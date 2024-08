Bạn biết gì về trận đấu Man United vs Liverpool, hãy xem các con số lịch sử

Man United và Liverpool, hai CLB thành công nhất nước Anh gặp nhau tại Old Trafford hẳn có nhiều điều để nói. Tính cả những năm Man United còn mang tên “khai sinh” là Newton Heath, đây sẽ là lần gặp nhau thứ 216 giữa hai CLB này trên mọi đấu trường.

Một trận đấu được thúc đẩy bởi sự gần gũi và sự cạnh tranh công nghiệp của hai thành phố, đây được coi là một trong những trận đấu lớn nhất trong giải bóng đá Anh - đến mức hầu hết người hâm mộ của cả hai câu lạc bộ sẽ coi trận đấu này lớn hơn trận derby địa phương tương ứng của họ với Manchester City và Everton.

Nhưng nếu nhìn ở góc độ hiện tại, với những khán giả trẻ trung, cũng có những câu hỏi đáng đặt ra để tranh luận.

Manchester United và Liverpool có thực sự là những CLB lớn nhất bóng đá Anh?

Nói cho nhanh là có. Kỷ nguyên Premier League có thể không mấy thuận lợi với Liverpool khi họ chỉ giành được một chức vô địch trong 31 năm thi đấu kể từ khi bắt đầu vào năm 1992-93, nhưng bóng đá không bắt đầu vào năm 1992.

20 chức vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh của Man United là một kỷ lục, trong đó thành công ở mùa giải 2019-20 của Liverpool là chức vô địch giải đấu hàng đầu thứ 19 của họ – có nghĩa là hai câu lạc bộ này là những CLB thành công nhất ở Anh.

Bước vào kỷ nguyên của Premier League 1992-93, Liverpool khi đó đang dẫn trước Man United với 18 danh hiệu so với 7, nhưng danh hiệu Anh đầu tiên của Sir Alex Ferguson vào năm 1992-93 đã bắt đầu thay đổi cục diện. Quỷ đỏ sân Old Trafford đã có được 8 trong số 11 chức vô địch Premier League đầu tiên, rồi cân bằng kỷ lục của Liverpool ở mùa giải 2008-09 trước khi vượt qua họ hai mùa giải sau đó.

Thành công của Liverpool trong mùa giải 2019-20 – chức vô địch đầu tiên sau 30 năm – đến trong chiến dịch bị gián đoạn bởi Covid, nhưng họ đã làm được điều đó một cách phong cách: vô địch giải đấu sớm bảy trận để phá kỷ lục mọi thời đại.

Man United xếp dưới Liverpool ở giải vô địch Anh ở bảng xếp hạng cuối mùa trong 23 mùa giải liên tiếp từ 1968-69 đến 1990-91, chỉ kết thúc với việc Man United về đích ở vị trí thứ hai trong mùa giải 1991-92 – cao hơn đối thủ bốn bậc. Khoảng cách lớn nhất từng thấy giữa hai đội này xảy ra vào năm 1954–55, khi United đứng thứ 5 ở Division One trong khi Liverpool đứng thứ 11 ở giải hạng hai.

Ngoài việc giành được nhiều chức vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh nhất, hai câu lạc bộ này còn có tỷ lệ thắng cao nhất ở giải đấu hàng đầu. 48% của United so với 47,6% của Liverpool, nhưng Liverpool là đội giành được nhiều trận thắng nhất (2.061) - họ là đội duy nhất đạt được 2.000 chiến thắng ở giải đấu cao nhất trong lịch sử, trong khi Arsenal có thể sẽ trở thành đội thứ hai trong những tháng tới.

Khi nói đến những câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử nước Anh trên mọi đấu trường, Liverpool dẫn đầu với 46 danh hiệu lớn (không bao gồm các siêu cúp) – hơn Manchester United hai danh hiệu.

Manchester United có tụt lại phía sau Liverpool trong những năm gần đây?

