Cỗ máy ghi bàn Osimhen của Napoli sẽ đến đâu?

Sau thành công Scudetto của Napoli, có một cuộc ra đi ồ ạt, từ HLV đến các trụ cột và kèm theo là những khoản phí lớn. Trung vệ Kim Min-Jae đã được cho là sẽ đến Man.United và một ngôi sao tấn công như Osimhen chắc chắn là đầy sức hút sau khi ghi 26 bàn tại Serie A, được WhoScored đánh giá cao hơn (7,45 điểm) so với bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu hàng đầu của Italy. Về lý thuyết, Napoli sẽ không bán sát thủ người Nigeria với giá rẻ. Ở tuổi 24 của mình, chắc chắn Osimhen không thể ở lại Serie A, nhưng anh cũng sẽ đối mặt với câu hỏi: đến nơi nào thì phù hợp cho tương lai của mình? Hiện ngôi sao này không tham gia các trận giao hữu của Nigeria để tiến hành các hoạt động đàm phán để biến anh trở thành cầu thủ châu Phí có giá chuyển nhượng lớn nhất mọi thời đại.

Chelsea sẽ là đội bóng tương thích với Victor Osimhen. Họ rất cần tiền đạo khi mùa trước chỉ có 38 bàn thắng và tiền đạo “ảo” Kai Havertz là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ nhưng cũng chỉ 7 bàn thắng. Qúa thiếu và quá ít đối với tham vọng trở lại ngôi đầu của Chelsea. Họ cần một phiên bản Drogba cho giai đoạn mới của các ông chủ Mỹ. Thế nhưng, Victor Osimhen hãy thận trọng trước bản hợp đồng có thể rất lớn nhưng lại nhiều tai ương. Lời nguyền số 9 là có thật. Những số 9 từng đế London với bản hợp đồng khủng thì sau đó vẫn lụi tàn dù ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Liệu Osimhen có thể là người chấm dứt lời nguyền ấy không? Osimhen có nhiều cú sút hơn (135) so với bất kỳ cầu thủ nào khác ở Serie A mùa trước, điều này sẽ cải thiện đáng kể đội hình The Blues khi họ xếp thứ 8 về số cú sút (484) ở giải đấu hàng đầu nước Anh mùa trước, ít hơn 34 lần so với một đội Tottenham, vốn cũng gặp vấn đề ở khâu ghi bàn.

Một đội khác cần tiền đạo mới vào mùa hè này, đó là Man.United. Tất nhiên Erik ten Hag đã có mùa ra mắt thành công ở Old Trafford nhưng đội chỉ ghi được 58 bàn thắng ở Premier League, ít thứ 2 trong nhóm 8 đội đứng đầu. Ấy là nhờ Marcus Rashford đã bùng nổ giai đoạn sau World Cup nhưng chân sút chủ lực này cũng chỉ kết thúc mùa giải với 17 bàn thắng. Cầu thủ được mượn Wout Weghorst chỉ ghi duy nhất một bàn, trong khi Anthony Martial chỉ có 6. Man.United không muốn lao vào các cuộc tranh giành chữ ký như trước đây, nhưng rõ ràng nếu không sở hữu một tiền đạo thực thụ có thể ghi trên 20 bàn/mùa thì đừng nói đến chuyện đua tranh vô địch.

Vấn đề là Victor Osimhen đang được săn đón quá nhiều và trong đó, lại có cả Real Madid. Nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có được chữ ký của Harry Kane thì chẳng nói làm gì, nhưng Tottenham chưa chắc để cho ngôi sao lớn nhất và là biểu tượng của họ ra đi trong giai đoạn tái thiết này nên Real sẽ quay sang Victor Osimhen và như vậy thì đội bóng của Ten Hag dường như đang tập trung nỗ lực vào tiền đạo trẻ người Đan Mạch Rasmus Hojlund.

Sự ra đi của Karim Benzema khiến Los Blancos cần một tiền đạo mới. Real có thể thực hiện bom tấn với Harry Kane nếu họ thực sự muốn, nhưng trong cuộc trẻ hóa ở sân Bernabeu thì Osimhen có vẻ phù hợp hơn. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa rồi, chỉ có Bayern Munich tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn mỗi trận hơn Real Madrid ((14,4 so với 13,8) và đó là lý do mà Real cần một tay săn bàn kiểu thực dụng như Osimhen. Sự kết hợp của cầu thủ này cùng 2 tay chạy cánh Rodrygo và Vinicius Junior quả là ghê gớm.

Cái tên khả dĩ nhất để “đấu” với Real đó là Bayern Munich, đội chưa thể tìm ai thay được Lewandowski. Hùm xám Bayern có thể đã ghi được nhiều bàn thắng (92) hơn bất kỳ đội nào khác ở Bundesliga 2022/23, nhưng việc họ để đối thủ Borussia Dortmund áp sát họ trong cuộc đua danh hiệu cho thấy rằng FC Hollywood sẽ phải hoạt động tích cực trên thị trường để củng cố sức mạnh bởi vì khác với mọi đội bóng hàng đầu châu Âu, Bayern luôn khởi đầu mùa giải với 2 mục tiêu gần như song song đó là Bundesliga và Champions League.

Cuộc thử nghiệm Sadio Mane đã không đạt được hiệu quả mong muốn, khiến cho gánh nặng ghi bàn đặt vào giải pháp hạng 2 là Choupo Moting và Thomas Muller, những người lần lượt 34 và 33 tuổi. Vấn đề lớn nhất của Bayern Munich là họ phải chấp nhận chi đậm, vì Victor Osimhen không thể từ Serie A sang Bundesliga theo hình thức chuyên môn. Hoặc là vì tiền, hoặc anh ta phải đến một nơi có đẳng cấp cao như Premier League hay La Liga. Bayern được cho là đang theo dõi một tiền đạo khác của Serie A, Dusan Vlahovic của Juventus.