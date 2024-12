Chuỗi chiến thắng của Liverpool chưa dừng lại?

Liverpool đón nhận thông tin thuận lợi khi thủ môn Alisson Becker đủ sức khỏe bắt đầu trận đấu với Girona.

Theo thể thức mới, 24 CLB dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 8 lượt trận sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp. Trong đó 8 đội đứng đầu bảng đủ điều kiện giành suất trực tiếp vào vòng 1/8, và 16 đội còn lại sẽ tham gia vòng play-off có 2 lượt. Liverpool lúc này đang có 15 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 9 là Aston Villa… Ở một dạng vòng loại mới vốn ẩn chứa nhiều biến động, nếu đội bóng của HLV Arne Slot có thể nâng tổng điểm lên 18 vào thứ Ba này thì khả năng họ sẽ không thể bị đánh bật khỏi tốp 8 ở 2 lượt trận cuối.

Một lần nữa, Liverpool vui vẻ đón nhận những thông tin thuận lợi. HLV Arne Slot đã xác nhận thủ môn Alisson Becker đủ sức khỏe để bắt đầu trận đấu với Girona sau khi phải ngồi ngoài hơn 2 tháng vì chấn thương gân kheo. Ngôi sao người Brazil đã không có mặt kể từ ngày 5-10 khi anh buộc phải rời sân trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Crystal Palace. “Alisson đã đủ sức khỏe”, Slot cho biết. “Thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại và có thể ra sân, nhưng nếu bạn nhìn vào cách mà người thay thế cậu ấy đã làm, sẽ không dễ để làm tốt hơn nữa, vì vậy chúng tôi chắc chắn mong đợi điều tương tự và có thể tốt hơn một chút”.

Thủ môn Caoimhin Kelleher, tuyển thủ CH Ailen, đã thay thế một cách xuất sắc khi cầu thủ 32 tuổi người Brazil vắng mặt, mặc dù anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong trận hòa 3-3 với Newcastle vào tuần trước. HLV Slot trước đó đã xác nhận rằng Alisson sẽ được đưa trở lại đội hình chính khi anh khỏe mạnh. Alisson đã tập luyện với đội một vào chiều thứ Hai trước khi bay cùng đội đến Tây Ban Nha, và nhà cầm quân người Hà Lan có thể trao cho tuyển thủ Brazil này suất bắt chính tại Estadi Montilivi. HLV Slot nói: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi có 2 thủ môn tuyệt vời. Nhưng trong nhiều năm qua, Alisson đã chơi rất xuất sắc cho CLB đến mức chúng tôi mong đợi cậu ấy sẽ làm được điều tương tự trong những tuần và tháng tới”.

HLV Arne Slot sẽ tung đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Girona.

Ngoài ra, tiền đạo Diogo Jota là một sự trở lại đáng chú ý khác. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã vắng mặt kể từ chiến thắng của Liverpool trước Chelsea vào ngày 20-10, cũng đã tập luyện cùng đội vào thứ Hai. Tuy nhiên, Jota không có tên trong đội hình 19 người bay đến Tây Ban Nha, và có vẻ anh đang được chuẩn bị cho màn tái xuất ở trận tiếp đón Fulham tại Anfield vào thứ Bảy trong khuôn khổ Premier League - giải đấu mà Liverpool đang dẫn đầu với cách biệt 4 điểm, trong khi vẫn còn chơi ít hơn 1 trận.

HLV Arne Slot cũng tuyên bố ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh và sung sức nhất tại Girona, sau khi trận đấu với Everton cuối tuần qua bị hoãn vì thời tiết. Slot nói hôm thứ Hai. “Tôi nghĩ việc hủy bỏ trận đấu với Everton là một quyết định đúng đắn và nếu bạn chơi một trận đấu đặc biệt như thế này, thì trận đấu cần phải diễn ra trong hoàn cảnh tốt, đó là một quyết định đúng đắn vì lý do an toàn. Bây giờ mọi người đều thực sự đã sẵn sàng nên không có lý do gì để thay đổi, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu với một đội rất mạnh vào ngày mai”.

VIỆT TÙNG