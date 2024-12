Lượt trận thứ 6 Champions League theo dự đoán từ siêu máy tính

Liverpool là đội duy nhất có thành tích 100% khi bước vào lượt này. Họ đã thắng cả năm trận và đứng đầu bảng với chỉ một bàn thua. Chuỗi chiến thắng của Arne Slot đã là chuỗi chiến thắng dài nhất của một HLV kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ với một câu lạc bộ Anh trong giải đấu (5).

Girona hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng của các câu lạc bộ La Liga trước các đối thủ Premier League tại Champions League (Hòa 3 Thua 4), nhưng siêu máy tính Opta không mang lại cho họ nhiều hy vọng khi đánh giá họ chỉ có 18% cơ hội, trong khi Liverpool vẫn giữ được thành tích hoàn hảo của mình với tỷ lệ 60,7%.

Celtic thực sự có thể giành chiến thắng trên sân khách trong chuyến đi đến Zagreb, vì hiện tại họ có 8 điểm sau năm trận và đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng. Dinamo kém đội bóng Scotland một điểm, với cả hai chiến thắng của họ tại Champions League mùa này đều diễn ra trên sân khách (2-0 trước Red Bull Salzburg và 4-1 trước Slovan Bratislava). Trên thực tế, trong số các đội đã chơi hơn 50 trận tại Champions League, Dinamo Zagreb (68%) và Celtic (57%) là hai trong ba đội có tỷ lệ thua cao nhất trong các trận đấu của họ (cùng với Anderlecht – 58%).

Celtic là đội được đánh giá cao hơn ở trận đấu này với tỷ lệ 41,2%. Họ là một trong bảy đội khách có cơ hội chiến thắng cao hơn đội chủ nhà trong ngay thi đấu thứ Ba

Bayern Munich (77,6% so với Shakhtar Donetsk ) và Paris Saint-Germain (65,6% tại RB Salzburg ) là những đội được đánh giá cao hơn hẳn để giành ba điểm trên sân khách, trong khi PSV (42,4% so với Brest ) và Sporting CP (41,7% tại Club Brugge) cũng được đánh giá cao dù tỷ lệ không lớn bằng.

Real Madrid sẽ đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Serie A, Atalanta và siêu máy tính coi đây là một trong những trận đấu căng thẳng nhất để dự đoán. Nhà vô địch có lợi thế nhỏ (38,4%) so với đội chủ nhà (36,3%), nhưng cần nhớ là Atalanta vẫn bất bại tại Champions League mùa này (thắng 3, hòa 2), bao gồm cả chiến thắng trong mỗi hai trận gần nhất. Nếu họ tránh được thất bại ở đây, đây sẽ là chuỗi trận bất bại dài nhất của họ tại giải đấu (sáu trận).

Đội của Carlo Ancelotti đã thua ba trong năm trận đấu của họ tại giải đấu mùa này (thắng 2), bao gồm hai trận gần nhất với Milan và Liverpool. Nếu họ thua trận này, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League mà đội đương kim vô địch có chuỗi ba trận thua liên tiếp vào mùa giải tiếp theo.

Inter Milan đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sau năm lượt trận nhưng lần này phải đối mặt với một trận đấu khó khăn trên sân khách trước Bayer Leverkusen. Gã khổng lồ Serie A đã thắng bốn trận Champions League gần nhất mà không để thủng lưới bàn nào. Đội bóng Italy cuối cùng thắng năm trận liên tiếp và giữ sạch lưới trong mỗi trận là Juventus trong chiến dịch 2012-13 (5).

Mặc dù vậy, siêu máy tính cho rằng lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng ở đây. Đội của Xabi Alonso có cơ hội thắng 43,4%, trong khi Inter giành chiến thắng với tỷ lệ 31,2%.

Trận đấu cuối cùng của đêm thứ Ba chứng kiến Aston Villa tìm cách phát huy khởi đầu mạnh mẽ trong cuộc sống của một câu lạc bộ Champions League khi họ đến làm khách trên sân của RB Leipzig.

Leipzig là một trong ba đội vẫn chưa có điểm nào sau năm trận mở màn. Nếu họ thua, đây sẽ là chuỗi trận thua dài nhất của họ tại Champions League, và là chuỗi trận dài nhất của một đội bóng Đức nói chung kể từ Bayer Leverkusen vào tháng 3 năm 2003 (7).

