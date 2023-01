Chelsea vượt qua Arsenal để có Mudryk

Chelsea xác nhận đang thỏa thuận với Shakhtar Donetsk về cầu thủ tấn công Mykhailo Mudryk, trong khi truyền thông Anh tin rằng thỏa thuận đã đạt được và The Blues sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận trị giá lên đến 97 triệu bảng này.

Arsenal đã nhập cuộc theo đuổi cầu thủ 22 tuổi này từ sớm. ESPN đưa tin vào thứ sáu, cho biết Pháo thủ đã đưa ra lời đề nghị thứ 3 đối với Mudryk. Tuy nhiên Chelsea đã có cách tiếp cận mạnh mẽ và cũng đưa ra đề nghị tốt hơn về mọi mặt. Một phái đoàn của The Blues bao gồm Behdad Eghbali, đại diện đồng sở hữu Clearlake Capital, và Giám đốc phát triển tài năng và chuyển nhượng toàn cầu Paul Winstanley, đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện trực tiếp với đại diện của Shakhtar. Trong đó, The Blues đề xuất một một gói lương tốt hơn so với những gì Arsenal đã đề ra, và một hợp đồng dài hạn kéo dài 7 năm rưỡi. Chelsea sẽ trả trước 62 triệu bảng và thêm khoản trả sau 35 triệu bảng dựa vào thành tích.

Trong một tuyên bố hôm thứ bảy, Chelsea xác nhận đang “thảo luận các điều khoản với Shakhtar Donetsk về việc chuyển nhượng Mykhailo Mudryk. Nếu một thỏa thuận được thống nhất giữa 2 CLB thì tuyển thủ Ukraine, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo, sẽ thảo luận các điều khoản cá nhân với The Blues trước khi chuyển nhượng vĩnh viễn”.

Cũng trong ngày, Shakhtar đã đưa ra một tuyên bố ngắn xác nhận một thỏa thuận đã gần đạt được: “Chủ tịch của FC Shakhtar, Rinat Akhmetov và người đồng sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali, đã thảo luận về việc chuyển nhượng Mykhailo Mudryk tới Chelsea FC ngày hôm nay. Các bên đang tiến rất gần đến việc đồng ý về việc chuyển nhượng cầu thủ”.

Như vậy, Chelsea đã chi vượt 100 triệu bảng trong tháng Giêng này, khi trước đó họ chuyển nhượng hậu vệ Benoit Badiashile từ Monaco với giá 35 triệu bảng, David Datro Fofana từ Molde giá 10 triệu bảng. Ngoài ra, The Blues cũng chi 10 triệu bảng cho hợp đồng mượn tiền đạo Joao Felix từ Atletico Madrid đến cuối mùa.