Các số liệu thống kê chắc chắn gợi ý như vậy.

Dựa trên điểm trung bình mỗi trận trong 38 trận, Liverpool hiện là 2,22 điểm mỗi trận, cao hơn nhiều so với 1,58 của Manchester United. Lần cuối cùng Man United có chỉ số này vượt trội so với Liverpool là ở giai đoạn này ở mùa giải trước, sau chiến thắng ở vòng 3 trước Nottingham Forest tại Old Trafford.

Phần lớn thời gian của Manchester United ở Premier League dưới thời Ferguson chứng kiến ​​họ có chỉ số điểm trung bình vượt trội so với Liverpool trong suốt 38 trận đấu, nhưng khi ông rời câu lạc bộ sau trận đấu thứ 810, Liverpool bắt đầu tiến lên. Kể từ khi Ferguson nghỉ hưu, Liverpool đã ghi trung bình 78,5 điểm một mùa trong 11 mùa giải Premier League đã hoàn thành. Mức trung bình này cao hơn Man United hơn 10 điểm trong giai đoạn đó (68,1).

Tuy nhiên, trên tất cả các giải đấu trong nước, Man United vẫn giành được cùng số danh hiệu lớn trong 11 mùa giải đó. Bốn danh hiệu lớn trong nước của họ kể từ khi Ferguson rời đi là 2 FA Cup (2016, 2024) và 2 cúp liên đoàn (2017, 2023), trong khi Liverpool có một vương miện Premier League (2020), một FA Cup (2022) và 2 cúp Liên đoàn (2022, 2024).

Tuy nhiên, Liverpool đã gặt hái được nhiều thành công hơn ở nước ngoài trong thời gian đó, khi có Champions League, Siêu cúp UEFA và FIFA Club World Cup (tất cả năm 2019), trong khi Man United vô địch Europa League (2017).

Màn trình diễn của Manchester United có gây lo ngại không?

Mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag trên cương vị hlv Manchester United diễn ra tương đối tốt. Vị trí thứ ba tại Premier League đi kèm với số điểm tốt nhất của họ kể từ mùa giải 2017-18. Họ cũng có hai trận chung kết cúp quốc nội, đánh bại Newcastle United ở League Cup để giành chiếc cúp đầu tiên cho Quỷ đỏ sau sáu năm. Họ cũng lọt vào chung kết FA Cup, nhưng để thua đối thủ Manchester City.

Mùa giải trước gần như là một thảm họa cho đến khi được giải cứu nhờ chiến thắng khó tin ở trận chung kết FA Cup trước Man City. Kết thúc ở vị trí thứ tám với 60 điểm trên bảng ở Premier League là điều tồi tệ nhất của họ ở giải đấu hàng đầu kể từ năm 1989-90, trong khi họ phải chịu 14 thất bại – nhiều hơn bao giờ hết trong một mùa giải ở Premier League và nhiều bằng số trận thua mà Man United đã thua trong ba chiến dịch cuối dưới sự quản lý của Sir Alex.

Vấn đề chính là hàng thủ lỏng lẻo của họ, khi để thủng lưới 58 bàn - thành tích tệ nhất của họ trong một mùa giải kể từ 1978-79 (63). Họ để đối thủ thực hiện 667 cú sút vào khung thành, tức là chỉ tốt hơn Sheffield United xuống hạng và nhiều hơn 117 cú so với nỗ lực của chính họ.

Trong 38 trận đấu ở mùa giải 2023-24, họ để đối thủ ghi tổng số bàn thắng dự kiến ​​​​xG không tính phạt đền là 64,6, nhiều hơn 13,2 so với số bàn họ đã cố gắng thực hiện (51,4). Khi bạn so sánh điều đó với Liverpool trong cùng khung thời gian, điều đó càng đáng báo động hơn.

