Bùi Trường An có chiến thắng “nghẹt thở” ở giải Billiards Pool UK Open 2024

Cơ thủ trẻ Bùi Trường An đã có một ngày ra quân thành công ở giải Billiards Pool UK Open 2024 với 2 trận toàn thắng, trong đó có trận “đòi nợ” khó ngọt ngào trước Ralf Souquet với tỷ số khá chật vật 9-8.

Bùi Trường An tiến vào trận thứ 3 nhánh thắng. Ảnh: Việt Nam Billiards Promotion

Sau khi 5 cơ thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu vào hôm trước, hai cơ thủ còn lại Bùi Trường An và Phạm Phương Nam mới bắt đầu thi đấu vào chiều tối hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay.

Giải Billiards UK Open thuộc nhóm giải Pool 9 bi do hiệp hội World Nineball (WNT) tổ chức vào năm ngoái. Đây là một trong năm giải của WNT trong năm bên cạnh các giải được tổ chức tại Đức, Tây Ban Nha, Việt Nam và Mỹ. Giải thu hút 256 cơ thủ, trong đó quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới tranh chức vô địch nhận 30.000 USD tiền thưởng

Ở trận ra quân đầu tiên, Bùi Trường An đã có một trận đấu khá dễ dàng trước Graeme Hamilton của nước chủ nhà Vương Quốc Anh. Cơ thủ trẻ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 9-1.

Ở trận đấu sau đó, Bùi Trường An đã gặp lại cơ thủ người Đức Ralf Souquet mà anh đã từng thua cách đây mấy ngày ở giải Scottish Open. Ở trận tái đấu này, cơ thủ người Đức vẫn là người chiếm được ưu thế khi có cơ hội “dọn bàn” vượt lên dẫn 3-0. Thế nhưng, cơ thủ trẻ Việt Nam tỏ ra quyết tâm bám đuổi, tạo ra thế trận giằng co hòa nhau ở thời điểm 8-8. Bước vào game Hill – Hill quyết định, Bùi Trường An đã bản lĩnh hơn để giành chiến thắng sít sao 9-8 đòi lại được “món nợ” trước đó. Anh lọt vào trận thứ 3 nhánh thắng sẽ gặp Oliver Szolnoki (Hungary) vào chiều nay.

Phạm Phương Nam đã có chiến thắng trước cơ thủ Phần Lan. Ảnh: Việt Nam Billiards Promotion

Xuất sắc không kém Bùi Trường An, Phạm Phương Nam đã trở thành cơ thủ thứ 4 của Việt Nam đều có hai trận thắng. Ở trận ra quân đầu tiên, anh đánh bại Martin Daigle với tỷ số 9-6. Ở trận đấu khuya qua, anh tiếp tục đánh bại Jani Uski (Phần Lan) với tỷ số 9-7. Lọt vào trận thứ 3 nhánh thắng vào chiều nay, khó khăn đang chờ đón Phạm Phương Nam do đối thủ là Carlo Biado. Đây là cơ thủ người Philippines từng giành chức vô địch thế giới nội dung 9 bi và cả 10 bi.

Vào rạng sáng hôm nay, giải đã thi đấu trận thứ 3 ở nhánh thua, cơ thủ Nguyễn Đức Mạnh thua Bernie Regalario (Philippines) 1-8 và Đỗ Thế Kiên thất thủ trước Petr Urban (Philippines) 5-8. Do có 2 trận thua, nên Nguyễn Đức Mạnh và Đỗ Thế Kiên đành nói lời chia tay với giải.

Chiều nay, cơ thủ Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn sẽ ra sân đánh trận thứ 3 ở nhánh thắng để tìm vé vào vòng 64. Anh sẽ gặp Petri Makkonen (Phần Lan) và Nguyễn Anh Tuấn gặp cơ thủ khá nổi tiếng thế giới Ko Ping Chung.

KIM MINH