Arsenal “buộc” phải làm gì để quay trở lại cuộc đua danh hiệu

Chiến thắng 3-1 trước Liverpool đã không giúp Arsenal lên đầu bảng, hoặc tạo ra khoảng cách 8 điểm khi đánh bại Tottenham ngay trên sân khách như hồi tháng 1 năm ngoái. Thực tế là họ vẫn yếu thế nhất trong cuộc đua tam mã, nhưng theo nhiều cách, chiến thắng này quan trọng và có thể còn hơn thế nữa. Nó cũng có thể là cách thúc đẩy tinh thần nhất trong số rất nhiều việc phải làm trên con đường đua danh hiệu.

Chiến thắng này có nghĩa là Arsenal đã thắng ba trận liên tiếp để đưa mùa giải của họ trở lại đúng hướng sau khi chỉ giành được một chiến thắng trong năm trận ở thời điểm cuối năm 2023. Vào thời điểm đầu năm, có cảm giác như họ đã bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu, nhưng nhưng không có nghi ngờ gì họ sẽ trở lại sau kết quả ngày Chủ nhật. Cũng vì chiến dịch Premier League của Arsenal có thể đang gặp khó khăn, nên việc họ vượt khó để đánh bại đội dẫn đầu giải đấu một cách thuyết phục là bằng chứng cho thấy Arsenal đủ giỏi.

Điều ấn tượng về sự phát triển của Arsenal là họ đã trở thành một đội bóng hoàn chỉnh. Tất nhiên, họ không hoàn hảo – thành tích kém cỏi của họ trong tháng 12 đã chứng tỏ điều đó – nhưng họ thực sự có rất ít điểm yếu. Và vì họ có nội lực nên nên khi chơi thứ bóng đá tốt nhất, họ có thể đánh bại và vượt qua bất kỳ ai.

Phần lớn điều đó nằm ở cách họ bóp nghẹt đối thủ và vô hiệu hóa các cuộc tấn công hay nhất giải đấu. Tại Emirates vào Chủ nhật, Liverpool có tổng số bàn thắng dự kiến xG ​​thấp nhất trong một trận đấu ở Premier League mùa này. Có thể Liverpool không có phong độ tốt nhất và thiếu một số cầu thủ chủ chốt, nhưng phần lớn sự thiếu đột phá của Liverpool là kết quả của việc Arsenal chơi không bóng rất hay. Họ ép sân không ngừng nghỉ nhưng cũng vô cùng chắc chắn khi phải lùi về phần sân nhà, dẫn đến chỉ số xG của Liverpool thấp một cách bất thường.

Cũng không có gì mới khi chứng kiến ​​Arsenal chiếm ưu thế trước một đội bóng lớn khác. Họ có thành tích tốt nhất giải đấu khi đối đầu với Big Six, với 3 trận thắng và 3 trận hòa, đồng nghĩa với việc họ là đội bất bại duy nhất trong giải đấu mini này. Tất nhiên, mùa giải này, cả Chelsea và Man United đều chưa xứng để được gọi là Big Six, nhưng dù sao, đó vẫn là những trận đại chiến. Chẳng hạn, Chelsea có số điểm kiếm được từ các trận big Six ngang với Man City.

Arsenal hiện đã đánh bại Liverpool và Man City trên sân nhà mùa này, điều đó có nghĩa là họ chiếm tới 40% (2 trong số 5) số trận thua mà hai đối thủ chính của họ phải gánh chịu trong cuộc đua vô địch Premier League 2023-24. Đó là một chi tiết quan trọng nếu chúng ta nhớ là Arsenal sụp đổ mùa trước cũng vì trận thua Man xanh.