Arne Slot đã khởi đầu tốt, nhưng khởi đầu tốt nhất của một HLV ở Premier League là gì?

Chiến thắng trước Ipswich Town và Brentford đã giúp Arne Slot trở thành HLV đầu tiên thắng hai trận đầu ở Premier League khi dẫn dắt Liverpool.

HLV cuối cùng của Liverpool giành chiến thắng trong hai trận mở màn giải đấu là Graeme Souness vào tháng 4 năm 1991, nhưng kể từ William Connell vào tháng 12 năm 1922, mới có HLV Liverpool mới thắng ba trận đầu tiên tại giải đấu. Slot có cơ hội kết thúc chặng đường 102 năm đó vào chiều Chủ nhật tại Old Trafford.

Ngay cả khi giành chiến thắng vào cuối tuần này, Slot vẫn sẽ còn một chặng đường dài trước khi tiến gần đến trận khởi đầu bất bại tốt nhất của một HLV ở Premier League. Maurizio Sarri đã có chuỗi 12 trận bất bại trong vai trò HLV Premier League ở mùa 2018-19, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea với 8 trận thắng và 4 trận hòa. Con số này đã vượt qua kỷ lục của Frank Clark từ năm 1994, đó là chuỗi 11 trận bất bại trên cương vị HLV Nottingham Forest.

Gần đây nhất, Ange Postecoglou đã khởi đầu rất tốt ở Tottenham mùa giải trước, thắng 8 và hòa 2 trong 10 trận đầu tiên ở Premier League. Trong khi đó, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola là những người đã thắng sáu trận mở màn lần lượt với tư cách là HLV Chelsea và Manchester City.

Kỷ lục của Mohamed Salah trước Manchester United thật tuyệt vời phải không?

Thành tích của Mohamed Salah trước Man United là tốt nhất kỷ nguyên Premier League.

Tiền đạo người Ai Cập đã ghi 11 bàn sau 13 lần ra sân ở Premier League trước Man United, nhiều hơn một bàn so với Alan Shearer ghi được trong 25 trận đấu với đội bóng áo đỏ (10). Salah cũng đã ghi nhiều bàn thắng tại Old Trafford hơn bất kỳ cầu thủ đội khách nào khác trong lịch sử Premier League, với 6 bàn sau 6 trận ở đó, nhiều hơn huyền thoại Liverpool Steven Gerrard (5).

Nhìn chung, không có cầu thủ nào trong lịch sử Premier League có nhiều pha lập công vào lưới Man United hơn Salah, cả về tổng thể (15 – 11 bàn, 4 kiến ​​tạo) và đặc biệt tại Old Trafford trong giải đấu (7 – 6 bàn, 1 kiến ​​tạo). Nhìn trên mọi đấu trường, Salah thậm chí còn có nhiều bàn thắng hơn vào lưới Man United tại Old Trafford. Anh ghi bàn trong trận thua 3-4 tại FA Cup vào tháng 3, trong khi lập cú đúp ở Manchester trong trận thua FA Cup vào tháng 1 năm 2021. Tổng cộng 14 bàn sau 15 trận Liverpool gặp Man United, với 9 bàn trong 8 trận tại Old Trafford.

Manchester United đấu Liverpool vào Chủ nhật – Điều đó có phổ biến không?

Đây sẽ là lần thứ 35 Manchester United và Liverpool gặp nhau vào ngày Chủ nhật tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ trận đấu nào khác trong lịch sử, xếp trên Chelsea vs Liverpool (33) và Arsenal vs Man United ( 31).

Trên thực tế, cặp đấu này đã diễn ra suốt 7 ngày trong tuần trong kỷ nguyên Premier League, chỉ có 19 trận diễn ra vào thứ Bảy và 3 trong số đó diễn ra vào khung giờ truyền thống là 3 giờ chiều – tháng 3 năm 1993, tháng 9 năm 1994. và tháng 4 năm 2004.

HỒ VIỆT