Wushu tổ chức đấu vô địch quốc gia ngoài trời

Đường quyền wushu ngoài trời

“Chúng tôi phải tính toán rất kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức giải vô địch quốc gia wushu năm nay là ở ngoài trời, gần bờ biển. Sự thay đổi là nét mới nhưng cũng ít nhiều phải có sự đảm bảo từ an ninh an toàn cho các VĐV cũng như chất lượng chuyên môn trong thi đấu...”, phụ trách bộ môn wushu (Tổng cục TDTT) – ông Vũ Văn Trung bày tỏ.

Wushu vốn là môn thi đấu trong không gian đóng của nhà thi đấu với các khán đài có người cổ vũ. Giải vô địch quốc gia 2023 là lần đầu tiên, nhà quản lý wushu thay đổi tư duy và tổ chức môn này ở điểm đấu ngoài trời. Nghĩa là, không gian mở, sân đấu không bị che chắn. Điểm được tổ chức là khu vực công viên Cột Cờ thuộc Bãi sau của thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Yếu tố để đưa môn võ vốn rất truyền thống thi đấu trong nhà này ra ngoài trời chính là để nhà quản lý cũng kỳ vọng vào sức hút thể thao tạo tiền đề cho du lịch phát triển.

Trên thực tế, việc thay đổi từ trong nhà ra ngoài trời tranh tài là không dễ. Bởi lẽ, VĐV sẽ phải làm quen với khí hậu cũng như chịu ảnh hưởng của các tác động từ âm thanh cho tới thời tiết gió và ánh sáng nắng, nhiệt độ của địa điểm tổ chức. “Chúng tôi cũng nghiên cứu vấn đề này. Một trong những điều mà ban chuyên môn hơi lo lắng chính là gió biển có thể ảnh hưởng nhưng các bộ phận đã khảo sát kỹ lưỡng và làm việc với ban tổ chức địa phương để làm sao công tác tổ chức và đảm bảo cho VĐV thi đấu tốt nhất được đề ra”.

Được biết, các thảm thi đấu dành cho taolu (biểu diễn) và võ đài thi đấu tán thủ (đối kháng) vẫn là tiêu chuẩn của thảm như thi đấu trong nhà nhưng chỉ là lắp đặt không gian ngoài trời.

Thể thao gần với người hâm mộ

Chắc chắn, người hâm mộ tại thành phố Vũng Tàu sẽ được cảm giác thích thú khi được gần hơn với sân đấu của một giải wushu vô địch quốc gia. Quan trọng, họ sẽ tận mắt thấy những tuyển thủ nổi danh như Dương Thúy Vi, Hoàng Phương Giang biểu diễn uyển chuyển trong những bài taolu như từng chứng kiến họ tranh tài tại SEA Games 31 như thế nào. Thêm nữa, sàn đấu đối kháng cũng sẽ có sự phấn khích để võ sĩ được khán giả hò reo trực tiếp cổ vũ bước vào thi đấu với tinh thần mạnh mẽ nhất.

Nhiều môn thể thao thành tích cao đã dần có thêm các hoạt động tổ chức thi đấu ngoài trời để đưa môn đó gần hơn với khán giả. Đó là lý do vì sao, một số môn tổ chức thêm nội dung thi đấu tại bãi biển hoặc có Đại hội thể thao bãi biển châu Á, thế giới được tranh tài.

Việc đưa môn thể thao từ nhà thi đấu ra bên ngoài tạo được sức hút thì phải kể tới môn quyền Anh (boxing) và vật. Một số giải boxing với cuộc so găng thượng đài của các tay đấm nổi tiếng ở Việt Nam từng được diễn ra ngoài trời ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hay khu vực ngoài trời tại TPHCM giúp khán giả tận mắt theo dõi thần tượng của mình tranh tài và thêm sự đam mê với thể thao. Hay vừa qua, Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk cùng Liên đoàn quyền Anh Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giao lưu boxing ngoài trời tại Quảng trường 10/3 ở thành phố Buôn Mê Thuột trong tháng 2-2023 khi có sự tham gia của tay đấm Trương Đình Hoàng. Một chút tiếc nuối cho người hâm mộ khi chương trình boxing ngoài trời này đã bị hủy do các yếu tố bất khả kháng. Cũng trong tháng 2 năm nay, gương mặt vàng Nguyễn Trần Duy Nhất từng thi đấu biểu diễn muay ở võ đài ngoài trời tại Hội An (Quảng Nam) đã tạo được sự phấn khích và cổ vũ nhiệt thành cho khán giả có mặt theo dõi.

Với việc môn wushu lần đầu thử nghiệm tổ chức giải ngoài trời tại Việt Nam, đặc biệt đây là giải vô địch quốc gia, người làm chuyên môn chờ đợi giải đấu sẽ tạo một hiệu ứng tích cực để môn võ này phát triển và thu hút thêm người theo tập luyện hơn nữa.