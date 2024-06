Bóng bàn Hà Nội, Công an Nhân dân T&T giành vị trí số 1 nội dung đôi vô địch quốc gia 2024

Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga có chiến thắng đầy cảm xúc ở chung kết đôi nữ giải năm nay. Ảnh: BTC

Chiều 7-6 tại nhà thi đấu thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), các trận chung kết nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ tại giải bóng bàn vô địch quốc gia – Báo Nhân Dân 2024 được diễn ra. Khép lại các nội dung này, tay vợt của Hà Nội và Công an Nhân dân T&T đạt được kết quả cao nhất.

Trận so tài hấp dẫn nhất là chung kết đôi nam-nữ giữa cặp tay vợt Nguyễn Anh Tú/Mai Hoàng Mỹ Trang (Hà Nội-TPHCM) và Đinh Anh Hoàng/Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T). Đây thực sự là cuộc giằng co có chuyên môn cao bởi một bên là đương kim vô địch quốc gia (Nguyễn Anh Tú/Mai Hoàng Mỹ Trang) còn một bên là đương kim vô địch SEA Games (Đinh Anh Hoàng/Trần Mai Ngọc). Ván đầu, Anh Tú và Mỹ Trang đã chơi đầy hiệu quả nhằm áp chế Anh Hoàng, Mai Ngọc. Tuy nhiên các tay vợt của Công an Nhân dân T&T chơi nỗ lực, giằng co từng lượt điểm khi mỗi bên có lợi thế giao bóng. Khép lại ván này, Anh Tú và Mỹ Trang thắng sít sao 13/11. Ván thứ 2, kịch bản lặp lại khi Anh Tú và Mỹ Trang tiếp tục phối hợp tốt qua đó giành thêm chiến thắng 11/8. Ván thứ 3, Anh Hoàng và Mai Học có lại sự bình tĩnh để giành chiến thắng 11/5 rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên tại ván thứ 3, họ không thể quật đổ các tay vợt đương kim vô địch quốc gia mà để thua nhanh với tỷ số 7/11. Chung cuộc, đôi Anh Tú/Mỹ Trang thắng 3-1 qua đó giành HCV đôi nam-nữ đồng thời bảo vệ ngôi vô địch đã giữ từ giải năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, trận chung kết đôi nữ là cuộc so tài giữa Trần Mai Ngọc/Nguyễn Thị Nga (Công an Nhân dân T&T – Hà Nội) với Mai Hoàng Mỹ Trang/Phan Hoàng Tường Giang (TPHCM). Bất ngờ khi 2 tay vợt nữ của TPHCM không thể có được ưu thế trước các tay vợt tới từ thủ đô Hà Nội qua đó thua với tỷ số 0-3 (12/14, 8/11, 9/11) nên chấp nhận ở vị trí thứ nhì. Tấm HCV đôi nữ của Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga một lần nữa cho thấy sự kết hợp giữa một gương mặt trẻ (Mai Ngọc) với một tay vợt có kinh nghiệm (Nguyễn Thị Nga) đã mang lại kết quả tốt cho bóng bàn Hà Nội nói chung.

Lê Đình Đức và Đinh Anh Hoàng thi đấu trận chung kết đôi nam tại giải năm nay. Ảnh: BTC

Trận chung kết đôi cuối cùng của giải là cuộc so tài giữa Đinh Anh Hoàng/Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T) gặp Đoàn Bá Tuấn Anh/Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) ở đôi nam. Khép lại chung kết, Anh Hoàng và Đình Đức đã thắng 3-0 để đoạt HCV.

Ngày 7-6, giải sẽ khép lại bằng các trận đấu chung kết cuối cùng ở nội dung đơn nam, đơn nữ trong tối tranh tài.

MINH CHIẾN