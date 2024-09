Chuyện gì đang xảy ra với Tottenham?

Một chủ đề thường thấy là điểm yếu của họ trong các pha cố định phòng ngự – điều một lần nữa khiến họ thất bại trong trận derby Bắc London trước Arsenal ở vòng trước.

Sau đó là chiều cao hàng phòng ngự của họ. “Tự sát” là một từ đã được một số người sử dụng để mô tả điều đó, cho thấy cách tiếp cận hàng phòng ngự cao của họ lỏng lẻo như thế nào. Spurs đã để thủng lưới rất nhiều cơ hội do đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, may mà còn Micky van de Ven với tốc độ của mình đã cứu được vài bàn thua. Chính hàng phòng ngự cao và khoảng trống phía sau đó đã được Newcastle khai thác để ghi bàn thắng quyết định trong cuộc gặp gỡ gần đây tại St James' Park .

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách lạc quan trong giai đoạn khởi đầu thì điều tích cực đó là họ chỉ mới để thủng lưới hai lần từ vấn đề lớn đó. Ví dụ, trong trận đấu trên sân nhà mùa giải trước với Arsenal , Spurs đã để thủng lưới hai bàn từ các quả phạt góc và một bàn từ các pha phản công. Về mặt phòng ngự, có vẻ như đã có một số cải thiện, mặc dù rõ ràng vẫn chưa đủ.

Tuy nhiên, một vấn đề khác đã nảy sinh – lần này là ở đầu bên kia của sân. Spurs đang phải vật lộn khủng khiếp để biến quyền kiểm soát bóng của họ đang có rất nhiều, thành bàn thắng và kết quả.

Đội của Postecoglou có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình là 67,8% trong các trận đấu tại Premier League mùa này, cao hơn 5% so với bất kỳ đội nào khác, bao gồm Manchester City đứng thứ hai với 62,1%. Lấy một thống kê có tên là “field tilt” - đo lường sự thống trị về không gian giữa các đội, xem xét tỷ lệ sở hữu bóng của mỗi bên trong phần ba tấn công của họ so với đối thủ. Nếu “Field tilt” trên 50% có nghĩa là đội của bạn thực hiện nhiều đường chuyền hơn ở phần ba cuối cùng của đối phương so với phần ba phòng ngự của bạn. Chỉ số “Field tilt” của Tottenham là 78,4% là cao nhất tại Premier League mùa giải này, xếp trên Manchester City ở vị trí thứ hai.

Tottenham đã ghi được sáu bàn thắng trong bốn trận, nhưng bốn trong số đó là vào lưới Everton , đội đã có màn trình diễn tệ hại. Hai bàn thắng trong ba trận đấu với Leicester City , Newcastle và Arsenal - những trận đấu mà Tottenham chỉ giành được một điểm - đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, kém top bốn năm điểm.

Vấn đề không chỉ là ghi bàn. Bất kỳ ai xem Spurs cũng sẽ thấy họ đã phải vật lộn để tạo ra những cơ hội ghi bàn tốt mặc dù cầm bóng rất nhiều (ngoại trừ trận đấu với Everton). Tottenham chỉ đạt trung bình 0,018 bàn thắng kỳ vọng (xG) cho mỗi lần họ đưa bóng vào phần ba cuối sân trong các trận đấu Premier League mùa giải này. Chỉ có ba đội thăng hạng và Everton tạo ra số liệu thấp hơn cho mỗi lần vào phần ba cuối sân.

Tottenham dành nhiều thời gian hơn ở phần ba cuối sân nhưng thay vì liên tục xâm nhập vào cùng cấm, họ lại luân chuyển bóng quá nhiều và thế là thiếu hẳn những đường bóng cuối cùng, động tác cuối cùng để tạo ra cơ hội lớn.

Spurs đang trung bình có 0,32 cú sút cho mỗi lần họ vào vòng cấm của đối phương – tỷ lệ thấp nhất, và cũng chỉ hơn Ipswich (0,025) về số xG cho mỗi lần vào vòng cấm. Nói cách khác, Tottenham cần phải đưa bóng vào vòng cấm hơn 35 lần chỉ để tạo ra đủ cơ hội để họ có thể ghi được một bàn thắng. Để so sánh, Manchester United cần 16 lần vào vòng cấm trong mùa giải này để tạo ra 1 xG; Chelsea cần 17,6; Aston Villa cần 17,9 và Newcastle cần 21,6.

Có vẻ Tottenham thiếu tham vọng trong lối chơi tấn công. Họ không muốn mạo hiểm. Trong nhiều lần, những cầu thủ giỏi nhất của họ đã từ chối cơ hội đưa bóng vào khoảng trống hoặc dẫn bóng lao thẳng trực diện. Trong trận đấu với Arsenal, Spurs đã cố gắng rê bóng 21 lần so với 20 lần của Arsenal, mặc dù có 63,7% quyền kiểm soát bóng. Năm cầu thủ tấn công xuất phát nhiều nhất của họ chỉ cố gắng rê bóng 13 lần, trong khi bốn tiền đạo của Arsenal cố gắng rê bóng 16 lần.

Postecoglou đã xây dựng một đội hình với nhiều tốc độ ở ba tiền đạo; những cầu thủ chạy có thể chạy xuống hai bên cánh và chuyền bóng ngang qua mặt khung thành để có một cú dứt điểm đơn giản. Mùa giải trước, chúng ta đã chứng kiến ​​bàn thắng Ange-ball nguyên mẫu được ghi nhiều lần. Nhưng mùa giải này, các đối thủ đã quyết định nỗ lực hơn để hạn chế không gian phía sau hàng phòng ngự của Spurs để họ có thể tấn công và cho đến nay, có vẻ như họ vẫn chưa có giải pháp cho câu đố đó.

James Maddison là một cầu thủ có tài năng phá vỡ hàng phòng ngự, nhưng anh không đạt phong độ tốt nhất kể từ chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận đấu với Chelsea vào tháng 11 năm ngoái. Postecoglou có thể cần tiền vệ này tìm lại phong độ tốt nhất của mình.

HỒ VIỆT