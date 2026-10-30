Bóng đá nữ TPHCM: Giữ lửa khát vọng châu Á

Sau những mùa giải liên tiếp khẳng định vị thế ở đấu trường trong nước, CLB bóng đá nữ TPHCM lại bước vào hành trình chinh phục châu Á. Phía trước cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi là những đối thủ mạnh, những thử thách lớn hơn và cả khát vọng đưa bóng đá nữ Việt Nam vượt qua giới hạn quen thuộc.

Cô trò HLV Kim Chi lần thứ 8 liên tiếp vô địch quốc gia. Ảnh: ANH HÙNG

Hành trình của niềm tin

Ngày 30-10, tuyển nữ TPHCM có buổi tập đầu tiên tại Kolkata (Ấn Độ), chuẩn bị tranh tài tại vòng bảng AFC Women's Champions League 2026-2027. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng thành phố góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục dành cho các CLB nữ. Một hành trình đủ dài để tích lũy kinh nghiệm, nhưng cũng đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao về chuyên môn và bản lĩnh.

Hai mùa giải trước, CLB nữ TPHCM lần lượt tiến vào bán kết và tứ kết. Những kết quả ấy từng mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ, đồng thời cho thấy các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh khi được chuẩn bị nghiêm túc. Tuy nhiên, duy trì vị thế bao giờ cũng khó hơn tạo nên một bất ngờ. Sau những dấu ấn ban đầu, đội bóng thành phố giờ đây phải chứng minh khả năng đứng vững trước sự tiến bộ của các đối thủ.

Điểm tựa lớn nhất của CLB nữ TPHCM vẫn là sự gắn bó giữa các thế hệ cầu thủ, cùng bản lĩnh được hình thành qua nhiều năm chinh chiến. Trong tập thể ấy, Huỳnh Như giữ vai trò đặc biệt. Ở tuổi 34, tiền đạo quê Trà Vinh không còn đứng trước những năm tháng sung sức nhất sự nghiệp, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm vẫn là những giá trị khó thay thế.

Huỳnh Như từng trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu trong màu áo Lank FC tại Bồ Đào Nha. Quãng thời gian ấy giúp cô hiểu rõ sự khác biệt về tốc độ, cường độ vận động và tư duy chiến thuật giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá phát triển. Trở lại khoác áo CLB nữ TPHCM, Huỳnh Như tiếp tục mang đến sự tự tin cho đồng đội, nhất là khi đội bóng đối diện những thử thách vượt ngoài phạm vi giải quốc nội.

Các cô gái TPHCM lần thứ 3 góp mặt ở đấu trường lớn châu Á. Ảnh: ANH HÙNG

Bên cạnh Huỳnh Như là dấu ấn của HLV Đoàn Thị Kim Chi, người đã dành phần lớn sự nghiệp cho bóng đá nữ thành phố, từ vai trò cầu thủ đến công tác huấn luyện. Ở mỗi giai đoạn, Kim Chi đều phải thích nghi với những yêu cầu mới. Nếu các giải đấu trong nước đòi hỏi sự ổn định trong cuộc đua đường dài, sân chơi châu Á lại buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng từng trận đấu, từng sự điều chỉnh nhân sự và cả khả năng chịu đựng sức ép của cầu thủ.

Chức vô địch quốc gia năm 2026 tiếp tục khẳng định sức mạnh của CLB nữ TPHCM. Tuy nhiên, chính sự vượt trội ở sân chơi trong nước đôi khi cũng đặt ra bài toán về chất lượng cọ xát. Khi khoảng cách chuyên môn với nhiều đối thủ quốc nội còn lớn, việc bước ra châu Á trở thành cơ hội quý giá để các cầu thủ nhận diện chính xác năng lực của mình.

Vượt giới hạn để trưởng thành

Tại vòng bảng năm nay, CLB nữ TPHCM nằm cùng bảng B với East Bengal (Ấn Độ), 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc). Đây đều là những đội bóng có thực lực, sở hữu những ưu thế riêng về thể lực, tốc độ hoặc khả năng tổ chức lối chơi.

Trận ra quân gặp chủ nhà East Bengal lúc 21 giờ 30 ngày 1-11 mang ý nghĩa quyết định với mục tiêu giành vé vào tứ kết. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đại diện Việt Nam có thêm sự tự tin trước hai cuộc đối đầu tiếp theo với 4.25 SC ngày 4-11 và Hwacheon KSPO ngày 7-11.

Những trận đấu ở giải cũng là dịp để kiểm chứng hiệu quả đầu tư của bóng đá nữ thành phố. Việc tăng cường ngoại binh giúp đội bóng có thêm lựa chọn về chiến thuật, nhưng sự phát triển lâu dài vẫn phải dựa vào chất lượng cầu thủ nội và khả năng kế thừa giữa các thế hệ. Huỳnh Như, Thùy Trang hay những gương mặt giàu kinh nghiệm không thể mãi gánh vác trọng trách. Phía sau họ cần có thêm nhiều cầu thủ trẻ đủ năng lực bước vào những trận cầu lớn.

Ngoại binh của tuyển nữ TPHCM nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung. Ảnh: ANH HÙNG

Đó cũng là vấn đề đáng suy ngẫm đối với bóng đá nữ Việt Nam. Thành tích của một CLB tại đấu trường châu lục có thể tạo hiệu ứng tích cực, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, cần một nền tảng đào tạo trẻ vững chắc, hệ thống thi đấu chất lượng và điều kiện phát triển nghề nghiệp tốt hơn cho cầu thủ.

Với CLB nữ TPHCM, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng, bên cạnh ý nghĩa của chuyến đi đến Kolkata còn rộng hơn một tấm vé tứ kết. Mỗi cuộc đối đầu với những đại diện mạnh của châu Á đều mang đến kinh nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ nhận ra những điểm cần cải thiện trong hành trình tiến lên chuyên nghiệp.

Tuyển nữ TPHCM đã có những mùa giải đáng nhớ, đã tạo dựng được niềm tin bằng sự bền bỉ và tinh thần vượt khó. Giờ là lúc đội bóng tiếp tục chứng minh rằng thành công trước đây có thể trở thành nền tảng cho những bước tiến mới. Điều người hâm mộ mong đợi là hình ảnh những cô gái TPHCM thi đấu với tất cả niềm tự hào, bản lĩnh và khát vọng, góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam mở rộng vị thế trên bản đồ châu lục.

GIA HUY