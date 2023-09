Alex Eala: “Tiểu mỹ nhân” vừa tốt nghiệp Học viện Rafael Nadal giành vé vào bán kết đơn nữ ASIAD 19

“Tiểu mỹ nhân” luôn được Nadal ủng hộ có bước thăng tiến mới

Cô gái mới 18 tuổi quê ở Quezon City vốn là thành viên của Học viện quần vợt Rafael Nadal - từ năm 12 tuổi. Cô luôn được huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha đánh giá, sẽ là một trong những học viên xuất sắc nhất mà Học viện Quần vợt Rafael Nadal từng đào tạo ra, và luôn nhận được sự ủng hộ rồi động viên từ Nadal khi tham gia các giải đấu lớn.

Tay vợt nữ xinh đẹp vốn cũng khá quen thuộc với khán giả hâm mộ quần vợt Việt Nam, vì đã từng thắng HCĐ đơn nữ ở kỳ SEA Games tại đất nước hình chữ S (địa điểm thi đấu diễn ra ở Bắc Ninh). Ngoài ra, cô cũng thắng thêm 2 tấm HCĐ khác nữa trong các nội dung đôi nữ và đồng đội nữ. Tuy vậy, cô đã thất bại ở kỳ SEA Games vừa diễn ra hồi tháng 5 tại Campuchia, khi không giành nổi một tấm huy chương nào.

Nhưng tháng 8 vừa qua đã chứng kiến một sự thăng tiến mới trong sự nghiệp non trẻ của Aela, cháu gái của Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines - ông Noli Eala. Hôm 28-8 rồi, cô đã vươn lên vị trí thứ 191 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA. Điều đó có nghĩa là, đây là lần đầu tiên, “Tiểu mỹ nhân Philippines” lọt vào tốp 200 thế giới. Và trước khi đến với kỳ Đại hội thể thao châu Á tại Hàng Châu, thứ hạng của cô đã leo lên vị trí 190...

Khát khao - tham vọng to lớn của Eala

Eala luôn có mục tiêu - tham vọng rất lớn lao, điều đó chính là niềm tự hào cho quần vợt Philippines nói riêng, và thể thao Philippines nói chung. Eala từng chia sẻ ở trên trang chủ của Olympic: “Tôi muốn trở thành số 1, thắng một vài danh hiệu Grand Slam, nhưng đương nhiên là, cũng thắng cả ở đấu trường Olympic nữa, một sân khấu khổng lồ và to lớn. Chiến thắng của Hidilyn Diaz (người Philippines đầu tiên giành HCV Olympic) truyền cảm hứng cho rất nhiều VĐV và người dân Philippines”.

Eala tiếp tục nói về niềm cảm hứng mang tên Olympic, sau khi chứng kiến tấm HCV cử tạ nữ hạng 55 kg của “đàn chị đồng hương” Diaz tại kỳ Olympic Tokyo: “Olympic là một trải nghiệm độc nhất vô nhị. Nó rất khác tất cả những giải đấu quần vợt mà bạn đã kinh qua. Tôi không biết giải thích như thế nào. Tôi nghĩ, nó có ý nghĩa về đất nước hơn là bản thân của bạn”.

Ký ức về Nadal

Những năm tháng ăn tập chăm chỉ ở Học viện Rafael Nadal đã giúp “Tiểu mỹ nhân” có cái nhìn rõ ràng hơn về tay vợt cựu số 1 thế giới, người luôn chăm lo săn sóc cho bất kỳ học viên nào đang được đào tạo trong học viện của mình. Eala vừa tốt nghiệp trường đào tạo này hồi tháng 6 năm nay, nhưng những thành tích sau này của cô sẽ được Học viện Rafael Nadal lưu giữ lại như những điểm nhấn kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

Eala nhớ về “người thầy hiệu trưởng luôn ủng hộ mình”: “Ông ấy rất thích làm việc, các bạn có thể nói như vậy. Ông ấy thật sự yêu mến công việc huấn luyện và đào tạo. Ông ấy cũng rất là nhiệt huyết, đương nhiên là như vậy. Ông ấy là người có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm với quần vợt chuyên nghiệp, vì thế, tôi đã được học hỏi rất nhiều từ ông”.

