Đội Hà Nội 1 gặp Công an Nhân dân T&T 1 tranh ngôi vương đồng đội nam giải bóng bàn quốc gia 2024

Tay vợt Nguyễn Anh Tú (góc xa bàn) đã chơi nỗ lực để cùng đội nam Hà Nội 1 lọt vào chung kết. Ảnh: BTC

Chiều tranh tài 4-6 tại nhà thi đấu thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) của giải bóng bàn vô địch quốc gia – Báo Nhân Dân 2024 đã chứng kiến các cuộc so tài hấp dẫn lượt bán kết nội dung đồng đội nam.

Giới chuyên môn nhận định 4 đội lọt vào bán kết nội dung đồng đội nam mùa giải năm nay gồm Hà Nội 1, Công an Nhân dân T&T 1, Hải Dương 1 và Quân đội 1 đều là các đội xuất sắc nhất bóng bàn Việt Nam lúc này. Do thế, đội nào lọt vào chung kết cũng xứng đáng.

Ở bán kết đầu tiên, Hà Nội 1 với chủ lực Nguyễn Anh Tú tự tin bước vào trận then chốt gặp đối thủ nam Quân đội 1 với sự tự tin có kết quả cao nhất. Thực tế trên bàn đấu, các tay vợt nam của bóng bàn thủ đô không gặp nhiều trở ngại trước dàn tay vợt trẻ của bóng bàn nam áo lính. Trận đánh tiên phong, Nguyễn Anh Tú là người xuất trận và gặp đối thủ Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội). Hai tay vợt đã thi đấu giằng co tuy vậy Anh Tú vẫn có độ nhỉnh ở bản lĩnh nên chiến thắng 3-0, giúp Hà Nội 1 dẫn trước 1-0. Tiếp đó, Lê Tiến Đạt (Hà Nội 1) để Bùi Thế Nghĩa (Quân đội 1) vượt qua ở trận tiếp theo nên 2 đội về tỷ số cân bằng 1-1. Tuy nhiên trong những trận đơn tiếp theo, lần lượt Nguyễn Văn Huấn (Hà Nội 1) thắng Nguyễn Hoàng Lâm (Quân đội 1) và Nguyễn Anh Tú thắng Bùi Thế Nghĩa. Khép lại trận bán kết này, đội nam Hà Nội 1 thắng 3-1 để lọt vào chung kết.

Trận bán kết thứ 2 là cuộc đấu trí giữa các tay vợt Công an Nhân dân 1 và Hải Dương 1. Hai đội đang sở nhiều tay vợt có chuyên môn tốt, tên tuổi của làng bóng bàn nam trong nước.

Trận mở màn tiên phong, Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T 1) lĩnh xướng xuất trận và chiến thắng nhẹ nhàng tay vợt trẻ Nguyễn Duy Phong (Hải Dương 1). Sau đó, nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân của đội nam Hải Dương 1 lấy lại thế cân bằng khi chiến thắng Lê Đình Đức (Công an Nhân dân 1) trong trận thứ kế tiếp. Cứ thế, 2 đội thi đấu giằng co đưa nhau về tỷ số hòa 2-2. Trận quyết định, trận 5, Lê Đình Đức gặp Nguyễn Duy Phong để quyết định chung cuộc. Hai tay vợt đã vượt qua áp lực tâm lý để chơi sòng phẳng nhưng vào thời điểm quyết định thì nhà vô địch U19 Đông Nam Á Nguyễn Duy Phong lại mắc lỗi trong tình huống đánh bóng cuối nên để đàn anh Đình Đức vượt qua. Đình Đức thắng Duy Phong 3-2 trận này. Kết thúc bán kết 2, đội nam Công an Nhân dân 1 thắng Hải Dương 1 với tỷ số 3-2 và lọt vào chung kết.

Chung kết đồng đội nam năm nay là cuộc đối đầu giữa Hà Nội 1 cùng Công an Nhân dân T&T 1. Năm ngoái, 2 đội từng gặp nhau ở chung kết và Công an Nhân dân T&T 1 đã chiến thắng, giành HCV đồng đội nam. Chung kết nội dung giải năm nay tổ chức tối 4-6.

