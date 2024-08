Được tiếp sức vào giờ chót, Long An có kịp hoàn tất thủ tục đá Giải hạng Nhất 2024-2025?

CLB Long An có thể tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin được ông Nguyễn Hoàng Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An chia sẻ vào chiều 26-8.

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã tổ chức buổi gặp mặt với Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An (đơn vị chủ quản của CLB Long An) và đại diện của thương hiệu muốn đồng hành cùng CLB Long An. Tại đây, phía thương hiệu đã đưa ra đề xuất tài trợ phần lớn kinh phí cho CLB Long An tham dự Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2024-2025.

Bên cạnh đó, phía thương hiệu này sẽ dựa vào mối quan hệ với một đối tác khác để hỗ trợ thêm các cầu thủ trẻ cho CLB Long An mượn thi đấu. Hiện CLB Long An chỉ còn hợp đồng với 10 cầu thủ trẻ (U21) cùng 5 thành viên thuộc ban huấn luyện.

Về phía địa phương sẽ cùng Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ khác để có thể đưa CLB Long An tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, hiện các bên chỉ mới đưa ra ý kiến và cùng nhau ghi nhận, chưa bàn thảo sâu chi tiết về cách thức cũng như quá trình hợp tác. Phía Sở sẽ báo cáo và dựa vào chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh để đưa ra những quyết định tiếp theo.

Tuy nhiên, trở ngại lúc này là việc Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An đã gửi công văn đến Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để xác nhận CLB Long An không tham dự mùa giải 2024-2025.

Long An là CLB giàu truyền thống của khu vực phía Nam

Từ xác nhận của Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An, vào hôm 24-8, VPF đã gửi công văn đến 24 CLB tại V-League và hạng Nhất về việc ấn định thời gian tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2024-2025. Theo đó, cả hai giải đấu nói trên được VPF tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào lúc 14g30 ngày 29-8 tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Phía VPF yêu cầu 10 CLB hạng Nhất tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo tài liệu muộn nhất trước 10 giờ ngày 27-8.

Nếu đề xuất từ phía đối tác được lãnh đạo tỉnh Long An chấp thuận, khi đó Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An sẽ có văn bản đến VPF được tạo điều kiện để CLB Long An tham dự mùa giải 2024-2025.

Giả sử VPF chấp thuận thì Giải hạng Nhất quốc gia sẽ có 11 đội tham dự, các tài liệu về chuyên môn cho buổi bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào hôm 29-8 tới phải điều chỉnh. “Giải đấu có thể có 10-11 đội tham dự. Chúng tôi vẫn đang chờ thông báo chính thức từ CLB Long An”, một lãnh đạo VPF thông tin vào chiều cùng ngày.

HỮU THÀNH