Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang đấu xuất sắc giúp đội nhà giành HCV ở giải bóng bàn vô địch quốc gia

Tay vợt Nguyễn Anh Tú và đội Hà Nội 1 giành ngôi vô địch đồng đội nam giải năm nay. Ảnh: BTC

Tối 4-6 tại Nha Trang (Khánh Hòa), giải bóng bàn vô địch quốc gia – Báo Nhân Dân 2024 đã tổ chức 2 trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ.

Chung kết đồng đội nam năm nay là cuộc tái ngộ giữa 2 đội từng gặp nhau chung kết năm ngoái là Hà Nội 1 và Công an Nhân dân T&T 1. Năm ngoái, Đinh Anh Hoàng và đồng đội tại đội Công an Nhân dân T&T 1 chiến thắng, vô địch đồng đội nam. Năm nay, lịch sử đã không lặp lại.

Trước trận chung kết đồng đội nam lần này, nhiều dự báo chuyên môn cùng cho đây là cuộc đấu cân bằng vì Hà Nội 1 và nam Công an Nhân dân T&T 1 đang có các tay vợt chất lượng nhất, nhì bóng bàn nam trong nước.

Vào trận, Đinh Anh Hoàng là tay vợt đánh tiên phong cho Công an Nhân dân T&T 1 để gặp đối thủ Nguyễn Văn Huấn (Hà Nội 1). Với sự áp đảo của mình, Đinh Anh Hoàng chiến thắng dễ Văn Huấn tạo lợi thế. Trận thứ 2, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội 1) ra thi đấu gặp Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T 1). Tú đang là tay vợt nam số 1 Việt Nam đồng thời có quả giật bóng phải đầy ưu thế do vậy áp chế được Đình Đức và chiến thắng 3-0. Trận thứ 3, đội hình Công an Nhân dân T&T 1 bất ngờ đưa gương mặt trẻ Vũ Mạnh Huy vào thi đấu để gặp Lê Tiến Đạt (Hà Nội 1). Đây là lần đầu Vũ Mạnh Huy thử sức ở sân chơi vô địch quốc gia trong một trận chung kết nên dù đã đấu giằng co trước Tiến Đạt nhưng vẫn thua kinh nghiệm của tay vợt đàn anh. Trong trận này, Tiến Đạt thắng nghẹt thở 3-2.

Trận quyết định, Nguyễn Anh Tú và Đinh Anh Hoàng gặp nhau để tìm kết quả chung cuộc. Anh Hoàng là người vượt lên trong ván đầu nhưng Anh Tú có chiến thuật tốt để lấy lại 3 ván thắng sau đó nên vượt qua đồng đội cùng đội tuyển quốc gia với tỷ số 3-1. Chung cuộc, nam Hà Nội 1 thắng Công an Nhân dân 3-1 và giành HCV đồng đội nam giải năm nay.

Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn giữ vững chuyên môn để vô địch đồng đội nữ cùng đội TPHCM 1. Ảnh: BTC

Ở một diễn biến khác, chung kết đồng đội nữ là cuộc đọ sức kịch tính giữa TPHCM 1 cùng Công an Nhân dân T&T 1. Sở hữu đội hình 3 tay vợt mạnh mẽ gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Phan Hoàng Tường Giang, đội nữ TPHCM 1 là đội tạo ưu thế trước các tay vợt đối phương. Dẫu thế, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thị Phương Linh và Ngô Thủy Tiên (Công an Nhân dân T&T 1) đã khiến đối thủ phải bước vào trận thứ 5 mới kết thúc được chung kết. Trong trận cuối cùng, thể hiện tốt bản lĩnh chuyên môn, Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Nguyễn Thị Phương Linh 3-0. Chung cuộc, đội nữ TPHCM 1 thắng 3-2 qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung mình đang giữ từ năm ngoái.

Sau nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, các tay vợt tiếp tục tranh tài nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ và đơn nam, đơn nữ.

MINH CHIẾN