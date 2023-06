Chelsea “tố” ngược lại Man.United vụ Mason Mount

Lời đề nghị thứ 3 mà Man.United gởi đến Chelsea trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Mason Mount tiếp tục bị từ chối. Tuy nhiên, lần đầu tiên The Blues đã chủ động công khai đàm phán, họ ấn định một mức giá và sẵn sàng gặp trực tiếp đối tác để thảo luận.

Sau 2 đề nghị đầu tiên không thành, Man.United đã quay lại với đề nghị mới nhất vào hôm thứ Sáu trị giá 55 triệu bảng. Theo Sky Sports News, đây sẽ là lời đề nghị cuối cùng của Quỷ đỏ và nếu không thành công, họ phải chuyển sang mục tiêu khác. Đội chủ sân Old Trafford tin rằng mức giá này đối với một cầu thủ chỉ còn một năm trong hợp đồng, người cũng đã quyết định sẽ không cam kết tương lai, rõ ràng là khá chất lượng. Tuy nhiên, phía Chelsea cũng tỏ ra cứng rắn khi một lần nữa từ chối.

Nhưng chỉ vài giờ sau, Chủ tịch The Blues, ông Todd Boehly đã phát đi tín hiệu với đối tác ở Old Trafford rằng sẵn sàng hợp tác kinh doanh, nếu họ nhận được thêm 10 triệu bảng nữa. Đây cũng là lần đầu tiên trong toàn bộ câu chuyện này, Chelsea chủ động đàm phán. The Blues sau đó còn đi xa hơn khi đề nghị gặp mặt trực tiếp với Man.United để cố gắng đạt được một thỏa thuận. Họ sẽ chấp nhận cơ cấu thanh toán gồm khoản trả trước 58 triệu bảng, kèm theo 7 triệu bảng bổ sung.

Quả bóng hiện đang nằm bên phần sân của Man United, với một ban lãnh đạo đang muốn làm giảm bớt sự căng thẳng của HLV Erik ten Hag. Đây được đánh giá sẽ là mùa hè quan trọng, thế nhưng, nó lại đang bị bao trùm bởi sự bất định trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu, đe dọa làm trì hoãn kế hoạch tăng cường nhân sự cho mùa giải mới. Tiền vệ 24 tuổi người Anh là mục tiêu đầu tiên của HLV Erik ten Hag, bản thân cầu thủ của muốn đến Od Trafford và đối tác cũng đã ra giá rõ ràng, nên nếu không thể hoàn thành thương vụ này chắc chắn càng đẩy mọi thứ thêm vào bất ổn.

Mount đã có 195 lần ra sân cho đội một Chelsea kể từ khi bùng nổ dưới thời Frank Lampard. Anh đóng một vai trò không thể thiếu trong chức vô địch Champions League vào năm 2021. Tiền vệ tấn công này đã ghi 33 bàn cho đội bóng Tây London, đồng thời có 37 pha kiến tạo.