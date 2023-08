Chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023: U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ (VTV5 trực tiếp lúc 20 giờ ngày 26-8)

Tiến đến trận cuối cùng vào tối nay, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị cho mục tiêu khác, đó là bảo vệ ngôi vô địch. Đó thực sự là thử thách không nhỏ với các cầu thủ của chúng ta.

Đến với trận chung kết lần này, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Lào với tỷ số 4-1, U23 Philippines 1-0 và ở trận bán kết mới đây thắng đậm 4-1 trước U23 Malaysia. Dù HLV Hoàng Anh Tuấn mới đây chia sẻ ông chưa hài lòng về phong độ của các học trò nhưng thực tế 3 trận vừa qua với những thể hiện của dàn cầu thủ trẻ Việt Nam là đạt yêu cầu. Hai trận ở vòng bảng, Ban huấn luyện “xào” hai đội hình chính khi ở trận gặp U23 Philippines đã thay đến 8 vị trí đá chính so với trận gặp U23 Lào. Sang trận bán kết với U23 Malaysia, đội hình chính tiếp tục biến động và cũng vận hành thật ngọt ngào qua chiến thắng ấn tượng trước U23 Malaysia.

Luôn đảo lực lượng nhưng mọi thứ vận hành trôi chảy cho thấy tính chiều sâu của lực lượng hiện nay của U23 Việt Nam rất tốt. Ấn tượng hơn khi đây chưa phải là lực lượng chuẩn U23 tinh nhuệ nhất mà có đến 20 cầu thủ thuộc lứa U20. Chính sự đồng đều, phong độ ổn định cùng sự hưng phấn hiện tại, các cầu thủ U23 Việt Nam sẵn sàng để tiếp tục làm nên chuyện trước U23 Indonesia trong trận đấu chung kết, một đối thủ được nhận diện là không dễ dàng chút nào.

U23 Indonesia đã trải qua vòng đấu bảng nhiều sóng gió. Họ thua U23 Malaysia 1-2 ngay ở trận ra quân, sau đó thắng chật vật 1-0 trước U23 Timor Leste để rồi may mắn vào bán kết nhờ hơn U23 Philippines và U23 Campuchia khi xét đội nhì bảng có thành tích tốt. Nhưng sang trận bán kết đấu với U23 Thái Lan thì các cầu thủ U23 Indonesia như “lột xác” hẳn.

Họ thi đấu tưng bừng, ý thức kỷ luật chiến thuật tốt để vượt qua U23 Thái Lan cả ở tỷ số (3-1) lẫn sự điềm tĩnh về tâm lý thi đấu. “Hụt chết” ở vòng bảng, rồi đá tưng bừng ở trận bán kết, U23 Indonesia đang trở thành thách thức lớn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận chung kết. Vừa giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 32 cách đây không lâu, U23 Indonesia đang tiến đến việc đoạt luôn cú đúp ở sân chơi dành cho cầu thủ trẻ trong khu vực năm nay.

So sánh lực lượng hai đội thì U23 Indonesia có phần nhỉnh hơn so với các cầu thủ chúng ta về thể lực lẫn kinh nghiệm. Dù U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ vừa tham dự SEA Games 32 nhưng điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn trông đợi là gần một nửa lực lượng đã đứng trong đội hình chính của các đội V-League, hạng nhất. Kinh nghiệm, sự “nóng máy” về phong độ mới là điều mà ông hy vọng nhiều nhất trong cuộc so tài với U23 Indonesia vào tối nay 26-8.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia với tỷ số 2-1.