Liệu họ có thua nữa không? Siêu máy tính dự đoán họ sẽ thắng Villa (38%), nhưng đội của Unai Emery vẫn có 36,4%, và tỷ lệ hòa là 25,6%, thì khả năng này gần như là quá sít sao.

CÁC TRẬN ĐẤU THỨ TƯ

Đội khách được đánh giá cao hơn trong hầu hết các trận đấu diễn ra vào thứ Ba, nhưng ngược lại với trận đấu diễn ra vào đêm thứ Tư.

Siêu máy tính Opta đã đánh giá các đội chủ nhà là đội được yêu thích nhất cho chiến thắng ở 7 trong số 9 trận đấu diễn ra vào thứ Tư, bao gồm cả hai trận đấu bắt đầu sớm ở Madrid và Lille.

Dự đoán rằng Atlético Madrid sẽ giành chiến thắng trước Slovan Bratislava không có gì đáng ngạc nhiên, khi đội bóng Slovakia không có điểm nào và hiệu số bàn thắng bại là -14 sau năm trận. Đội bóng của Diego Simeone có đến 83,4% cơ hội, cao nhất trong toàn bộ ngày thi đấu.

Chỉ có năm đội trước đó đã thua sáu trận đầu tiên trong lịch sử Champions League, hai trong số đó là các đội bóng Slovakia khác – FC VSS Kosice năm 1997-98 và MSK Zilina năm 2010-11. Siêu máy tính cho rằng Slovan Bratislava sẽ là đội tiếp theo phải chịu đựng “kỳ tích” này.

Trước ngày thi đấu này, Lille đứng thứ 12 và có vẻ như đang ở vị trí thuận lợi để ít nhất là lọt vào vòng play-off. Cơ hội của họ sẽ còn tốt hơn nữa nếu họ có thể đánh bại Sturm Graz trên sân nhà và nhận được sự ủng hộ của siêu máy tính (58,1%).

Benfica (57,9% so với Bologna ), Feyenoord (65,2% so với Sparta Prague ), Milan (69,1% so với Crvena Zvezda ) và Stuttgart (65,1% so với Young Boys ) cũng được đánh giá cao về thành công trên sân nhà cùng với Arsenal (69,4%) sẽ tiếp đón Monaco tại Emirates vào đêm thứ Tư.

Đây là một trận đấu quan trọng khi cả hai đội đều có 10 điểm và đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng, nhưng lợi thế sân nhà có thể là chìa khóa cho Pháo thủ. Chỉ có Barcelona và Bayern Munich (đều có 7) giành được nhiều trận thắng trên sân nhà hơn tại Champions League kể từ đầu mùa giải trước so với Arsenal (6), trong khi sáu trận giữ sạch lưới của họ là nhiều nhất trong thời gian đó cùng với Inter.

Đội bóng cùng chơi tại Premier League là Manchester City đang gặp khó khăn vào lúc này, khi chỉ thắng một trận và thua sáu trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ đã tránh được thất bại vào cuối tuần, khi hòa 2-2 tại Premier League trước Crystal Palace. Đội bóng của Pep Guardiola được dự đoán sẽ giành chiến thắng trên sân khách trước Juventus tại Champions League vào thứ Tư (47,8%), điều này sẽ gây sốc trong bối cảnh hiện tại.

Barcelona sẽ đến sân Borussia Dortmund, nơi một chiến thắng trên sân khách cũng nằm trong tầm tay. Trận đấu này sẽ chứng kiến ​​Robert Lewandowski, người đã đạt 100 bàn thắng tại Champions League vào ngày 5 tháng 1, đối đầu với câu lạc bộ cũ của mình.

Cả hai bên đều có thành tích tốt trong năm lượt trận đầu tiên, khi Dortmund giành chiến thắng ở bốn trong năm trận để có khởi đầu tốt nhất tại Champions League kể từ mùa giải 2016-17, trong khi Barcelona đang hướng đến chiến thắng năm trận liên tiếp tại Champions League lần đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng năm trận đầu tiên trong chiến dịch 2020-21.

Barcelona nhận được tỷ lệ thắng 43,3%, nhưng với việc Borussia Dortmund cũng được đánh giá có 32,4% , đây hứa hẹn sẽ là một cuộc chạm trán hấp dẫn tại Đức.

HỒ VIỆT