham dự giải đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Đáng chú ý trong chiều ngày 15-5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khi diễn ra những phần thi tiếp sức cuối cùng của giải. Chẳng ngại mưa rơi, các cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành phần thi và băng băng về đích. Kết quả xác định hạng nhất, nhì, ba nội dung tiếp sức 4x100m nam lần lượt thuộc về đơn vị PA07, PX01 và PC07. Trong khi nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam, nữ xác định đơn vị Thủ Đức 1 hạng nhất, Thủ Đức 2 hạng nhì và công an Tân Bình hạng ba.

Nội dung 100m nam thu hút nhiều sự chú ý của các cổ động viên. Ảnh THANH TÙNG

Đồng thời, Ban tổ chức cũng tìm ra 2 VĐV nam, nữ có thành tích xuất sắc nhất giải là Nguyễn Tiến Nam (đơn vị PA07) và Nguyễn Thị Xuân Thảo (đơn vị CA TP Thủ Đức).

Tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Viết Tiệp – Trưởng Phòng PX03, Phó Trưởng Ban tổ chức giải đề nghị, Công an các đơn vị trực thuộc CATP thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ về tinh thần tự giác tập luyện các môn thể thao, nâng cao thể chất nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác và chiến đấu của CATP.

Phần thi nhảy xa nữ. Ảnh: THANH TÙNG

Thông qua giải đấu này, Ban tổ chức sẽ chấm chọn những hạt nhân nòng cốt để tham gia Đại hội Khỏe Vì An ninh Tổ quốc năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, tiếp tục khẳng định CATP là một trong những đơn vị có phong trào TDTT mạnh trong toàn lực lượng CAND.

NGUYỄN ANH