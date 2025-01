An ninh thắt chặt trước trận chung kết Thái Lan - Việt Nam

Các lớp hàng rào an ninh, xe rà phá bom mìn cùng lực lượng nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 đã được ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan triển khai tại sân Rajamangala (Bangkok).

Lực lượng an ninh cùng ban tổ chức địa phương sớm có mặt tại sân Rajamangala. ẢNH: TÂM HÀ

Sân Rajamangala với sức chứa gần 52.000 chỗ ngồi sẽ được người hâm mộ phủ kín bốn khán đài ở trận chung kết lượt về giữa Thái Lan - Việt Nam vào lúc 20 giờ tối 5-1. Lần đầu tiên tại giải đấu năm nay, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) bán hết vé cho các cổ động viên, vì đây là trận đấu có tính chất xác định ngôi vô địch giữa 2 nền bóng đá kỳ phùng địch thủ.

Không chỉ là trận cầu siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á, ngày ASEAN Cup 2024 hạ màn còn chào đón các quan chức đến từ hai quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), châu Á (AFC)… Đặc biệt có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người sẽ trao cúp cho đội vô địch.

Nên một ngày trước trận đấu diễn ra, ban tổ chức địa phương đã thắt chặt công tác an ninh tại sân Rajamangala (Bangkok). Nhiều lớp hàng rào an ninh được dựng sẵn ở đường dẫn vào bên trong sân. Mỗi hàng rào sẽ tạo ra một hàng người đứng xếp hàng và sau đó di chuyển để lực lượng an ninh dễ dàng kiểm soát vé.

Các lớp hàng rào an ninh được dựng sẵn ở sân Rajamangala. ẢNH: TÂM HÀ

Còn bên trong sân, ban tổ chức nước chủ nhà chạy thử chương trình, đồng thời chăm sóc mặt cỏ phục vụ cho trận chung kết. Vì thế lực lượng an ninh túc trực đầy nghiêm ngặt, kiểm soát gắt gao từng người ra vào, những ai không có thẻ lẫn không có nhiệm vụ miễn vào.

Một số phóng viên (đến từ đơn vị không có bản quyền) ngỏ ý muốn vào bên trong để chụp ảnh khán đài, mặt cỏ… nhưng vì quy định không cho phép nên đành ngậm ngùi ra về. Những ai tác nghiệp không đúng chỗ, đúng giờ đều bị lực lượng an ninh nhắc nhở, đi theo quan sát. Chỉ đúng 17 giờ chiều 5-1, thời điểm đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân thi đấu thì giới truyền thông được phép vào ghi hình, chụp ảnh.

Giới truyền thông chờ vào sân Rajamangala để tác nghiệp buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Xung quanh khuôn viên sân Rajamangala, các công ty tổ chức sự kiện đang dựng rạp để đến chiều 5-1 sẽ biến nơi đây trở thành một ngày hội lớn cho người hâm mộ. Xe rà phá bom mìn của lực lượng vũ trang đã có mặt tại sân để phối hợp cùng đội làm nhiệm vụ. An ninh chắc chắn được thắt chặt dần và xuyên suốt đến khi người hâm mộ cuối cùng rời khỏi sân Rajamangala sau trận chung kết lượt về.

Bên trong sân Rajamangala trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. CLIP: HỮU THÀNH

Nước chủ nhà Thái Lan nói chung và Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) nói riêng đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đăng cai các sự kiện bóng đá thế giới, châu lục. Nên ban tổ chức phương thắt chặt an ninh cho một giải đấu cấp khu vực là điều dễ hiểu.

HỮU THÀNH