“Sự tập trung, bình tĩnh về mặt tinh thần của ông là những thứ tôi ngưỡng mộ”, Eala tiếp tục chia sẻ, “Làm thế nào mà ông ấy có thể chiến đấu nhiều như thế ở các điểm số khó khăn mà vẫn giữ tâm lý được bình tĩnh, không bị dao động khi xuống tinh thần và vẫn duy trì các động lực của mình trong suốt trận đấu?”.

Thương hiệu đang lên ở Philippines

Tại quê nhà Philippines, tên tuổi Eala đã trở thành thương hiệu lớn, ngay từ khi cô nàng trở thành Nhà vô địch đơn nữ trẻ của US Open 2022. Dù đã chuyển sang chơi quần vợt chuyên nghiệp dành cho... người lớn và thành tích mới chỉ dừng lại ở đấu trường Đông Nam Á, tuy vậy, Eala vẫn là một “thương hiệu” thu hút nhiều sự chú ý.

Tay vợt tuổi teen từng xuất hiện trong trang phục, dáng điệu đầy phong cách trên trang bìa của Tạp chí Vogue phiên bản tại Philippines. Cô nàng cũng đã là tay vợt nữ Philippines có thứ hạng chuyên nghiệp cao nhất lịch sử. Nếu tính cả các “nam tiền bối”, cô đang xếp hạng 4 (Cecil Mamiit, Cựu vô địch SEA Games là người có thứ hạng cao nhất: Hạng 72 ATP hồi năm 1999).

Sau ngôi vô địch trẻ tại US Open 2022, Eala có nói thế này: “Tôi siêu hạnh phúc khi được đại diện cho đất nước của mình và làm được điều gì đó trên một cái nền tảng to lớn, để có thể truyền cảm hứng cho những con người trẻ trung khác. Tôi chiến đấu bằng cả trái tim để lấy được danh hiệu này.

"Đó không phải chiến thắng của tôi, mà là chiến thắng của tất cả chúng ta", Eala nói một câu nói ấn tượng và nó đã đã “lấy đi trái tim” của... 114 triệu người dân Philippines khác. Tôi làm điều này không chỉ vì bản thân mà còn để trợ giúp quần vợt Philippines".

Cột mốc thành tích mới, chắc chắn giành Đồng ở ASIAD

Với chiến thắng ngược dòng ấn tượng ở tứ kết trước đối thủ kỳ cựu người Nhật Bản, Eala đã giành suất vào tứ kết đơn nữ môn quần vợt tại ASIAD 19, điều đó đảm bảo cô chắc chắn có 1 tấm HCĐ là ít nhất. Trước đó, Eala đã thắng Sarah Khan (Pakistan) 6-0, 6-0 ở vòng 2 và loại Rutuja Bhosale (Ấn Độ) 7-6 (7-5), 6-2 ở vòng 3.

Phía trước cô là “ngọn núi to lớn” của nước chủ nhà: Tay vợt trẻ 20 tuổi Zheng Qinwen. Cô gái Trung Quốc này là Ứng viên số 1 cho tấm HCV đơn nữ quần vợt tại Á vận hội đang diễn ra ở Hàng Châu. Zheng mới lọt đến tứ kết đơn nữ US Open hồi tháng 10 và chỉ chịu thua Aryna Sabalenka, một trong ba đại biểu của “Big Three của WTA”.

Trận đấu bán kết là thách thức to lớn giành cho Eala, nhưng với khát khao và tham vọng to lớn, cô gái 18 tuổi sẽ không sợ hãi, tiếp tục thi đấu như thể Nadal đang ngồi trên khán đài, dõi theo từng bước chạy và từng cú đánh của cô...