Chiến thắng của Liverpool trong chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội bóng Arsenal này có khả năng giành chiến thắng theo những cách khác nhau như thế nào. Họ đã thổi bay Crystal Palace 5-0 để nâng cao hiệu số bàn thắng bại. Sau đó, họ không đạt phong độ tốt nhất tại Nottingham Forest nhưng đã giành được chiến thắng theo kiểu chắt chiu cơ hội. Rồi họ khiến Liverpool trở nên bình thường khi tạo ra nhiều xG hơn bất kỳ đội nào khác có được trước Liverpool trong một trận đấu ở Premier League.

Đội bóng của HLV Arteta tạo ra đủ loại cơ hội. Họ đã ghi được nhiều bàn thắng cố định (14) hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này, nhiều bàn thắng đánh đầu nhất (11) và xếp thứ ba về số bàn thắng phản công (5). Trong khi đó tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình là 60,4%. Họ cũng là đội có sức ép tốt nhất ở Premier League. Chỉ Tottenham (149) là có nhiều lần kiểm soát bóng ở một phần ba sân đối phương mùa này hơn Arsenal (145), nhưng Arsenal dẫn đầu về số cú sút sau các đợt luân chuyển bóng. Nếu Arsenal có một cầu thủ dứt điểm tốt hơn, mọi thứ còn sẽ hoàn hảo.

Trong khi đó, họ cũng có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Để thủng lưới 22 bàn (cùng với Liverpool), Arsenal cũng có xG thủng lưới thấp nhất. Đầu mùa giải, họ đã phụ thuộc quá nhiều vào hàng phòng ngự chắc chắn đó, khi chỉ thắng 1-0 trước Crystal Palace, Brentford và Everton, nhưng trong khi một số người coi những màn trình diễn đó không xứng đáng để đua tranh vô địch thì giờ đây, chính năng lực phòng thủ lại là phẩm chất đáng giá nhất của Arsenal khi rõ ràng họ không hơn tốt hơn Liverpool và Man City về khả năng ghi bàn.

“Lịch trình mà chúng tôi có trước Giáng sinh khiến cho cầu thủ thi đấu quá nhiều phút và những chấn thươngi gặp phải khiến chúng tôi cần phải nạp lại năng lượng”, HLV Arteta nói sau trận đấu với Liverpool. “Bây giờ chúng tôi đã lấy lại được động lực. Ba chiến thắng thực sự thuyết phục liên tiếp, đội chơi rất tốt và chúng tôi phải cố gắng hết sức. Toàn bộ mùa giải đang ở phía trước. Chúng tôi vẫn chờ một số chấn thương hồi phục và đó là mối quan tâm lớn của tôi”.

Về cơ bản, đây là điểm yếu lớn nhất của Arsenal: họ phụ thuộc quá nhiều vào một số cá nhân nhất định. Không đội nào sử dụng ít cầu thủ ở Premier League mùa này hơn Arsenal (23 người), trong khi họ có nhiều cầu thủ đá chính từ 19 trận trở lên trong giải đấu (7) hơn bất kỳ đội nào khác. Phải nói là Arsenal vẫn còn may mắn khi gặp ít chấn thương hơn mùa trước. Ví dụ như tân binh Declan Rice đá chính tất cả 23 trận đấu của Arsenal ở Premier League mùa này. Arsenal đã thua 4 trận ở mùa giải này, và 3 trong số đó là trước các đội hiện đang chiếm vị trí từ thứ 4 đến thứ 9 trên bảng xếp hạng: West Ham, Aston Villa và Newcastle. Như vậy, có thể thấy Arsenal chơi bóng khá tập trung trước các đối thủ lớn cũng như không để thua vô duyên trước những đội bóng yếu hơn. Việc họ thua các đối thủ ngang tầm, có thể là do yếu tố thể lực.

Có một chi tiết cũng khá quan trọng, đó là mùa này Arsenal không chịu áp lực của một ứng viên nặng ký nhất như mùa trước. HLV Arteta thậm chí có thể thích vị trí mà đội của mình đang có trong thời gian này. Họ mạnh hơn so với một năm trước và sẵn sàng khiến cuộc đua danh hiệu mùa này trở nên cạnh tranh hơn năm ngoái.

