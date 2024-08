CLB Long An được lãnh đạo tỉnh cho phép dự Giải hạng Nhất 2024-2025

Lãnh đạo tỉnh Long An thống nhất đề xuất tài trợ của một số đơn vị để CLB Long An được tiếp tục tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

CLB Long An được lãnh đạo tỉnh "bật đèn xanh" cho phép tham dự mùa giải chuyên nghiệp 2024-2025.

Thông tin được ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An xác nhận vào ngày 28-8.

Theo đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã trình lãnh đạo tỉnh phương án đưa đội bóng đá chuyên nghiệp của địa phương góp mặt tại Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia 2024-2025.

Trong tờ trình, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An thông tin đã tổ chức cuộc gặp gỡ, làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An (đơn vị chủ quản CLB Long An) và một thương hiệu lớn ngỏ ý muốn tài trợ về mặt tài chính cho CLB Long An tham dự mùa giải 2024-2025. Đồng thời, có một đơn vị khác đề xuất sẽ tăng cường cầu thủ trẻ cho CLB Long An có đủ quân số để thi đấu.

Sau thời gian bàn bạc và lắng nghe những ý kiến đóng góp, lãnh đạo tỉnh Long An thống nhất với các phương án tài trợ về mặt tài chính lẫn hỗ trợ về nhân sự từ một số đơn vị. Bên cạnh đó, phía địa phương đã vận động thêm một số doanh nghiệp khác chung tay hỗ trợ về tài chính để CLB Long An được tiếp tục tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Trước đó, công ty VPF cũng đã công bố nhà tài trợ cho giải hạng Nhất 2024-2025

Việc CLB Long An được lãnh đạo tỉnh “bật đèn xanh” cho phép tham dự mùa giải 2024-2025 mang đến niềm vui to lớn với những người làm công tác chuyên môn lẫn cổ động viên tại địa phương.

Bởi trước đó, khó khăn về mặt tài chính khiến đơn vị chủ quản không đủ khả năng cho thầy trò Ngô Quang Sang được tiếp tục tham dự các giải chuyên nghiệp quốc gia, đồng thời đã có văn bản trao trả CLB Long An về lại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An quản lý. Trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam, người hâm mộ thể hiện sự tiếc nuối khi một đội bóng giàu truyền thống (từng 2 lần vô địch V-League) đứng trước nguy cơ giải thể.

Với việc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định hoãn Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia 2024-2025 lần thứ 2 (văn bản đã gửi các CLB vào chiều 27-8), Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An sẽ có thêm thời gian hoàn tất các thủ tục và có văn bản chính thức gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF về việc tạo điều kiện cho CLB được tham dự mùa giải 2024-2025.

Quyết định cuối cùng sẽ được thường trực VFF đưa ra. Bởi đã quá hạn đăng ký tham dự mùa giải 2024-2025 mà Công ty VPF thông báo trước đó vào ngày 19-8.

Nếu CLB Long An được tham dự thì Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 có 11 CLB tranh tài.

Không có chuyện đôn đội hạng Nhì lên cho chẵn đội

Nếu CLB Long An được tham dự thì Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 sẽ có 11 đội tranh tài. Nên trong thời gian qua đã xuất hiện một số thông tin về việc VFF và Công ty VPF có thể đôn một đội hạng Nhì có tiềm lực tài chính được góp mặt tại hạng đấu lớn thứ hai của bóng đá Việt Nam để chẵn 12 CLB.

Điều này từng xảy ra tại mùa giải 2021, khi CLB Gia Định đủ điều kiện tham dự Giải hạng Nhất, nhưng sau đó rút lui và phía VFF đã đồng ý đẩy đội hạng Nhì CAND lên thay thế.

Tuy nhiên, một lãnh đạo VPF xác nhận không có chuyện VFF và Công ty VPF đẩy đội hạng Nhì lên cho chẵn đội. “Giải đấu có thể có 10-11 đội tham dự. Chúng tôi vẫn đang chờ thông báo chính thức từ CLB Long An”, một lãnh đạo VPF thông tin vào chiều 26-8.

HỮU THÀNH